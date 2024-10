SS&C amplia seu relacionamento de agente de transferência com a abrdn

WINDSOR, Conn., 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a abrdn, empresa global de investimentos e gestão de ativos, ampliou seu relacionamento de agência de transferência de longo prazo com a SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) para suas linhas de fundos no Reino Unido, Luxemburgo e Cingapura.

"É com satisfação que daremos continuidade ao nosso relacionamento de longa data com a SS&C no Reino Unido e em Luxemburgo, ao mesmo tempo em que o estendemos para Cingapura", disse Martin Kwiatkowski, COO de Investimentos da abrdn. "Como uma das principais gestoras de ativos globais, a abrdn está empenhada em oferecer a mesma experiência de alta qualidade aos nossos clientes, em qualquer lugar do mundo e da forma como eles queiram se envolver."

A SS&C presta serviços de agência de transferência para os fundos OEIC e de Vida da abrdn. A equipe da SS&C Luxemburgo dá suporte à abrdn em fundos de liquidez e Société d'investissement à Capital Variable (SICAVs). A abrdn também utiliza a SS&C GIDS em seus fundos nos EUA. O contrato mais recente inclui um serviço aprimorado para proporcionar capacidade de resposta aos investidores dos fundos da abrdn domiciliados em Luxemburgo. A SS&C está fazendo uma parceria com a abrdn para simplificar os relatórios dos clientes e melhorar os serviços de combate à lavagem de dinheiro (AML) para dar suporte à sua gama de fundos. Além disso, a SS&C está fazendo uma parceria com a abrdn para aprimorar os serviços disponíveis nos canais digitais para nossos negócios em Cingapura.

"Estamos ansiosos para estender nosso valioso relacionamento de longo prazo com a abrdn e dar suporte à linha de fundos locais da abrdn em Cingapura", disse Euan Mcleod, diretor da SS&C GIDS, APAC. "Essa expansão consolida ainda mais a estreita parceria que já temos, oferecendo um serviço excepcional para a abrdn e seus clientes de varejo, corporativos e institucionais."

Sobre a abrdn

A abrdn é uma empresa global de investimentos que ajuda os seus clientes a planejar, economizar e investir para o futuro. Queremos fazer com que nossos clientes sejam melhores investidores. A abrdn gerencia e administra £505,9 bilhões em ativos para seus clientes (em 30 de junho de 2024).

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 20.000 serviços financeiros e organizações de saúde, das maiores empresas do mundo às pequenas e médias empresas, contam com a SS&C pela experiência, escala e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

