Farasis Energy'nin SPS'si: İkinci Nesil Aion V'ye Güç Verme

GANZHOU, Çin, 31 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Geely Radar'ın Horizon all-electric 4WD pickup'ı ile elde ettiği başarının ardından, Farasis Energy'nin amiral gemisi teknolojisi Super Pouch Solution (SPS) şimdi de yeni ve dayanıkl bir stile sahip akıllı SUV olan İkinci Nesil Aion V'ye güç veriyor. SPS lityum demir fosfattan (LFP) nikel manganez kobalt (NCM) çözümlerine teknolojik bir sıçrama ile işaretlenen elektrikli 4WD pikaplardan üst düzey akıllı SUV'lara kadar bu evrim, Farasis Energy'nin SPS'sinin çok boyutlu pazar varlığının, malzeme çeşitliliğinin ve geniş uygulama kapsamının altını çizmektedir.

23 Temmuz'da GAC Group'un elektrikli araç (EV) iştiraki GAC Aion, ilk küresel stratejik modeli olan İkinci Nesil Aion V'yi resmen piyasaya sürdü. Farasis Energy'nin SPS teknolojisiyle donatılan araç, 750 kilometrelik (CLTC) menzili ve 400V platformunda 15 dakikada 370 km ekleyen hızlı şarjıyla menzil endişesini etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Gelişmiş termal yönetim, -30°C ila 55°C arasındaki aşırı sıcaklıklarla başa çıkarak dünya çapında tutarlı performans sağlar. Ayrıca, SPS teknolojisinin hafif ve esnek tasarımı kabin alanını en üst düzeye çıkararak sınıfında yeni bir standart belirleyen geniş bir iç mekan sunar.

Yeni enerji teknolojisinde küresel bir lider olan Farasis Energy, poşet piller konusunda uzmanlaşmıştır ve dünya çapında yeni enerji uygulamaları için son teknoloji ürünü, sürdürülebilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. SPS, geniş formatlı poşet hücreleri, entegre batarya sistemleri, gelişmiş üretim süreçleri ve verimli doğrudan geri dönüşümü bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşımdır.

SPS, 1000 kilometrelik olağanüstü bir menzil sunuyor ve sadece 10 dakikada 400 km'lik bir şarj elde ediyor. Ve sağlam bir kimyasal sistem, torba hücreler için güvenli istifleme tasarımı, tescilli faz değişim malzemeleri, gelişmiş termal yönetim ve güvenlik yönetimi için yapay zeka güdümlü bir Batarya Yönetim Sistemi (BMS) dahil olmak üzere bir dizi güvenlik ve performans özelliğini entegre eder.

75 hacim kullanım oranı ve bileşen sayısındaki yarı yarıya azalma ile SPS sistemi, geleneksel batarya sistemlerinden 20-30 kg daha hafiftir ve hafif verimlilik ile sağlam performansın başarılı bir kombinasyonunu sunar.

Üretim hattı, sıvı, yarı katı ve katı hal bataryaları dahil olmak üzere çeşitli kimyasal sistemlerle uyumludur ve otomotiv endüstrisinin çeşitli, uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılar. 85mm ila 145mm arasında ayarlanabilir hücre kalınlığına sahiptir ve 80kWh ila 150kWh arasında değişen pil sistemi kapasitelerine izin verir. Bu esneklik Ar-Ge sürecini kolaylaştırır, tedarik maliyetlerini düşürür ve otomobil üreticileri için istikrarlı bir akü tedariği sağlar.

İkinci Nesil AION V'in başarılı lansmanı sadece pazarın SPS'yi benimsediğini teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni enerji sektörünün sadece olasılıktan kanıtlanmış mükemmelliğe doğru attığı önemli adımı da simgeliyor.