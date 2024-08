Starlizard Integrity Services identifica 79 partidas de futebol suspeitas realizadas em todo o mundo no primeiro semestre de 2024

21,5% das partidas suspeitas ocorreram em apenas um país

Aumento de 200% em partidas suspeitas disputadas na região da CONMEBOL

Quase o dobro de partidas com irregularidades nos mercados de apostas apenas no primeiro tempo

LONDRES, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Especialistas em integridade esportiva da Starlizard Integrity Services (SIS) identificaram 79 partidas de futebol suspeitas realizadas em todo o mundo entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2024. Novos dados da empresa mostram que mais de um quinto dessas partidas ocorreram em apenas um país da região da CONMEBOL (América do Sul) - uma região que registrou um aumento preocupante de 200% nas partidas suspeitas em geral.

Starlizard Integrity Services identifies 79 suspicious football matches played globally in first half of 2024

Todos os anos, a SIS analisa dezenas de milhares de partidas de futebol em todo o mundo, a fim de identificar as que apresentam irregularidades, indicativas de suspeita de manipulação de resultados, tanto nos mercados de apostas quanto no campo de jogo. Embora o nível de suspeita varie, dependendo da natureza e da quantidade de evidências descobertas, a SIS garante que todas as partidas que eles identificam como suspeitas atinjam um nível alto o suficiente para justificar uma investigação mais aprofundada pelas autoridades competentes.

As 79 partidas consideradas suspeitas no primeiro semestre de 2024 representam 0,21% de um total de 36.841 partidas de futebol analisadas pela SIS durante o período. A SIS também identificou 79 partidas suspeitas disputadas durante o mesmo período em 2023, no entanto, elas vieram de uma amostra menor de 16.336 partidas, representando assim um percentual maior (0,48%) do número total de partidas analisadas.

Os dados dos primeiros seis meses de 2024 das SIS revelaram que:

17 das partidas suspeitas (21,5%) foram disputadas em apenas um país da região da CONMEBOL, sendo que seis delas foram disputadas na primeira divisão nacional do país e onze na segunda divisão nacional.

33 partidas suspeitas (41,8%) ocorreram na região da CONMEBOL, em comparação com 11 no mesmo período do ano passado. Isso representa 0,56% de todas as partidas da região da CONMEBOL analisadas durante o primeiro semestre de 2024.

23 países diferentes tiveram pelo menos um alerta de integridade em uma competição masculina nacional.

40 das partidas suspeitas (50,6%) foram objeto de padrões de apostas suspeitas nos mercados de apostas somente no primeiro tempo - quase o dobro das 21 partidas identificadas de forma semelhante no mesmo período em 2023.

11 das 79 partidas suspeitas (13,9%) tiveram uma ALTA classificação de suspeita atribuída a elas, com 39 partidas (49,4%) avaliadas em um nível MÉDIO de suspeita.

29 partidas suspeitas (36,7%) foram disputadas na região da UEFA (Europa), contra 40 no mesmo período do ano passado. O novo valor representa 0,15% de todas as partidas da região da UEFA analisadas durante este período.

49 partidas suspeitas (62%) foram identificadas em competições nacionais abaixo da primeira divisão, enquanto 19 partidas (24,1%) foram disputadas em competições nacionais de primeira divisão.

Os amistosos de clubes foram responsáveis por sete partidas suspeitas disputadas no primeiro semestre do ano (9,1%), apesar de representarem apenas 4% do número total de partidas analisadas.

Affy Sheikh, chefe da Starlizard Integrity Services, comentou:

"Os números do semestre de 2024 revelam vários dados preocupantes, com poucos pontos positivos a serem relatados. Em particular, os dados destacam uma situação preocupante na região da CONMEBOL, onde o número de partidas suspeitas aumentou 200% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento drástico serve como um lembrete claro de que os manipuladores de resultados estão constantemente se adaptando e explorarão quaisquer vulnerabilidades que encontrarem.

"Além disso, estamos testemunhando uma tendência crescente de manipulação nos mercados de apostas apenas no primeiro semestre. Nos primeiros seis meses de 2024, 40 partidas foram identificadas dessa forma, em comparação com 21 no mesmo período de 2023 - um aumento considerável.

"Embora a porcentagem geral de partidas suspeitas permaneça baixa, os dados, no entanto, mostram que a manipulação de partidas representa uma ameaça contínua e grave à integridade do esporte. O mundo do futebol precisa refletir seriamente sobre a melhor forma de lidar com esse problema, pois a persistente inexistência de melhora nos números em todos os setores sugere que os esforços e as estratégias atuais não são suficientemente eficazes."

Sobre a Starlizard Integrity Services

A Starlizard Integrity Services (SIS) é a divisão especializada em integridade da Starlizard, a consultoria de apostas esportivas e dados com sede em Londres. A compreensão detalhada da Starlizard sobre o esporte e o desempenho esportivo, bem como seu envolvimento ativo nos mercados de apostas, oferece uma perspectiva única, permitindo que a empresa entenda mais que qualquer outro no mundo quando os mercados de apostas e as competições esportivas parecem errados. A Starlizard produz serviços de integridade independentes para órgãos e associações governamentais esportivas desde 2010 e estabeleceu a SIS em 2017 como um recurso dedicado para se concentrar inteiramente nesse trabalho. Combinando sua visão profunda de como os mercados de apostas devem se comportar com análises e pesquisas detalhadas de dados de desempenho no campo, a SIS está idealmente posicionada para identificar partidas suspeitas e padrões de apostas. A SIS oferece aos órgãos governamentais esportivos uma plataforma gratuita de monitoramento de partidas suspeitas e um aplicativo móvel, o KOMODO™, através do qual informações sobre suspeita de manipulação de partidas podem ser obtidas. Para mais informações, visite www.starlizardintegrity.com.

