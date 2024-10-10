SS&C 已延長 abrdn 過戶代理關係

康涅狄格州溫莎2024年10月10日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代號：SSNC）今天宣佈 SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) 為其英國、盧森堡和新加坡基金系列，已延長全球投資公司兼資產管理公司 abrdn 的長期過戶代理關係。

abrdn 投資營運總監 Martin Kwiatkowski 表示：「我們很高興能夠與 SS&C 的英國和盧森堡團隊繼續長期關係，我們與 SS&C 關係更同時擴展至新加坡團隊。abrdn 身為全球領先資產管理商，無論客戶身在世界任何地方或希望如何參與，都致力向客戶提供同樣優質體驗。」

SS&C 為 abrdn 多個 OEIC 和人壽基金提供過戶代理服務。SS&C 的盧森堡團隊支援 abrdn 多個流動基金，以及 Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) 基金。abrdn 也為自己的美國基金利用 SS&C GIDS。最新合約包括提升服務，為 abrdn 在盧森堡成立的基金向投資者提供回應能力。SS&C 正在與 abrdn 合作來簡化客戶報告，以及加強反洗錢服務，從而支援其基金系列。此外，SS&C 正在與 abrdn 合作透過數碼渠道，為我們的新加坡業務提升服務。

SS&C GIDS 亞太區主管 Euan Mcleod 表示：「我們很高興能夠延長我們與 abrdn 的重要長期關係，並支援 abrdn 在新加坡的當地基金系列。這項擴張進一步鞏固我們已經共享的強大合作夥伴關係，並為 abrdn 及其零售、企業和機構客戶，提供卓越服務。」

關於 abrdn

abrdn 是一間協助委託人和客戶為未來計劃、儲蓄和投資的全球投資公司。我們的目的是協助客戶成為更好的投資者，現時為客戶管理和掌管 5,059 億英鎊的資產（截至 2024 年 6 月 30 日）。

關於 SS&C Technologies

SS&C 現時為金融服務和醫療行業，提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 於 1986年成立，總部設於美國康涅狄格州溫莎，並於全球各地設有辦事處。SS&C 現時為約 20,000 間金融服務和醫療機構（從全球最大型公司到中小型企業）提供專業知識、規模和科技。

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SOURCE SS&C