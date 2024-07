SS&C lança plataforma global de Contact Center para melhorar o engajamento do cliente

WINDSOR, Connecticut, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje sua nova plataforma de Contact Center para ajudar os setores de gestão de ativos, seguro de vida e pensões e aposentadoria a modernizar e melhorar a experiência do cliente.

A plataforma global única para interações com o cliente permite que os clientes do Contact Center da SS&C ofereçam experiências personalizadas para seus clientes 24 horas por dia. Além de voz, e-mail e troca de mensagens seguras, os gerentes de investimentos podem aproveitar as tecnologias de automação inteligente para acessar as informações dos clientes de forma imediata e oferecer experiências excepcionais em todos os produtos e regiões geográficas.

"Oferecer uma experiência excepcional, consistente e personalizada aos clientes é uma das principais prioridades da nossa empresa", disse Mike Sharkey, presidente da DWS Service Company, cliente há mais de 35 anos. "Como um dos principais agentes de transferência e prestador de serviços ao investidor, a SS&C tem sido uma grande parceira para nos ajudar a aprimorar o atendimento ao cliente. É com entusiasmo que embarcamos nesse projeto de modernização que nos ajudará a oferecer experiências seguras e personalizadas aos clientes em escala."

A plataforma do Contact Center apresenta vários recursos de chatbot com IA e análise de fala para aprimorar ainda mais os recursos de autoatendimento. O suporte multicanal com voz, e-mail, chatbot e assistentes virtuais inteligentes com IA está disponível de forma totalmente terceirizada ou em uma plataforma. Nos próximos 18 meses, a SS&C lançará:

Uso avançado de assistentes virtuais inteligentes, permitindo que as empresas lidem com múltiplas solicitações para reduzir o tempo de espera

permitindo que as empresas lidem com múltiplas solicitações para reduzir o tempo de espera Detecção aprimorada de fraudes , incluindo biometria, análise de áudio espectro-temporal e detecção de IA/vozes sintetizadas e detecção de falsificação de dispositivo

, incluindo biometria, análise de áudio espectro-temporal e detecção de IA/vozes sintetizadas e detecção de falsificação de dispositivo Análise aprimorada sobre o sentimento do cliente na fala e no texto com o objetivo de prever padrões de escalonamento

na fala e no texto com o objetivo de prever padrões de escalonamento Soluções de copiloto para alimentar melhor o conhecimento dos agentes e soluções de treinamento que ajudam a melhorar o atendimento.

A SS&C Global Investor & Distribution Solutions cresceu e passou a prestar serviços de Contact Center para mais de 150 clientes de gestão de investimentos, fundos de pensão, corretoras e outras entidades. A SS&C já atendeu a mais de 3 milhões de chamadas representando seus clientes, com a ajuda de mais de 1.000 agentes em todo o mundo.

"Como líder em agência de transferência e atendimento ao investidor, queremos nos certificar de que oferecemos aos clientes de nossos clientes uma experiência excepcional, uma interação de cada vez, 24 horas por dia, 7 dias por semana", disse Nick Wright, diretor global da SS&C Global Investor & Distribution Solutions. " Com o investimento em um programa de contato global, pretendemos trazer clareza, conveniência e cobertura aos programas de Contact Center de nossos clientes e tornar personalizado o contato com uma grande quantidade de clientes."

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 20.000 organizações de serviços financeiros e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até empresas de pequeno e médio porte, contam com a SS&C para expertise, escala e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/4801025/SSC_Logo.jpg

FONTE SS&C