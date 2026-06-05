StarCharge anuncia soluções de energia de última geração e parceria estratégica com a Austrália e Nova Zelândia na SNEC 2026

XANGAI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A StarCharge, líder global em soluções de carregamento de veículos elétricos e energia digital, apresentou suas mais recentes tecnologias de energia inteligente e anunciou uma parceria estratégica com a SolarJuice, da Austrália, na SNEC 2026, reforçando seu compromisso em acelerar a transição energética global.

Na exposição, a StarCharge apresentou um ecossistema energético integrado que abrange energia solar, armazenamento de energia, carregamento de veículos elétricos, V2G (veículo para rede) e aplicações de comercialização de energia, projetado para dar suporte a projetos comerciais, industriais, de transporte e de grande escala

Lançamentos de Novos Produtos

Entre os destaques, estava o novo Transformador de Estado Sólido (SST) da StarCharge , que permite a conexão direta de média tensão e saída de energia em seis vias, melhorando a eficiência da conversão de energia para aplicações como hubs de carregamento de alta potência, sistemas de armazenamento em escala de serviços públicos e centros de dados de IA.

A empresa também apresentou seu Gabinete de Energia com Resfriamento Líquido para Arctic Imersão de 720 kW e o Terminal de Carregamento Totalmente Resfriado a Líquido StarOcean, criando uma das primeiras arquiteturas de carregamento totalmente resfriadas a líquido disponíveis comercialmente no setor. O sistema aprimora o desempenho térmico, prolonga a vida útil do equipamento e reduz os custos operacionais a longo prazo.

Outro lançamento importante foi o Sistema de Armazenamento e Carregamento Solar de 960 kW, uma plataforma completa que integra geração fotovoltaica, armazenamento de energia, carregamento e distribuição de energia. Construído sobre uma arquitetura de barramento CC, o sistema reduz as perdas de energia e simplifica a implantação em projetos de energia comerciais e industriais.

A StarCharge também apresentou seu Contêiner de Armazenamento de Energia de 6,25 MWh, com baterias de alta capacidade de 587 Ah, projetadas para data centers de IA, suporte à rede elétrica e aplicações de armazenamento de energia em escala de serviços públicos.

Plataforma de Energia Digital

A empresa ainda destacou sua arquitetura proprietária de dispositivos de ponta em nuvem, incluindo a Plataforma de Integração de Múltiplas Redes Taiyi e a Plataforma de Negociação de Energia Taiyi. Juntas, essas soluções fornecem gerenciamento de energia em tempo real, operações e manutenção preditivas, otimização de ativos e recursos de negociação de eletricidade em ativos de energia distribuída.

Parceria estratégica com a SolarJuice

Durante a exposição, a StarCharge assinou um acordo de cooperação estratégica com a SolarJuice Pty Ltd, uma distribuidora líder em energia renovável na Austrália.

A parceria terá como foco o desenvolvimento de projetos de energia renovável, a implantação de usinas virtuais de energia (VPPs), iniciativas de investimento localizadas e a distribuição das soluções energéticas da StarCharge na Austrália e Nova Zelândia. Espera-se que a colaboração acelere o crescimento de ecossistemas integrados de energia solar, armazenamento e carregamento, bem como de VPPs, em todo o mercado da região ANZ.

Apoiar um futuro energético mais inteligente

À medida que a eletrificação e a descarbonização continuam a remodelar os mercados globais de energia, a StarCharge mantém o foco no fornecimento de tecnologias escaláveis que combinam infraestrutura de carregamento, armazenamento de energia, gestão digital de energia e comercialização de energia em um ecossistema energético unificado.

Sobre o StarCharge

A StarCharge é uma fornecedora global de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e soluções de energia digital. Seu portfólio abrange carregamento de veículos elétricos, armazenamento de energia, microrredes, usinas virtuais de energia, sistemas de gerenciamento de energia e plataformas de comercialização de energia, atendendo clientes nos setores residencial, comercial, industrial, de transporte e de serviços públicos em todo o mundo.

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FONTE StarCharge