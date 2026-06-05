StarCharge onthult op SNEC 2026 energieoplossingen van de volgende generatie en een strategisch partnerschap met ANZ

SHANGHAI, 6 juni 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, een wereldleider in EV-laden en digitale energieoplossingen, presenteerde zijn nieuwste slimme energietechnologieën en kondigde een strategisch partnerschap aan met SolarJuice van Australië op SNEC 2026, waarmee het zijn inzet voor het versnellen van de wereldwijde energietransitie versterkt.

Op de tentoonstelling presenteerde StarCharge een geïntegreerd energie-ecosysteem voor zonne-energie, energieopslag, EV-laden, V2G en energiehandelstoepassingen, ontworpen om commerciële, industriële, transport- en nutsbedrijfsprojecten te ondersteunen.

Nieuwe productlanceringen

Een van de hoogtepunten was de nieuwe Solid-State Transformer (SST) van StarCharge, die een rechtstreekse verbinding met middelspanning en een zeswegvermogen mogelijk maakt, waardoor de energieconversie efficiënter wordt voor toepassingen zoals zware laadhubs, opslagsystemen op nutsbedrijfsschaal en AI-datacenters.

Het bedrijf onthulde ook zijn 720 kW Arctic Immersion Liquid-Cooled Power Cabinet en StarOcean Fully Liquid-Cooled Charging Terminal, waardoor een van de eerste commercieel beschikbare volledig vloeistofgekoelde oplaadarchitecturen van de industrie werd gecreëerd. Het systeem verbetert de thermische prestaties, verlengt de levensduur van apparatuur en verlaagt de exploitatiekosten op lange termijn.

Een andere belangrijke lancering was het 960 kW Solar-Storage-Charging System, een alles-in-één-platform dat PV-opwekking, energieopslag, opladen en elektriciteitsdistributie integreert. Gebouwd op een DC-busarchitectuur, vermindert het systeem energieverliezen en vereenvoudigt het gebruik voor commerciële en industriële energieprojecten.

StarCharge introduceerde ook zijn 6,25 MWh Energy Storage Container, met 587Ah accu's met een hoge capaciteit, ontworpen voor AI-datacenters, netondersteuning en energieopslagtoepassingen op utiliteitsschaal.

Digitaal energieplatform

Het bedrijf presenteerde verder zijn eigen cloud-edge-apparaatarchitectuur, waaronder het Taiyi Multi-Network Integration Platform en het Taiyi Energy Trading Platform. Samen bieden deze oplossingen realtime energiebeheer, voorspellende exploitatie en onderhoud, assetoptimalisatie en elektriciteitshandelsmogelijkheden voor gedistribueerde energieactiva.

Strategisch partnerschap met SolarJuice

Tijdens de tentoonstelling ondertekende StarCharge een strategische samenwerkingsovereenkomst met SolarJuice Pty Ltd, een toonaangevende distributeur van hernieuwbare energie in Australië.

Het partnerschap zal zich richten op de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten, de inzet van virtuele elektriciteitscentrales (VPP), gelokaliseerde investeringsinitiatieven en de distributie van de energieoplossingen van StarCharge in Australië en Nieuw-Zeeland. De samenwerking zal naar verwachting de groei van geïntegreerde zonne-opslag-oplaad- en VPP-ecosystemen in de hele ANZ-markt versnellen.

Ondersteuning van een slimmere energie-toekomst

Naarmate elektrificatie en koolstofvrijmaking de wereldwijde energiemarkten blijven hervormen, blijft StarCharge gericht op het leveren van schaalbare technologieën die laadinfrastructuur, energieopslag, digitaal energiebeheer en stroomhandel combineren in een verenigd energie-ecosysteem.

Over StarCharge

StarCharge is een wereldwijde leverancier van infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen en digitale energieoplossingen. De portefeuille omvat EV-laden, energieopslag, microgrids, virtuele elektriciteitscentrales, energiebeheersystemen en energiehandelsplatforms, die klanten bedienen in residentiële, commerciële, industriële, transport- en nutssectoren over de hele wereld.

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