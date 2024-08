Sphera erhält zwei Nachhaltigkeitspreise der Business Intelligence Group für seine Unterstützung von Unternehmen bei einer messbaren, umsetzbaren und auditierbaren Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Auszeichnungen unterstreichen die Anstrengungen von Sphera, Unternehmen dabei zu helfen, proaktive Schritte auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unternehmen und bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Ziele zu erreichen

CHICAGO, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Sphera, der führende Anbieter von Performance- und Risikomanagementsoftware, Daten und Beratungsdiensten im Bereich Enterprise Sustainability Management (ESM), hat von der Business Intelligence Group zwei Sustainability Awards 2024 erhalten: den Sustainability Leadership Award im dritten Jahr in Folge und den Sustainability Product of the Year Award für SpheraCloud Integrated Sustainability.

Mit den Sustainability Awards der Business Intelligence Group werden weltweit Unternehmen, Projekte, Menschen und Produkte ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit zu einem zentralen Bestandteil ihrer Geschäftspraktiken gemacht haben. Sphera erhielt die Anerkennung für seine Anstrengungen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verstehen, zu verbessern und darüber zu berichten. Angesichts der evolvierenden Regulierungsvorschriften, neuer Offenlegungspflichten und des zunehmenden Drucks von Stakeholdern begeben sich viele Unternehmen auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und benötigen Software, Daten und Know-how, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu definieren und zu erreichen.

„Es ist eine besondere Ehre, von der Business Intelligence Group zum wiederholten Mal als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet zu werden, das Unternehmen eine 360-Grad-Sicht auf Nachhaltigkeit und Leistungsmanagement bietet", so Paul Marushka, CEO und President bei Sphera. „Diese beiden Auszeichnungen sind ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, um Unternehmen messbare, proaktive Schritte auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Unsere einzigartige Kombination aus Software, Daten und Beratungsdienstleistungen hilft den Unternehmen dabei, alle gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung und Qualitätssicherung zu erfüllen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern und sinnvolle Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu erzielen."

SpheraCloud Integrated Sustainability ist eine innovative SaaS-Plattform für die Berichterstattung nach Scope 1, 2 und 3, die Zugang zu jährlich aktualisierten, verifizierten LCA-Datensätzen und anderen externen Datenbanken bietet. Sie umfasst eine automatisierte Lösung zur Skalierung komplexer Programme und gewährleistet einen rationalisierten und auditierbaren Datenfluss. Das Know-how von Sphera umfasst die Bereiche ESG, unternehmerische Nachhaltigkeit, LCA und Transparenz in der Lieferkette. Darüber hinaus trägt die integrierte Lösung dazu bei, die Komplexität der Scope-3-Berichterstattung zu reduzieren, indem sie die Datenbasis erstellt und die internen Stakeholder – aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Produkt, Beschaffung und Finanzen – auf die Datenerfassung auf Unternehmens-, Betriebs-, Produkt- und Lieferkettenebene einstimmt.

Naved Siddique, Chief Product Officer bei Sphera, fügt an: „Viele Unternehmen stoßen auf Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, isolierte, disparate Daten in ihren Organisationen und Wertschöpfungsketten zu verknüpfen. SpheraCloud Integrated Sustainability ermöglicht Unternehmen, eine holistische Sicht auf die Nachhaltigkeitsleistung ihrer gesamten Organisation zu erhalten und liefert ihnen die notwendigen Tools und Erkenntnisse, um ihre Umweltauswirkungen zu messen, zu verwalten und zu minimieren."

„Bei Sphera steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller Aktivitäten", so Russ Fordyce, Chief Executive Officer bei der Business Intelligence Group. „Wir sind inspiriert von ihrem Engagement und freuen uns, ihre fantastische Arbeit präsentieren zu können."

Informationen zu Sphera

Sphera ist der führende Anbieter von Software, Daten und Beratungsdienstleistungen für das Leistungs- und Risikomanagement im Bereich Enterprise Sustainability Management (ESM) mit den Schwerpunkten Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), operatives Risikomanagement (ORM), Produktverantwortung und Transparenz in der Lieferkette. Seit mehr als 30 Jahren betreuen wir über 8.400 Kunden und mehr als eine Million Nutzer in 95 Ländern, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Produktivität ihrer Betriebe zu gewährleisten. Mehr über Sphera erfahren Sie unter www.sphera.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn.

Informationen zur Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und hervorragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungen werden die Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft bewertet, die über Erfahrung und Wissen verfügen. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann die Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

