SS&C lanceert wereldwijd contactcenterplatform om klantbetrokkenheid te verbeteren

WINDSOR, Conn., 10 juli 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kondigde vandaag haar nieuwe contactcenterplatform aan om de vermogensbeheer, levens- en pensioensector te helpen moderniseren en de klantervaring te verbeteren.

Het wereldwijde platform voor klantencommunicatie stelt klanten van het SS&C-contactcenter in staat hun klanten 24 uur per dag een gepersonaliseerde ervaring te leveren. Naast spraak, e-mail en beveiligde berichtenuitwisseling kunnen vermogensbeheerders met behulp van intelligente automatiseringstechnologieën rechtstreeks klantinformatie ophalen, en zo uitzonderlijke ervaringen bieden voor verschillende producten en regio's.

"Het leveren van een consistente, persoonlijke ervaring van wereldklasse aan klanten is een topprioriteit voor ons bedrijf," zegt Mike Sharkey, president van DWS Service Company, al meer dan 35 jaar klant. "Als toonaangevende transferagent en dienstverlener voor beleggers is SS&C een geweldige partner geweest om ons te helpen onze klantenservice te verbeteren. We zijn enthousiast om dit moderniseringsproject te starten om veilige, gepersonaliseerde klantervaringen op schaal te bieden."

Het contactcenterplatform beschikt over verschillende AI-chatbotfuncties en spraakanalyse om de selfservicemogelijkheden verder te verbeteren. Ondersteuning via meerdere kanalen met spraak, e-mail, chatbot en intelligente virtuele assistenten met AI is beschikbaar op basis van volledige uitbesteding of met platformondersteuning. In de komende 18 maanden introduceert SS&C:

Geavanceerd gebruik van intelligente virtuele assistenten, stelt bedrijven in staat om meerdere verzoeken af te handelen om de wachttijd te verkorten

stelt bedrijven in staat om meerdere verzoeken af te handelen om de wachttijd te verkorten Verbeterde fraudedetectie , inclusief biometrie, spectro-temporele audioanalyse en detectie van AI/synthesized stemmen en detectie van apparaatspoofing

, inclusief biometrie, spectro-temporele audioanalyse en detectie van AI/synthesized stemmen en detectie van apparaatspoofing Verbeterde analyses van klantsentiment in spraak en tekst om escalatiepatronen te voorspellen

in spraak en tekst om escalatiepatronen te voorspellen Co-pilot oplossingen om kennis beter door te geven aan agenten en trainingsoplossingen die de service helpen verbeteren.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions is uitgegroeid tot leverancier van contactcenterdiensten aan meer dan 150 klanten op het gebied van beleggingsbeheer, pensioenfondsen, makelaardij en andere entiteiten. SS&C heeft meer dan 3 miljoen oproepen afgehandeld namens haar klanten, waarbij het wereldwijd meer dan 1.000 agenten inzette.

"Als leider op het gebied van transferagentschappen en dienstverlening aan beleggers willen we ervoor zorgen dat we de klanten van onze klanten een ervaring van wereldklasse bieden, één interactie tegelijk, 24/7," zegt Nick Wright, algemeen directeur van SS&C Global Investor & Distribution Solutions. "Door te investeren in een wereldwijd contactprogramma willen we duidelijkheid, gemak en dekking brengen in de contactcenterprogramma's van onze klanten en klantcontact op schaal persoonlijk maken."

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijd leverancier van diensten en software voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft haar hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Aanvullende informatie over SS&C (Nasdaq:SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op Twitter, Linkedin en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/4801025/SSC_Logo.jpg