SS&C étend sa relation d'agent de transfert avec abrdn

WINDSOR, Conn., 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui qu'abrdn, société d'investissement et gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale, a étendu sa relation d'agent de transfert à long terme avec SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) pour ses gammes de fonds au Royaume-Uni, au Luxembourg et à Singapour.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation de longue date avec SS&C au Royaume-Uni et au Luxembourg et de l'étendre à Singapour », a déclaré Martin Kwiatkowski, directeur des opérations d'investissement chez abrdn. « En tant que gestionnaire d'actifs leader dans le monde, abrdn s'engage à offrir la même expérience de haute qualité à ses clients, où qu'ils soient dans le monde et quelle que soit la manière dont ils souhaitent s'engager. »

SS&C fournit des services d'agence de transfert pour les fonds OEIC et Life d'abrdn. L'équipe luxembourgeoise de SS&C soutient abrdn pour les fonds de liquidité et de Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). abrdn utilise également SS&C GIDS pour ses fonds américains. Le dernier contrat inclut des services améliorés pour assurer la réactivité des investisseurs dans les fonds d'abrdn domiciliés au Luxembourg. SS&C s'associe à abrdn pour simplifier le reporting client et améliorer les services de lutte contre le blanchiment d'argent pour soutenir leur gamme de fonds. SS&C souhaite également, grâce à ce partenariat, améliorer les services disponibles par le biais de canaux numériques pour nos activités à Singapour.

« Nous sommes ravis d'étendre la précieuse relation que nous entretenons depuis longtemps avec abrdn pour soutenir la gamme de fonds locaux d'abrdn à Singapour », a déclaré Euan Mcleod, responsable de SS&C GIDS, APAC. « Cette expansion renforce le partenariat solide que nous partageons déjà, en offrant un service exceptionnel à abrdn et à ses clients particuliers, entreprises et institutions. »

À propos d'abrdn

abrdn est une société d'investissement internationale qui aide ses clients à planifier, épargner et investir pour l'avenir. Notre objectif est de permettre à nos clients d'être de meilleurs investisseurs. abrdn gère et administre 505,9 milliards de livres sterling d'actifs pour le compte de ses clients (au 30 juin 2024).

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les industries des services financiers et des soins de santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège à Windsor, dans le Connecticut, et des bureaux à travers le monde. Quelque 20 000 entreprises de services financiers et de soins de santé, des plus grandes sociétés du monde aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à l'adresse suivante : www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg