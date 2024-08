Starlizard Integrity Services recense 79 matchs de football suspects dans le monde au cours du premier semestre de 2024

21,5 % des matchs suspects se sont déroulés dans un seul pays

Les matchs suspects ont augmenté de 200 % dans la région de la CONMEBOL

Les matchs présentant des irrégularités ont presque doublé sur les marchés des paris sur la première mi-temps

LONDRES, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Le spécialiste de l'intégrité sportive Starlizard Integrity Services (SIS) a recensé 79 matchs de football suspects dans le monde entre le 1er janvier et le 30 juin 2024. Les nouvelles données de l'entreprise montrent que plus d'un cinquième de ces matchs se sont déroulés dans un seul pays de la région de la CONMEBOL (Amérique du Sud), une région qui a connu une augmentation globale inquiétante de 200 % des matchs suspects.

Starlizard Integrity Services identifies 79 suspicious football matches played globally in first half of 2024

Chaque année, SIS examine des dizaines de milliers de matchs de football dans le monde entier afin de détecter les matchs qui présentent des irrégularités, révélatrices de soupçons de trucage, à la fois sur les marchés des paris et sur le terrain de jeu. Bien que le niveau de suspicion varie selon la nature et la quantité de preuves découvertes, SIS s'assure que tous les matchs qu'il considère comme suspects atteignent un niveau suffisamment élevé pour justifier une enquête plus approfondie de la part des autorités compétentes.

Les 79 matchs considérés comme suspects au cours du premier semestre de 2024 représentent 0,21 % des 36 841 matchs de football analysés par SIS au cours de cette période. SIS a également recensé 79 matchs suspects au cours de la même période en 2023, mais ceux-ci provenaient d'un échantillon plus restreint de 16 336 matchs et représentaient donc un pourcentage plus élevé (0,48 %) du nombre total de matchs analysés.

Les données de SIS pour le premier semestre de 2024 ont révélé que :

17 des matchs suspects (21,5 %) ont été disputés dans un seul pays de la région de la CONMEBOL, six d'entre eux ayant été joués en première division nationale de ce pays et onze en deuxième division nationale.

33 matchs suspects (41,8 %) ont eu lieu dans la région de la CONMEBOL, contre 11 au cours de la même période l'année dernière. Cela représente 0,56 % de l'ensemble des matchs de la région de la CONMEBOL analysés au cours du premier semestre de 2024.

23 pays différents ont reçu au moins une alerte d'intégrité dans le cadre d'une compétition masculine nationale.

40 des matchs suspects (50,6 %) ont fait l'objet de mouvements de paris suspects sur les marchés des paris sur la première mi-temps, soit près du double des 21 matchs ainsi recensés pour la même période en 2023.

11 des 79 matchs suspects (13,9 %) se sont vu attribuer un niveau de suspicion ÉLEVÉ et 39 matchs (49,4 %) un niveau de suspicion MOYEN.

29 matchs suspects (36,7 %) ont été disputés dans la région de l'UEFA ( Europe ), contre 40 pour la même période l'année dernière. Ce nouveau chiffre représente 0,15 % de tous les matchs de la région de l'UEFA analysés au cours de cette période.

), contre 40 pour la même période l'année dernière. Ce nouveau chiffre représente 0,15 % de tous les matchs de la région de l'UEFA analysés au cours de cette période. 49 matchs suspects (62 %) ont été recensés dans des compétitions nationales des divisions inférieures, tandis que 19 matchs (24,1 %) ont été disputés dans des compétitions nationales de première division.

Les matchs amicaux de club ont représenté sept matchs suspects au cours du premier semestre (9,1 %), alors qu'ils ne représentent que 4 % du nombre total de matchs analysés.

Affy Sheikh, responsable de Starlizard Integrity Services, a commenté :

« Les chiffres du premier semestre de 2024 révèlent plusieurs constats préoccupants, avec peu d'éléments positifs à signaler. Les données mettent notamment en évidence une situation préoccupante dans la région de la CONMEBOL, où le nombre de matchs suspects a augmenté de 200 % par rapport à la même période l'année dernière. Cette augmentation brutale nous rappelle clairement que les truqueurs de matchs s'adaptent en permanence et exploitent toutes les failles qu'ils trouvent.

Nous assistons en outre à une tendance croissante à la manipulation des marchés des paris sur la première mi-temps. Au cours des six premiers mois de l'année 2024, 40 matchs ont ainsi été ciblés, contre 21 au cours de la même période en 2023, soit une augmentation significative.

Si le pourcentage total de matchs suspects reste faible, les données montrent néanmoins que le trucage des matchs constitue une menace permanente et grave pour l'intégrité du jeu. Le football doit entamer une réflexion sérieuse sur la meilleure façon de s'attaquer à ce problème, car l'absence persistante d'amélioration des chiffres dans tous les domaines laisse penser que les efforts et les stratégies actuels ne sont pas assez efficaces ».

À propos de Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée dans l'intégrité de Starlizard, société de conseil en données et paris sportifs basée à Londres. La compréhension approfondie du sport et des performances sportives de Starlizard, ainsi que sa participation active aux marchés des paris, lui offrent une perspective unique qui lui permet de savoir mieux que quiconque dans le monde quand il y a un problème avec les marchés des paris et les compétitions sportives. Starlizard fournit des services d'intégrité indépendants aux instances dirigeantes du sport et aux associations depuis 2010, et a créé SIS en 2017, une ressource spécialisée pour se concentrer entièrement sur ce travail. En combinant sa connaissance approfondie du comportement des marchés des paris avec l'analyse et la recherche de données détaillées sur les performances sur le terrain de jeu, SIS est idéalement placée pour détecter les matchs et les mouvements de paris suspects. SIS propose aux instances dirigeantes du sport une plateforme de surveillance des matchs suspects et une application mobile gratuite, KOMODO™, grâce auxquelles il est possible d'obtenir des informations sur les matchs suspectés d'être truqués. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.starlizardintegrity.com.

Coordonnées de contact : Starlizard Integrity Services, +44 (0) 20 3014 9800, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2476341/SIS_Football_Banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2185291/SIS_Logo.jpg