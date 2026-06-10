SULTANATO DE OMÃ CONSOLIDA SUA POSIÇÃO COMO UM DESTINO ESTÁVEL PARA O CAPITAL GLOBAL

MASCATE, Omã, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Sultanato de Omã continua a consolidar sua posição como porta de entrada para o capital e os investimentos internacionais. Essa trajetória é construída sobre fundamentos econômicos sólidos, uma classificação de crédito com grau de investimento e estruturas financeiras e regulatórias que estão em conformidade com os mais elevados padrões internacionais. À medida que os investidores globais priorizam cada vez mais a governança, a clareza jurídica e a estabilidade de longo prazo, o Sultanato de Omã proporciona um ambiente altamente seguro e atraente para a alocação de capital.

HH Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said

O Centro Financeiro Internacional de Omã (IFC Oman) desempenha um papel fundamental nesse ecossistema, tendo sido estabelecido como um pilar essencial para apoiar esse posicionamento estratégico. O IFC Oman oferece aos investidores internacionais, instituições financeiras e empresas de serviços profissionais uma estrutura jurídica e regulatória que reflete as práticas das principais jurisdições financeiras do mundo. Esse ambiente apoia a estruturação de investimentos e a condução de negócios transfronteiriços com excepcional clareza e segurança jurídica.

Reafirmando a prioridade estratégica do IFC Oman dentro da agenda econômica do Sultanato de Omã, Sua Majestade o Sultão Haitham bin Tarik nomeou o Conselho de Administração do Centro, presidido por Sua Alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, Vice-Primeiro-Ministro para Assuntos Econômicos, juntamente com lideranças econômicas seniores de Omã. O rápido progresso na operacionalização do Centro e a composição de alto nível do seu Conselho refletem o compromisso soberano com este projeto estratégico. Executado com o apoio direto dos mais altos escalões da liderança econômica, o IFC Oman é central para a atração de capital global e para a aceleração da diversificação e do crescimento econômico.

O Centro opera como um ecossistema integrado que compreende três instituições independentes, responsáveis pelas operações e pelo licenciamento, pela regulação financeira e pela resolução de disputas. Essa separação estrutural de funções garante transparência e independência regulatória, em consonância com os padrões dos principais centros financeiros globais. O modelo está totalmente alinhado com as melhores práticas internacionais, incluindo os princípios do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) e da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), oferecendo aos investidores internacionais a flexibilidade necessária para estruturar investimentos e gerenciar operações transfronteiriças de forma eficaz.

"Nosso objetivo é nos tornarmos o centro financeiro internacional de referência. O IFC Oman foi projetado como um polo confiável, inovador e favorável aos negócios, que contribui de forma sustentável para a economia nacional. Ao construir um ecossistema integrado baseado nas melhores práticas globais, em uma estrutura legislativa e regulatória avançada e em um ambiente de negócios eficiente, o Centro capitalizará as vantagens competitivas únicas do Sultanato de Omã. "Isso trará valor agregado para os investidores e consolidará a posição do Sultanato de Omã como um destino atraente para investimentos e negócios, tanto na região quanto globalmente", afirmou Sua Alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, presidente da IFC Omã e vice-primeiro-ministro para Assuntos Econômicos.

O estabelecimento do Conselho coincide com um período de progresso tangível e sustentado nos indicadores econômicos fundamentais de Omã. O Sultanato de Omã recuperou sua classificação de crédito em grau de investimento após uma série de atualizações soberanas que refletem o melhor desempenho financeiro, a redução da dívida pública e a execução disciplinada de reformas econômicas. A dívida pública caiu de 68% do PIB em 2020 para 36,5% até o final de 2025. Além disso, o Fundo Monetário Internacional projeta que a economia de Omã crescerá 3,5% em 2026, posicionando-a entre as maiores taxas de crescimento projetadas no Conselho de Cooperação do Golfo.

O sucesso da estratégia de diversificação econômica de Omã é evidente, com os setores não petrolíferos contribuindo atualmente com aproximadamente 70% da produção total. O Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Sultanato de Omã atingiu aproximadamente US$ 69,4 bilhões até o final do terceiro trimestre de 2024, registrando um crescimento de 17,6% em cinco anos. Esse dinamismo reflete a crescente confiança dos investidores internacionais na economia de Omã e a sua atratividade duradoura para investimentos de longo prazo. A localização geográfica estratégica do Sultanato de Omã, na interseção do Golfo, da África Oriental e do Sul da Ásia, fortalece sua proposta de investimento ao fornecer conectividade direta com as redes de comércio internacional e rotas marítimas globais.

Os fundos soberanos no Conselho de Cooperação do Golfo gerenciam atualmente trilhões de dólares em ativos, exercendo uma influência cada vez maior nos fluxos de investimentos internacionais. Por meio do IFC Oman, o Sultanato de Omã amplia sua capacidade de conectar de forma fluida o capital global a oportunidades de investimento no Golfo, na África e na Ásia. Isso consolida sua reputação global como um destino de investimento de primeira linha, definido pela diversificação econômica, competitividade e sustentabilidade.

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FONTE IFC Oman