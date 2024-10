SS&C breidt transferagentrelatie met abrdn uit

WINDSOR, Conn., 10 oktober 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat abrdn, de wereldwijde investeringsmaatschappij en vermogensbeheerder, zijn langetermijnrelatie als transferagent met SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) heeft uitgebreid voor zijn fondsenaanbod in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Singapore.

"We zijn blij dat we onze langdurige relatie met SS&C in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg kunnen voortzetten en uitbreiden naar Singapore", zegt Martin Kwiatkowski, COO Investments, abrdn. "Als toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder is abrdn vastbesloten om onze klanten dezelfde hoogwaardige ervaring te bieden, ongeacht waar ter wereld zij zich bevinden of hoe zij zich willen inzetten."

SS&C levert transferagentdiensten voor de OEIC- en Life-fondsen van abrdn. Het Luxemburgse team van SS&C ondersteunt abrdn bij liquiditeits- en Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)-fondsen. abrdn maakt ook gebruik van SS&C GIDS voor zijn Amerikaanse fondsen. Het nieuwste contract omvat een verbeterde service om beleggers in de in Luxemburg gevestigde abrdn-fondsen sneller van dienst te kunnen zijn. SS&C werkt samen met abrdn om klantrapportage te vereenvoudigen en AML-services te verbeteren ter ondersteuning van zijn fondsenaanbod. Daarnaast werkt SS&C samen met abrdn om de dienstverlening via digitale kanalen voor zijn activiteiten in Singapore te verbeteren.

"We zijn verheugd om onze gewaardeerde langetermijnrelatie met abrdn uit te breiden om het lokale fondsenaanbod van abrdn in Singapore te ondersteunen," zegt Euan Mcleod, hoofd van SS&C GIDS, APAC. "Deze uitbreiding is een verdere bevestiging van de sterke samenwerking die we al delen, waarbij we een uitzonderlijke service leveren aan abrdn en zijn particuliere, zakelijke en institutionele klanten."

abrdn is een wereldwijde beleggingsonderneming die cliënten en klanten helpt bij het plannen, sparen en beleggen voor de toekomst. Ons doel is om onze klanten in staat te stellen betere beleggers te zijn. abrdn beheert en administreert £ 505,9 miljard aan vermogen voor zijn klanten (per 30 juni 2024).

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Meer informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

