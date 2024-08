Subsidiária da Carlit, Silicon Technology Corporation entra no mercado de materiais magneto-ópticos

- Tecnologia de produção estável de "granada de ítrio e ferro" monocristalino de alta pureza e difícil de produzir -

TÓQUIO e SAKU, Japão, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Carlit Co., Ltd., sediada em Tóquio, anunciou em 19 de agosto que sua subsidiária consolidada, Silicon Technology Corporation (denominada como "Silicon Technology") estabeleceu uma tecnologia estável para produzir granada de ferro e ítrio (Y3Fe5O12, denominado como "YIG") monocristalino de alta pureza e alta qualidade, e entrou no mercado de materiais magneto-ópticos.

Foto: A produção estável de "granada de ferro e ítrio" monocristalino (protótipo) torna-se possível.

Desde sua fundação em 1995 na cidade de Saku, Prefeitura de Nagano no Japão, a Silicon Technology tem se envolvido com a produção integrada de materiais de silício para semicondutores, do crescimento do silício monocristalino usando o método de tração CZ para o processamento e limpeza de wafer espelhado, em suas próprias instalações. A empresa também produz materiais de silício de forma integrada. Utilizando essas tecnologias de crescimento de silício monocristalino, a Silicon Technology está expandindo seu mercado para o campo de materiais magneto-ópticos.

1. Sobre o material magneto-óptico "YIG"

YIG é um cristal de ferrite tipo granada com propriedades magnéticas e possui excelentes propriedades ópticas e de micro-ondas. Cristais únicos chamados de materiais magneto-ópticos, tipificados por YIG, são usados em equipamentos de comunicação como isoladores e circuladores.

É indispensável para uma comunicação mais rápida e um volume maior de informação na atual sociedade da informação, como por exemplo para a tecnologia de comunicação 5G, a qual agora está se difundindo para o desenvolvimento de comunicações 6G da próxima geração. A expectativa para a rede 6G é que alcance todas as regiões, incluindo o mar, o ar e o espaço além da terra, e será uma provável área para crescimento de mercado no futuro próximo.

2. Histórico de entrada no campo de materiais magneto-ópticos

Como material indispensável para o progresso da sociedade da informação, os YIG monocristalinos estão em demanda devido a sua alta qualidade e desempenho estável. Entretanto, os YIG monocristalinos precisam do estabelecimento de uma tecnologia de produção estável e da manutenção da mais alta qualidade, os quais são extremamente difíceis. O método de zona flutuante (FZ) foi desenvolvido para o crescimento de YIG monocristalino. A produção de cristais únicos de alta pureza tornou-se possível pelo processo proprietário da Silicon Technology e a empresa definiu e comercializou com sucesso um processo integrado desde a geração de um YIG monocristalino até a fabricação de wafer, parecido com o utilizado nos produtos de wafer de silício.

3. Perspectivas futuras

Silicon Technology irá se fundir com a Carlit Co., Ltd. a partir de 1º de outubro de 2024. Com base na força de sua tecnologia de crescimento monocristalino e processo de produção integrado até a fabricação de wafer, a empresa considera criar serviços como o desenvolvimento de protótipos de materiais monocristalinos e fusão por contrato de materiais cristalinos, além das vendas de monocristais. A empresa continuará a aprimorar suas capacidades tecnológicas, respondendo a várias necessidades e solicitações sem estar vinculado à estrutura do semicondutor e dos materiais magneto-ópticos.

O Carlit Group continuará a contribuir com o desenvolvimento de tecnologias de ponta no Japão sob o lema "Contribuir com uma sociedade sustentável ao combinar o poder da "química" e da "tecnologia" para fornecer uma vida feliz à população."

