STARTRADER anunciada como parceiro oficial da Porsche Carrera Cup Middle East

Notícias fornecidas por

STARTRADER

27 jan, 2026, 10:05 GMT

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER, líder global em trading on-line, foi anunciada como parceira oficial da Porsche Carrera Cup Middle East. A parceria verá a marca da STARTRADER em destaque ao longo da temporada 2025/2026, que abrange seis rodadas em Bahrein, Catar, Dubai, Abu Dhabi e Arábia Saudita.

Continue Reading
L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER
L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Reconhecido por seu formato único, o campeonato coloca todos os pilotos em carros idênticos da Porsche 911 GT3 Cup, garantindo que a competição seja definida por habilidade, preparação e execução estratégica. Essa filosofia se alinha estreitamente com a abordagem da STARTRADER aos mercados, onde a igualdade de acesso a ferramentas avançadas permite que a disciplina e a tomada de decisões moldem os resultados.

Padrões compartilhados

A parceria reflete princípios compartilhados que sustentam o desempenho no automobilismo e no trading. Nas corridas, o sucesso é medido em frações de segundo; no trading, a execução precisa pode definir a oportunidade. Ambas as disciplinas exigem uma forte gestão de riscos, adaptabilidade e foco sustentado. Os campeonatos não são ganhos em uma única volta, assim como o sucesso comercial de longo prazo é construído decisão por decisão.

Comentário executivo

"O automobilismo representa o auge da precisão, desempenho e preparação. Nossa parceria com a Porsche Carrera Cup Middle East reflete nosso compromisso com a excelência e nossa crença de que o sucesso — na pista ou nos mercados — é conquistado por meio da disciplina, estratégia e melhoria contínua", disse Peter Karsten, CEO da STARTRADER.

"Temos o prazer de receber a STARTRADER como parceira. Essa colaboração reflete valores compartilhados de desempenho e ambição e apoia o crescimento contínuo do campeonato em toda a região", disse Robert Lechner, diretor e promotor, Porsche Carrera Cup Middle East.

Sobre A STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global que oferece a seus clientes oportunidades de realizar trading com instrumentos financeiros on-line. A STARTRADER presta serviços a parceiros e clientes de varejo, que podem realizar trading usando a Plataforma MetaTrader, o STAR-APP e usando o STAR-COPY. Como uma corretora global, a STARTRADER mantém uma abordagem focada no cliente como nosso princípio fundamental.

Regulada em 5 jurisdições (ASIC, FSA, FSC, FSCA e CMA), a STARTRADER mantém uma forte governança juntamente com o crescimento sustentável. A equipe da STARTRADER é composta por profissionais dedicados que trabalham de forma colaborativa para oferecer um serviço de qualidade a seus parceiros e clientes.

Para obter mais informações, acesse: https://www.startrader.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

FONTE STARTRADER

Da mesma fonte

STARTRADER inicia 2026 como parceira oficial da NBA

STARTRADER inicia 2026 como parceira oficial da NBA

Refletindo sua direção estratégica de negócios, STARTRADER fechou um acordo com a National Basketball Association (NBA) e tornou-se Parceiro Oficial...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics