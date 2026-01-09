STARTRADER inicia 2026 como parceira oficial da NBA

DUBAI, EÁU, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Refletindo sua direção estratégica de negócios, STARTRADER fechou um acordo com a National Basketball Association (NBA) e tornou-se Parceiro Oficial da liga, marcando um marco significativo no crescimento e expansão contínuos da empresa.

Os torcedores verão a marca STARTRADER integrada em pontos de contato importantes da NBA. De fundos dentro das arenas a posicionamentos visíveis nas transmissões e em plataformas de mídia selecionadas da liga, a STARTRADER se beneficiará de grande visibilidade à medida que o público acompanha histórias durante o ano todo por meio de digital, transmissão e eventos presenciais selecionados. Essas ativações fortalecem a presença global da marca e reforçam sua narrativa inovadora, além das iniciativas conjuntas de Impacto Social entre a NBA e a STARTRADER.

"Esta colaboração reflete a direção que a STARTRADER está tomando como marca global", disse o Sr. Peter Karsten, CEO da STARTRADER. "Alinhar-se à NBA reforça a confiança depositada em nossa marca e apoia nossa visão de operar em um palco internacional junto a instituições que compartilham o compromisso com o crescimento de longo prazo."

"Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a STARTRADER enquanto continuamos a expandir o basquete e a presença da NBA no Oriente Médio", disse David Watts, Diretor de Estratégia e Desenvolvimento da NBA para o Oriente Médio. "A região é uma prioridade principal para a liga, e essa cooperação reflete nossa ambição de trabalhar com marcas que compartilham nosso compromisso de engajar torcedores utilizando as mais recentes inovações tecnológicas."

A colaboração está alinhada ao reposicionamento da STARTRADER, "Construído na confiança, movido pelo crescimento". Ela reflete o crescimento que a marca alcançou ao continuar cooperando com instituições de nível global que possuem influência duradoura através de culturas e mercados.

No cerne dessa direção está o foco da STARTRADER em tornar o trading global acessível e confiável, e em capacitar princípios que refletem o papel da NBA em conectar centenas de milhões de torcedores no mundo todo com o basquete. Por meio de acesso transparente, ferramentas avançadas e suporte confiável, a STARTRADER constrói um ambiente de negociação que permite que traders e parceiros cresçam com confiança.

Enquanto a NBA celebra sua 80a temporada, a STARTRADER mantém seu compromisso com as bases sólidas construídas ao longo dos anos para apoiar o crescimento de longo prazo em um cenário financeiro em evolução. A colaboração sinaliza a evolução contínua da STARTRADER como marca global atuando no palco mundial.

SOBRE A STARTRADER

Como corretora líder global, a STARTRADER oferece um ambiente de negociação transparente e serviços excepcionais a clientes em mais de 200 regiões no mundo todo. Oferecemos uma ampla gama de produtos de negociação, incluindo forex, metais preciosos, ações, índices, commodities e ETFs, juntamente com plataformas diversas. Além disso, demonstramos nossas capacidades de serviço abrangentes oferecendo soluções de liquidez personalizadas para clientes institucionais, garantindo uma posição única no setor. A STARTRADER é regulamentada por cinco autoridades de primeira linha – SCA, ASIC, FSCA, FSA e FSC – garantindo os mais altos padrões de segurança e confiança para nossos clientes. https://www.startrader.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2857432/STARTRADER_Partner_NBA.jpg

