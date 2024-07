Le SPS de Farasis Energy : la puissance de l'Aion V de deuxième génération

GANZHOU, Chine, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- À la suite de son succès avec la camionnette tout électrique à quatre roues motrices Horizon de Geely Radar, la technologie phare de Farasis Energy, la Super Pouch Solution (SPS), alimente maintenant la deuxième génération de l'Aion V, un nouveau VUS intelligent au style robuste. Cette évolution des camionnettes électriques à quatre roues motrices aux SUV intelligents haut de gamme, marquée par un saut technologique des solutions SPS de phosphate de fer lithié (LFP) aux solutions de nickel-manganèse-cobalt (NCM), souligne la présence multidimensionnelle sur le marché, la diversité des matériaux et le vaste champ d'application de la SPS de Farasis Energy.

Le 23 juillet, GAC Aion, la filiale du groupe GAC spécialisée dans les véhicules électriques, a officiellement lancé son premier modèle stratégique mondial, l'Aion V de deuxième génération. Équipée de la technologie SPS de Farasis Energy, elle affiche une autonomie de 750 kilomètres (CLTC) et une charge rapide de 370 km en 15 minutes sur sa plate-forme 400 V, ce qui réduit efficacement l'anxiété liée à l'autonomie. La gestion thermique avancée permet de gérer des températures extrêmes allant de -30°C à 55°C, ce qui garantit des performances constantes dans le monde entier. De plus, la conception légère et flexible de la technologie SPS maximise l'espace dans l'habitacle, offrant un intérieur spacieux qui établit une nouvelle norme dans sa catégorie.

En tant que leader mondial dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques, Farasis Energy est spécialisée dans les batteries à poche et se consacre à la fourniture de solutions durables et de pointe pour les nouvelles applications énergétiques dans le monde entier. La SPS est une approche innovante qui intègre des cellules de poche de grand format, des systèmes de batterie intégrés, des processus de fabrication avancés et un recyclage direct efficace.

La SPS offre une autonomie remarquable de 1 000 kilomètres et permet de recharger la batterie sur 400 km en seulement 10 minutes. Elle intègre une série de caractéristiques de sécurité et de performance, notamment un système chimique robuste, une conception d'empilage sécurisée pour les cellules en poche, des matériaux à changement de phase exclusifs, une gestion thermique avancée et un système de gestion de la batterie piloté par l'IA pour la gestion de la sécurité.

Avec un taux d'utilisation du volume de 75 % et une réduction de moitié du nombre de composants, le système SPS est 20 à 30 kg plus léger que les systèmes de batteries traditionnels, offrant une combinaison gagnante d'efficacité légère et de performance robuste.

La ligne de production est compatible avec divers systèmes chimiques, y compris les batteries liquides, semi-solides et à l'état solide, ce qui permet de répondre aux divers besoins à long terme de l'industrie automobile. L'épaisseur des cellules est réglable de 85 à 145 mm, ce qui permet d'utiliser des systèmes de batteries d'une capacité de 80 à 150 kWh. Cette flexibilité permet de rationaliser le processus de R&D, de réduire les coûts d'approvisionnement et de garantir un approvisionnement stable en batteries pour les constructeurs automobiles.

Le lancement réussi de la deuxième génération d'AION V confirme non seulement l'adhésion du marché à la technologie SPS, mais symbolise également l'avancée significative du secteur des nouvelles énergies, qui est passé de la simple possibilité à l'excellence avérée.