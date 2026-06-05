StarCharge presenta soluciones energéticas de última generación y una alianza estratégica con ANZ en la SNEC 2026

SHANGHÁI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, empresa líder mundial en soluciones de carga de vehículos eléctricos y energía digital, presentó sus últimas tecnologías de energía inteligente y anunció una alianza estratégica con la empresa australiana SolarJuice en la SNEC 2026, con el fin de reforzar su compromiso de acelerar la transición energética mundial.

En la exposición, StarCharge presentó un ecosistema energético integrado que abarca aplicaciones de energía solar, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, sistemas del vehículo a la red (V2G) y comercio de energía, diseñado para dar soporte a proyectos comerciales, industriales, de transporte y a gran escala.

Lanzamientos de nuevos productos

Entre los productos destacados está el nuevo transformador de estado sólido (SST) de StarCharge, que permite conexión directa de media tensión y salida de potencia de seis vías, lo que mejora la eficiencia de la conversión energética para usos como los centros de carga de alta potencia, sistemas de almacenamiento a escala industrial y centros de datos de IA.

Además, la empresa presentó el gabinete de alimentación con refrigeración por inmersión en líquido 720kW Arctic y la terminal de carga con refrigeración totalmente líquida StarOcean y creó una de las primeras arquitecturas de carga totalmente refrigeradas por líquido disponibles en el mercado. El sistema mejora el rendimiento térmico, prolonga la vida útil de los equipos y reduce los costos operativos a largo plazo.

Otro lanzamiento clave fue el sistema de carga y almacenamiento de energía solar 960 kW, plataforma todo en uno que integra generación de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, recarga y distribución eléctrica. Desarrollado con una arquitectura de bus de corriente continua, el sistema reduce las pérdidas de energía y simplifica la implementación en proyectos energéticos comerciales e industriales.

Asimismo, StarCharge presentó su contenedor de almacenamiento de energía de 6.25 MWh con baterías de alta capacidad de 587 Ah diseñadas para centros de datos de IA, apoyo a la red eléctrica y usos de almacenamiento de energía a escala industrial.

Plataforma de energía digital

La empresa presentó además su arquitectura propia de nube, perímetro y dispositivos, incluidas la plataforma de integración multirred Taiyi y la plataforma de intercambio de energía Taiyi. En conjunto, estas soluciones ofrecen gestión energética en tiempo real, operaciones y mantenimiento predictivos, optimización de activos y capacidades de comercialización de la electricidad en todos los activos de energía distribuida.

Alianza estratégica con SolarJuice

Durante la exposición, StarCharge firmó un acuerdo de cooperación estratégica con SolarJuice Pty Ltd, una de las principales empresas distribuidoras de energía renovable de Australia.

La colaboración se centrará en desarrollar proyectos de energía renovable, implementar centrales eléctricas virtuales (VPP, por sus siglas en inglés) y las iniciativas de inversión a nivel local y la distribución de las soluciones energéticas en Australia y Nueva Zelanda de StarCharge. Se espera que esta colaboración acelere el crecimiento de los ecosistemas integrados de energía solar, almacenamiento y recarga, así como de las VPP, en todo el mercado de Australia y Nueva Zelanda.

Apoyo para un futuro energético más inteligente

A medida que la electrificación y la descarbonización siguen transformando los mercados energéticos mundiales, StarCharge sigue centrada en ofrecer tecnologías escalables que combinan infraestructura de recarga, almacenamiento de energía, gestión digital de energía y comercio de energía en un ecosistema energético unificado.

Acerca de StarCharge

StarCharge es proveedor mundial de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y soluciones energéticas digitales. Su cartera abarca recarga de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, microrredes, centrales eléctricas virtuales, sistemas de gestión energética y plataformas de comercialización de energía, para prestar servicio a clientes de los sectores residencial, comercial, industrial, de transporte y de servicios públicos en todo el mundo.

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FUENTE StarCharge