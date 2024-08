Die Tochtergesellschaft von Carlit, Silicon Technology Corporation, steigt in das Geschäft mit magneto-optischen Materialien ein

– Stabile Produktionstechnologie für schwer herstellbaren hochreinen „Yttrium-Eisen-Granat"-Einkristall etabliert –

TOKYO und SAKU, Japan, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Carlit Co., Ltd. mit Sitz in Tokio gab am 19. August bekannt, dass seine konsolidierte Tochtergesellschaft Silicon Technology Corporation (im Folgenden „Silicon Technology") eine stabile Technologie zur Herstellung von hochreinen, qualitativ hochwertigen Yttrium-Eisen-Granat (Y3Fe5O12, im Folgenden „YIG") Einkristallen entwickelt hat und in das Geschäft mit magneto-optischen Materialien eingestiegen ist.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202408084770-O1-Ohys999P

Foto: Die stabile Produktion von „Yttrium-Eisen-Granat"-Einkristallen (Prototyp) wird möglich.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108318/202408084770/_prw_PI2fl_8AzBQZCN.jpg

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 in Saku City, Präfektur Nagano, Japan, befasst sich Silicon Technology mit der integrierten Produktion von Siliziummaterialien für Halbleiter, von der Züchtung von Silizium-Einkristallen mit der CZ-Pulling-Methode bis hin zur Verarbeitung und Reinigung von Spiegelwafern in seinen eigenen Anlagen. Das Unternehmen stellt auch Siliziummaterialien in integrierter Form her. Unter Verwendung dieser Silizium-Einkristall-Züchtungstechnologien erweitert Silicon Technology nun sein Geschäft auf den Bereich der magneto-optischen Materialien.

1. Informationen über das magneto-optische Material „YIG"

YIG ist ein granatartiger Ferritkristall mit magnetischen Eigenschaften, der hervorragende optische und Mikrowelleneigenschaften aufweist. Einkristalle, so genannte magneto-optische Materialien, wie YIG, werden in Kommunikationsgeräten wie Isolatoren und Zirkulatoren verwendet.

Sie sind unverzichtbar für schnellere Kommunikationsgeschwindigkeiten und ein größeres Informationsvolumen in der heutigen Informationsgesellschaft, zum Beispiel für die 5G-Mobilfunktechnologie, die sich jetzt für die Entwicklung der nächsten Generation der 6G-Kommunikation durchsetzt. Es wird erwartet, dass sich das 6G-Netz neben dem Land auf alle Standorte, einschließlich See-, Luft- und Weltraum ausweiten wird, so dass der Markt in Zukunft wahrscheinlich wachsen wird.

2. Hintergrund des Eintritts in den Bereich der magneto-optischen Materialien

Als unverzichtbares Material für den Fortschritt der Informationsgesellschaft sind YIG-Einkristalle wegen ihrer hohen Qualität und stabilen Leistung gefragt. Die Herstellung von YIG-Einkristallen erfordert jedoch die Entwicklung einer stabilen Produktionstechnologie und die Aufrechterhaltung einer hohen Qualität, was äußerst schwierig ist. Die Floating-Zone-Methode (FZ) wurde für das Wachstum von YIG-Einkristallen entwickelt. Die Herstellung von hochreinen Einkristallen ist nun durch das geschützte Verfahren von Silicon Technology möglich geworden, und das Unternehmen hat erfolgreich einen integrierten Prozess von der Erzeugung eines YIG-Einkristalls bis zur Waferherstellung etabliert und kommerzialisiert, der dem für Silizium-Waferprodukte ähnlich ist.

3. Zukunftsaussichten

Silicon Technology wird zum 1. Oktober 2024 mit Carlit Co., Ltd. fusionieren. Auf der Grundlage der Stärke seiner Einkristallzüchtungstechnologie und des integrierten Produktionsprozesses bis hin zur Waferherstellung erwägt das Unternehmen, neben dem Verkauf von Einkristallen auch Dienstleistungen wie die Entwicklung von Prototypen von Einkristallmaterialien und das Schmelzen von Kristallmaterialien im Auftrag zu entwickeln. Es wird seine technologischen Fähigkeiten weiter verbessern, indem es auf verschiedene Bedürfnisse und Anfragen eingeht, ohne an den Rahmen der Halbleiter und magneto-optischen Materialien gebunden zu sein.

Die Carlit Group wird auch weiterhin zur Entwicklung von Spitzentechnologien in Japan beitragen, und zwar unter dem Motto: „Wir tragen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem wir die Kraft der Chemie und der Technologie kombinieren, um das Leben der Menschen zu verbessern."