Starlizard Integrity Services identifiziert 79 verdächtige Fußballspiele , die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 weltweit ausgetragen wurden

21,5 % der verdächtigen Spiele fanden in nur einem Land statt

200 % mehr verdächtige Spiele in der CONMEBOL-Region

Zahl der Spiele mit Unregelmäßigkeiten auf den Wettmärkten für nur die erste Halbzeit nahezu verdoppelt

LONDON, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Der Spezialist für Sportintegrität Starlizard Integrity Services (SIS) hat 79 Fußballspiele, die weltweit zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2024 ausgetragen wurden, als verdächtig eingestuft. Neue Daten des Unternehmens zeigen, dass mehr als ein Fünftel dieser Spiele in nur einem Land der CONMEBOL-Region (Südamerika) stattfanden – einer Region, in der insgesamt ein besorgniserregender Anstieg verdächtiger Spiele um 200 % zu verzeichnen war.

Jedes Jahr untersucht SIS Zehntausende von Fußballspielen auf der ganzen Welt, um Spiele zu identifizieren, die Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf mutmaßliche Spielmanipulationen hindeuten, sowohl auf den Wettmärkten als auch auf dem Spielfeld. Auch wenn der Grad des Verdachts je nach Art und Umfang der gefundenen Beweise variiert, stellt SIS sicher, dass alle als verdächtig eingestuften Übereinstimmungen einen ausreichend hohen Grad erreichen, um weitere Untersuchungen durch die zuständigen Behörden zu rechtfertigen.

Die 79 Spiele, die im ersten Halbjahr 2024 als verdächtig eingestuft wurden, machen 0,21 % der insgesamt 36 841 Fußballspiele aus, die SIS in diesem Zeitraum analysiert hat. SIS ermittelte auch 79 verdächtige Spiele, die im selben Zeitraum im Jahr 2023 ausgetragen wurden, die jedoch aus einer kleineren Stichprobe von 16 336 Spielen stammten und somit einen größeren Anteil (0,48 %) an der Gesamtzahl der analysierten Spiele ausmachten.

Die SIS-Daten der ersten sechs Monate 2024 zeigen, dass

17 der verdächtigen Spiele (21,5 %) in nur einem Land der CONMEBOL-Region stattfanden, wobei sechs der Spiele in der höchsten nationalen Spielklasse und elf in der zweiten nationalen Spielklasse ausgetragen wurden.

33 verdächtige Spiele (41,8 %) in der CONMEBOL-Region stattfanden, gegenüber 11 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht 0,56 % aller in der ersten Hälfte des Jahres 2024 analysierten Spiele der CONMEBOL-Region.

In 23 verschiedenen Ländern gab es mindestens einen Integritätsalarm bei einem nationalen Wettbewerb der Männer.

40 der verdächtigen Spiele (50,6 %) waren Gegenstand verdächtiger Wettmuster auf den Wettmärkten für die erste Halbzeit – fast doppelt so viele wie die 21 Spiele, die im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auf ähnliche Weise identifiziert wurden.

11 der 79 verdächtigen Übereinstimmungen (13,9 %) wurden als HOCH verdächtig eingestuft, während 39 Übereinstimmungen (49,4 %) als MITTEL verdächtig eingestuft wurden.

29 verdächtige Spiele (36,7 %) wurden in der (europäischen) UEFA-Region ausgetragen, gegenüber 40 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die neue Zahl entspricht 0,15 % aller in diesem Zeitraum analysierten Spiele in der UEFA-Region.

49 verdächtige Spiele (62 %) wurden in nationalen Wettbewerben unterhalb der höchsten Spielklasse ermittelt, während 19 Spiele (24,1 %) in nationalen Wettbewerben der höchsten Spielklasse stattfanden.

Auf Freundschaftsspiele von Vereinen entfielen in der ersten Jahreshälfte sieben verdächtige Spiele (9,1 %), obwohl sie nur 4 % der insgesamt analysierten Spiele ausmachten .

Affy Sheikh, Leiter von Starlizard Integrity Services, kommentierte:

„Die Halbjahreszahlen 2024 zeigen einige besorgniserregende Erkenntnisse, wobei es wenig Positives zu berichten gibt. Die Daten weisen insbesondere auf eine beunruhigende Situation in der CONMEBOL-Region hin, wo die Zahl der verdächtigen Spiele im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 200 % gestiegen ist. Dieser starke Anstieg macht deutlich, dass sich Spielmanipulatoren ständig anpassen und jede Schwachstelle, die sie finden, ausnutzen werden."

„Außerdem beobachten wir einen zunehmenden Trend zu Manipulationen auf den Wettmärkten, die nur die erste Halbzeit betreffen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 wurden 40 Spiele auf diese Weise ins Visier genommen, gegenüber 21 im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 – was bereits einen deutlichen Anstieg darstellt."

„Auch wenn der Prozentsatz verdächtiger Spiele insgesamt gering ist, zeigen die Daten doch, dass Spielmanipulationen eine anhaltende und ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Fußballs darstellen. Der Fußball muss ernsthaft darüber nachdenken, wie dieses Problem am besten angegangen werden kann, denn die anhaltende mangelnde Verbesserung der Zahlen in allen Bereichen deutet darauf hin, dass die derzeitigen Bemühungen und Strategien nicht wirksam genug sind."

Starlizard Integrity Services (SIS) ist die auf Integrität spezialisierte Abteilung von Starlizard, dem in London ansässigen Beratungsunternehmen für Sportwetten und Daten. Starlizards detailliertes Verständnis von Sport und sportlichen Leistungen sowie seine aktive Beteiligung an Wettmärkten bieten eine einzigartige Perspektive, die es dem Unternehmen ermöglicht, besser als jeder andere auf der Welt zu erkennen, wenn Wettmärkte und Sportwettkämpfe nicht mit rechten Dingen zugehen. Starlizard erbringt seit 2010 unabhängige Integritätsdienstleistungen für Sportverbände und -vereine und gründete 2017 SIS als spezielle Ressource, die sich ganz auf diese Arbeit konzentriert. Durch die Kombination von tiefgreifenden Erkenntnissen über das Verhalten der Wettmärkte mit detaillierten Analysen und Untersuchungen der Leistungsdaten auf dem Spielfeld ist SIS in der Lage, verdächtige Spiele und Wettmuster zu erkennen. SIS bietet Sportverbänden eine kostenlose Plattform zur Überwachung verdächtiger Spiele und eine mobile Anwendung, KOMODO™, über die Informationen über mutmaßliche Spielmanipulationen eingeholt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlizardintegrity.com.

