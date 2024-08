SPS da Farasis Energy: Alimentando o Aion V de Segunda Geração

GANZHOU, China, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Após seu sucesso com a picape 4WD totalmente elétrica Radar Horizon da Geely, a tecnologia carro-chefe da Farasis Energy, a Super Pouch Solution (SPS), agora impulsiona o Aion V de segunda geração — um novo SUV inteligente de estilo robusto. Essa evolução de picapes 4WD elétricas para SUVs inteligentes de ponta, marcada por um salto tecnológico de soluções de fosfato de ferro-lítio (LFP) SPS para soluções de níquel-manganês-cobalto (NCM), ressalta a presença multidimensional no mercado, a diversidade de materiais e o amplo escopo de aplicação do SPS da Farasis Energy.

Em 23 de julho, a GAC Aion, subsidiária de veículos elétricos (VE) do Grupo GAC, lançou oficialmente seu primeiro modelo estratégico global, o Aion V de segunda geração. Equipado com a tecnologia SPS da Farasis Energy, com uma autonomia de 750 km (CLTC) e carregamento rápido que adiciona 370 km em 15 minutos em sua plataforma de 400V, silenciando efetivamente a ansiedade de alcance. O gerenciamento térmico avançado lida com temperaturas extremas de -30°C a 55°C, garantindo um desempenho consistente em todo o mundo. Além disso, o design leve e flexível da tecnologia SPS maximiza o espaço da cabine, oferecendo um interior espaçoso que define um novo padrão em sua classe.

Como líder global em novas tecnologias de energia, a Farasis Energy é especializada em baterias de bolsa e se dedica a fornecer soluções sustentáveis de última geração para novas aplicações de energia em todo o mundo. O SPS é uma abordagem inovadora que integra células de bolsa de grande formato, sistemas de bateria integrados, processos avançados de fabricação e reciclagem direta eficiente.

O SPS oferece uma notável autonomia de 1000 km e atinge uma carga de 400 km em apenas 10 minutos. E integra um conjunto de recursos de segurança e desempenho, incluindo um sistema químico robusto, design de empilhamento seguro para células de bolsa, materiais de mudança de fase proprietários, gerenciamento térmico avançado e um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) orientado por IA para gerenciamento de segurança.

Com uma taxa de utilização de volume de 75% e uma redução na contagem de componentes pela metade, o sistema SPS é 20 a 30 kg mais leve do que os sistemas de bateria tradicionais, oferecendo uma combinação vencedora de eficiência em leveza e desempenho robusto.

A linha de produção é compatível com vários sistemas químicos, incluindo baterias líquidas, semissólidas e de estado sólido, atendendo às diversas necessidades de longo prazo da indústria automotiva. Ela apresenta espessura de célula ajustável de 85 mm a 145 mm, permitindo capacidades de sistema de bateria variando de 80 kWh e 150 kWh. Essa flexibilidade agiliza o processo de P&D, reduz os custos de aquisição e garante um fornecimento estável de baterias para as montadoras.

O lançamento bem-sucedido do AION V de segunda geração não apenas afirma a adoção do SPS pelo mercado, mas também simboliza o avanço significativo do novo setor de energia da mera possibilidade para a excelência comprovada.

FONTE Farasis Energy