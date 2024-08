Une filiale de Carlit, Silicon Technology Corporation, se lance dans le secteur des matériaux magnéto-optiques

- Mise en place d'une technologie de production stable pour les monocristaux de "grenats de fer et d'yttrium" de haute pureté difficiles à produire -

TOKYO et SAKU, Japon, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Basée à Tokyo, la société Carlit Co., Ltd. a annoncé le 19 août que sa filiale consolidée Silicon Technology Corporation (ci-après dénommée "Silicon Technology") a établi une technologie stable pour produire des monocristaux de grenats de fer et d'yttrium (Y3Fe5O12, ci-après dénommé "YIG") de haute pureté et de haute qualité, et s'est lancée dans le secteur des matériaux magnéto-optiques.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202408084770-O1-Ohys999P

Photo : La production stable de monocristaux de "grenats de fer et d'yttrium" (prototype) devient possible.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108318/202408084770/_prw_PI2fl_8AzBQZCN.jpg

Depuis sa création en 1995 à Saku City, dans la préfecture de Nagano, au Japon, Silicon Technology s'est engagée dans la production intégrée de matériaux en silicium pour semi-conducteurs, depuis la croissance de monocristaux de silicium à l'aide de la méthode d'extraction CZ jusqu'au traitement et au nettoyage des plaquettes miroir, dans ses propres installations. L'entreprise produit également des matériaux en silicium de manière intégrée. En utilisant ces technologies de croissance de monocristaux de silicium, Silicon Technology étend maintenant ses activités au domaine des matériaux magnéto-optiques.

1. À propos du matériau magnéto-optique "YIG"

Le YIG est un cristal de ferrite de type grenat doté de propriétés magnétiques et d'excellentes propriétés optiques et hyperfréquences. Les monocristaux appelés matériaux magnéto-optiques, caractérisés par le YIG, sont utilisés dans les équipements de communication tels que les isolateurs et les circulateurs.

Ils sont indispensables pour accélérer les vitesses de communication et augmenter le volume d'informations dans la société de l'information actuelle, par exemple pour la technologie de communications sans fil 5G, qui se généralise aujourd'hui pour le développement des communications 6G de prochaine génération. Le réseau 6G devrait s'étendre à tous les lieux, y compris la mer, l'air et l'espace en plus de la terre, et devrait être un domaine de croissance du marché à l'avenir.

2. Historique de l'entrée dans le domaine des matériaux magnéto-optiques

En tant que matériau indispensable au progrès de la société de l'information, les monocristaux de YIG sont très demandés en raison de leur haute qualité et de leurs performances stables. Cependant, les monocristaux de YIG nécessitent la mise en place d'une technologie de production stable et le maintien d'une qualité élevée, ce qui est extrêmement difficile. La méthode de la zone flottante (FZ) a été développée pour la croissance de monocristaux de YIG. La production de monocristaux de haute pureté est désormais possible grâce au procédé exclusif de Silicon Technology, et l'entreprise a établi et commercialisé avec succès un processus intégré allant de la production d'un monocristal de YIG à la fabrication de plaquettes, similaire à celui utilisé pour les produits de plaquettes de silicium.

3. Perspectives d'avenir

Silicon Technology fusionnera avec Carlit Co., Ltd. à compter du 1er octobre 2024. Forte de sa technologie de croissance des monocristaux et de son processus de production intégré allant jusqu'à la fabrication de plaquettes, l'entreprise envisage de développer des services tels que le développement de prototypes de matériaux monocristallins et la fusion à façon de matériaux cristallins, en plus de la vente de monocristaux. Elle continuera à améliorer ses capacités technologiques en répondant aux différents besoins et demandes sans se limiter au cadre des matériaux semi-conducteurs et magnéto-optiques.

Le groupe Carlit continuera à contribuer au développement de technologies de pointe au Japon sous le slogan "Contribuer à une société durable en combinant le pouvoir de la "chimie" et de la "technologie" pour aider les gens à vivre heureux".