STARTRADER anunciada como parceiro oficial da Porsche Carrera Cup Middle East

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER, líder global em trading on-line, foi anunciada como parceira oficial da Porsche Carrera Cup Middle East. A parceria verá a marca da STARTRADER em destaque ao longo da temporada 2025/2026, que abrange seis rodadas em Bahrein, Catar, Dubai, Abu Dhabi e Arábia Saudita.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Reconhecido por seu formato único, o campeonato coloca todos os pilotos em carros idênticos da Porsche 911 GT3 Cup, garantindo que a competição seja definida por habilidade, preparação e execução estratégica. Essa filosofia se alinha estreitamente com a abordagem da STARTRADER aos mercados, onde a igualdade de acesso a ferramentas avançadas permite que a disciplina e a tomada de decisões moldem os resultados.

Padrões compartilhados

A parceria reflete princípios compartilhados que sustentam o desempenho no automobilismo e no trading. Nas corridas, o sucesso é medido em frações de segundo; no trading, a execução precisa pode definir a oportunidade. Ambas as disciplinas exigem uma forte gestão de riscos, adaptabilidade e foco sustentado. Os campeonatos não são ganhos em uma única volta, assim como o sucesso comercial de longo prazo é construído decisão por decisão.

Comentário executivo

"O automobilismo representa o auge da precisão, desempenho e preparação. Nossa parceria com a Porsche Carrera Cup Middle East reflete nosso compromisso com a excelência e nossa crença de que o sucesso — na pista ou nos mercados — é conquistado por meio da disciplina, estratégia e melhoria contínua", disse Peter Karsten, CEO da STARTRADER.

"Temos o prazer de receber a STARTRADER como parceira. Essa colaboração reflete valores compartilhados de desempenho e ambição e apoia o crescimento contínuo do campeonato em toda a região", disse Robert Lechner, diretor e promotor, Porsche Carrera Cup Middle East.

Sobre A STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global que oferece a seus clientes oportunidades de realizar trading com instrumentos financeiros on-line. A STARTRADER presta serviços a parceiros e clientes de varejo, que podem realizar trading usando a Plataforma MetaTrader, o STAR-APP e usando o STAR-COPY. Como uma corretora global, a STARTRADER mantém uma abordagem focada no cliente como nosso princípio fundamental.

Regulada em 5 jurisdições (ASIC, FSA, FSC, FSCA e CMA), a STARTRADER mantém uma forte governança juntamente com o crescimento sustentável. A equipe da STARTRADER é composta por profissionais dedicados que trabalham de forma colaborativa para oferecer um serviço de qualidade a seus parceiros e clientes.

Para obter mais informações, acesse: https://www.startrader.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

