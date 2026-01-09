STARTRADER comienza 2026 como socio oficial de la NBA

DUBAI, EÁU, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Como reflejo de su orientación estratégica empresarial, STARTRADER cierra un acuerdo con la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y se convierte en socio oficial de la liga, lo que supone un hito importante en el crecimiento y la expansión continuos de la empresa.

Los fanáticos verán la marca STARTRADER integrada en los principales puntos de contacto de la NBA. Desde fondos en los estadios hasta ubicaciones visibles en las retransmisiones y plataformas mediáticas seleccionadas de la liga, STARTRADER se beneficiará de una gran visibilidad, ya que el público podrá disfrutar durante todo el año de historias contadas a través de medios digitales, retransmisiones y eventos en vivo seleccionados. Estas activaciones fortalecen la presencia mundial de la marca y refuerzan su narrativa innovadora, además de las iniciativas conjuntas de impacto social entre la NBA y STARTRADER.

"Esta colaboración refleja la dirección que está tomando STARTRADER como marca mundial", afirmó Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER. "La alianza con la NBA refuerza la confianza depositada en nuestra marca y respalda nuestra visión de operar en un escenario internacional junto a instituciones que comparten nuestro compromiso con el crecimiento a largo plazo".

"Estamos deseando trabajar en estrecha colaboración con STARTRADER para seguir impulsando el baloncesto y la presencia de la NBA en Medio Oriente", afirmó David Watts, director de Estrategia y Desarrollo para Medio Oriente de la NBA. "La región es una prioridad clave para la liga, y esta cooperación refleja nuestra ambición de trabajar con marcas que comparten nuestro compromiso de atraer a los fanáticos al utilizar las últimas innovaciones tecnológicas".

La colaboración se alinea con el reposicionamiento de STARTRADER, "Basado en la confianza, impulsado por el crecimiento". Esto refleja el crecimiento que ha logrado la marca al continuar cooperando con instituciones de nivel mundial que ejercen una influencia duradera en todas las culturas y mercados.

En el centro de esta dirección se encuentra el enfoque de STARTRADER en hacer que el comercio mundial sea accesible y confiable, y en potenciar principios que reflejan el papel de la NBA en conectar a cientos de millones de aficionados de todo el mundo en torno al baloncesto. A través de un acceso transparente, herramientas avanzadas y un soporte confiable, STARTRADER crea un entorno comercial que permite a los operadores y socios crecer con confianza.

Mientras la NBA celebra su 80.ª temporada, STARTRADER mantiene su compromiso con los sólidos cimientos que ha construido a lo largo de los años para apoyar el crecimiento a largo plazo en un panorama financiero en constante evolución. Esta colaboración marca la continua evolución de STARTRADER como marca mundial que opera en el escenario internacional.

ACERCA DE STARTRADER

Como bróker líder a nivel mundial, STARTRADER ofrece un entorno de operaciones transparente y servicios excepcionales a clientes en más de 200 regiones de todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de productos de operaciones, incluidos divisas, metales preciosos, acciones, índices, materias primas y ETF, junto con diversas plataformas. Además, demostramos nuestra amplia capacidad de servicio al ofrecer soluciones de liquidez personalizadas para clientes institucionales, lo que nos garantiza una posición única en el sector. STARTRADER está regulado por cinco autoridades de primer nivel (SCA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), lo que garantiza los más altos estándares de seguridad y confianza para sus clientes. https://www.startrader.com/

