State Grid publica el primer Informe sobre Contribución a la Iniciativa de Seguridad Global* de una empresa China

BELÉM, Brasil, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Informe sobre la Contribución de State Grid a la Iniciativa de Seguridad Global fue presentado durante la Sesión de Narrativa sobre Civilización Ecológica Oceánica "Bahías Hermosas, Vidas Mejores", celebrada en el Pabellón de China de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este informe marca la primera vez que una empresa china presenta un reporte de contribución sobre la implementación de la Iniciativa de Seguridad Global. También es la tercera ocasión en que State Grid publica un informe de contribución corporativa en una plataforma de las Naciones Unidas, luego de la publicación del primer Informe de Desarrollo Verde y Bajo en Carbono por parte de una empresa estatal central en la COP27, y del primer Informe sobre Contribución a la Iniciativa de Desarrollo Global por parte de una empresa estatal central durante el 78º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

State Grid publica el primer informe central de las empresas estatales de China sobre la contribución a la iniciativa de seguridad global en el "Pabellón de China" de la COP30

En el contexto del cambio climático global, se ha convertido en un consenso mundial acelerar la transición energética y abordar eficazmente el triple desafío de la seguridad energética, la sostenibilidad y la eficiencia económica. State Grid implementa plenamente la nueva estrategia de seguridad energética de "Cuatro Reformas y Una Cooperación", acelerando el desarrollo de un nuevo sistema energético y la construcción de un Nuevo Tipo de Sistema Eléctrico. La Compañía está avanzando en el pico de carbono de manera proactiva y bien coordinada, fomentando estilos de producción y vida verdes, y garantizando un suministro eléctrico confiable para apoyar tanto el desarrollo económico como los medios de vida de la población. A través de estos esfuerzos, State Grid ha proporcionado un modelo y soluciones chinos que otros países pueden aprovechar para fortalecer su seguridad energética y avanzar en la transición verde y baja en carbono.

El Informe está estructurado en cinco secciones: Prefacio, La ISG, La ISG y State Grid, Medidas y Prácticas de State Grid en la Implementación de la ISG, y Perspectivas. Ofrece una exposición sistemática de las prácticas y experiencias de State Grid en seguridad energética y transición verde y baja en carbono. El *Informe* ilustra vívidamente cómo State Grid ha promovido la ISG mediante el fortalecimiento de la línea de seguridad energética nacional, sirviendo a la seguridad económica nacional, apoyando la seguridad ecológica nacional y fomentando la sinergia en seguridad energética internacional. A través de medidas innovadoras y logros notables, State Grid ha contribuido a los esfuerzos globales para promover el desarrollo sostenible de la energía mundial, salvaguardar la seguridad energética global y fomentar la cooperación energética internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819803/processed_49B4BC20_F46B_4DE8_91FA_5BA8CDFC31A3.jpg

FUENTE State Grid Corporation of China