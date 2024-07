SPS von Farasis Energy: Stromversorgung für den Aion V der zweiten Generation

GANZHOU, China, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Nach dem Erfolg mit dem Geely Radar Horizon, einem vollelektrischen Pickup mit Allradantrieb, treibt die Flaggschifftechnologie von Farasis Energy, die Super Pouch Solution (SPS), nun den Aion V der zweiten Generation an, ein neues intelligentes SUV mit robustem Design. Diese Entwicklung von elektrischen Pickups mit Allradantrieb bis hin zu intelligenten High-End-SUVs, die durch einen Technologiesprung von SPS-Lithiumeisenphosphat (LFP) zu Nickel-Mangan-Kobalt (NCM)-Lösungen gekennzeichnet ist, unterstreicht die multidimensionale Marktpräsenz, die Materialvielfalt und den breiten Anwendungsbereich der SPS von Farasis Energy.

Am 23. Juli hat GAC Aion, die Tochtergesellschaft der GAC Group für Elektrofahrzeuge, offiziell ihr erstes globales strategisches Modell, den Aion V der zweiten Generation, vorgestellt. Ausgestattet mit der SPS-Technologie von Farasis Energy bietet er eine Reichweite von 750 km (CLTC) und eine Schnellladung auf einer 400-Volt-Plattform, die eine Reichweite von 370 km in 15 Minuten ermöglicht und damit wirkungsvoll jede Reichweitenangst beseitigt. Das fortschrittliche Wärmemanagement bewältigt extreme Temperaturen von -30 °C bis 55 °C und gewährleistet weltweit eine gleichbleibende Leistung. Darüber hinaus ermöglicht das leichte und flexible Design der SPS-Technologie einen geräumigen Fahrzeuginnenraum, der einen neuen Standard in seiner Klasse setzt.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich neuer Energietechnologien hat sich Farasis Energy auf Pouch-Batterien spezialisiert und ist bestrebt, modernste und nachhaltige Lösungen für neue Energieanwendungen weltweit anzubieten. Das SPS ist ein innovativer Ansatz, der großformatige Pouch-Zellen, integrierte Batteriesysteme, fortschrittliche Fertigungsprozesse und effizientes Direktrecycling integriert.

Die SPS bietet eine beachtliche Reichweite von 1000 km und schafft eine 400-km-Ladung in nur 10 Minuten. Zudem verfügt sie über eine Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen, darunter ein robustes chemisches System, ein sicheres Stapeldesign für Pouch-Zellen, proprietäre Phasenwechselmaterialien, ein fortschrittliches Wärmemanagement und ein KI-gesteuertes Batteriemanagementsystem (BMS) für das Sicherheitsmanagement.

Mit einer Volumennutzungsrate von 75 % und einer um die Hälfte reduzierten Anzahl von Komponenten ist das SPS-System 20 bis 30 kg leichter als herkömmliche Batteriesysteme und bietet eine überzeugende Kombination aus leichter Effizienz und stabiler Leistung.

Die Produktionslinie ist mit verschiedenen chemischen Systemen kompatibel, einschließlich Flüssig-, Halbfest- und Feststoffbatterien, und erfüllt die vielfältigen, langfristigen Anforderungen der Automobilindustrie. Die Zellendicke ist von 85 bis 145 mm einstellbar und ermöglicht Batteriesystemkapazitäten von 80 bis 150 kWh. Diese Flexibilität strafft den Forschungs- und Entwicklungsprozess, senkt die Beschaffungskosten und gewährleistet eine stabile Batterieversorgung für die Automobilhersteller.

Die erfolgreiche Markteinführung des AION V der zweiten Generation bestätigt nicht nur die Akzeptanz der SPS auf dem Markt, sondern symbolisiert auch den bedeutenden Schritt des neuen Energiesektors von der bloßen Möglichkeit zur erwiesenen Spitzenleistung.