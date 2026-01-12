STARTRADER、2026年をNBA公式パートナーとしてスタート

ドバイ（UAE）, 2026年1月12日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）とパートナー契約を締結し、NBAの公式パートナーとなりました。本提携は、同社の成長とグローバル展開における重要な節目となります。

今後、NBAのさまざまな場面でSTARTRADERのブランドが展開されます。アリーナ内の広告、テレビ放送で確認できる露出、そして一部のNBA公式メディアを通じて、STARTRADERはデジタル、放送、ライブイベントなど年間を通した高い露出を得ることになります。これらの取り組みにより、STARTRADERの世界的な認知度が高まり、ブランドの革新性がより強く伝えられるとともに、NBAとSTARTRADERによる社会貢献活動も共同で推進されます。

「今回のパートナーシップは、STARTRADERが目指すグローバルブランドとしての方向性を明確に示すものです」と、STARTRADERのCEOであるピーター・カーステン氏は述べています。「NBAとの協業は、当社ブランドへの信頼をさらに強固なものとし、長期的な成長を重視する世界的な組織と共に国際舞台で事業を展開するという私たちのビジョンを後押しします。」

NBA 中東戦略・開発責任者のデビッド・ワッツ氏は次のように述べています。「中東地域におけるバスケットボールとNBAの発展を進める中で、STARTRADERと協力できることを嬉しく思います。この地域はNBAにとって重要な市場であり、最新技術を活用してファンとのつながりを深めるという共通の価値観を持つブランドとの提携を重視しています。」

本提携は、STARTRADERのブランドメッセージである「Built on Trust, Driven by Growth（信頼を基盤に、成長を原動力に）」を体現するものです。文化や市場を超えて影響力を持つグローバルな組織との協業を通じて、STARTRADERが着実に成長してきたことを示しています。

STARTRADERは、誰もが安心してグローバル取引に参加できる環境づくりを重視しています。この姿勢は、NBAがバスケットボールを通じて世界中の多くの人々をつないでいる役割とも共通しています。透明性の高い取引環境、先進的な取引ツール、そして信頼できるサポートを通じて、STARTRADERはトレーダーとパートナーの成長を支えています。

NBAが80周年シーズンを迎える中、STARTRADERはこれまで築いてきた強固な基盤を大切にしながら、変化する金融市場においても長期的な成長を目指し続けます。本パートナーシップは、世界の舞台で進化を続けるグローバルブランドとしてのSTARTRADERの姿勢を示すものです。

STARTRADERについて

STARTRADERは、世界200以上の地域でサービスを提供するグローバルブローカーです。外国為替、貴金属、株式、指数、コモディティ、ETFなど、幅広い取引商品と複数の取引プラットフォームを提供しています。また、機関投資家向けには、ニーズに応じた流動性ソリューションを提供し、業界内で独自の強みを確立しています。STARTRADERは、SCA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの主要規制当局の認可・監督を受けており、高い安全性と信頼性を確保しています。

