EL SULTANATO DE OMÁN CONSOLIDA SU POSICIÓN COMO DESTINO ESTABLE PARA EL CAPITAL MUNDIAL

MUSCAT, Omán, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Sultanato de Omán continúa fortaleciendo su posición como puerta de entrada para el capital y la inversión internacional. Esta trayectoria se basa en sólidos fundamentos económicos, una calificación crediticia de grado de inversión y marcos financieros y regulatorios que se alinean con los más altos estándares internacionales. A medida que los inversionistas globales priorizan cada vez más la gobernanza, la claridad jurídica y la estabilidad a largo plazo, el Sultanato de Omán proporciona un entorno altamente seguro y atractivo para la asignación de capital.

HH Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said

El Centro Financiero Internacional de Omán (IFC Omán) desempeña un papel fundamental en este ecosistema, ya que se ha establecido como un pilar clave para apoyar este posicionamiento estratégico. IFC Omán proporciona a los inversionistas internacionales, las instituciones financieras y las empresas de servicios profesionales un marco legal y regulatorio que refleja las prácticas de las principales jurisdicciones financieras del mundo. Este entorno apoya la estructuración de las inversiones y la realización de negocios transfronterizos con una claridad y seguridad jurídica excepcionales.

Para reafirmar la prioridad estratégica de IFC Omán dentro de la agenda económica del Sultanato de Omán, su majestad el sultán Haitham bin Tarik ha nombrado a la Junta Directiva del centro, presidida por su alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, viceprimer ministro de Asuntos Económicos junto con altos líderes económicos de Omán. El rápido progreso en la puesta en marcha del centro y los miembros de alto nivel de su Junta Directiva reflejan el compromiso soberano con este proyecto estratégico. Al ser operado con el apoyo directo de los más altos niveles de liderazgo económico, IFC Omán es fundamental para atraer capital global y acelerar la diversificación y el crecimiento económico.

El centro opera como un ecosistema integrado que comprende tres instituciones independientes responsables de las operaciones y licencias, la regulación financiera y la resolución de disputas. Esta separación estructural de funciones garantiza la transparencia y la independencia regulatoria en línea con los estándares de los principales centros financieros del mundo. Está totalmente alineado con las mejores prácticas internacionales, incluidos los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), y ofrece a los inversionista internacionales la flexibilidad necesaria para estructurar las inversiones y gestionar las operaciones transfronterizas de una manera eficaz.

"Nuestro objetivo es convertirnos en el centro financiero internacional de referencia. IFC Omán está diseñado como un centro confiable, innovador y amigable para los negocios que contribuye de manera sostenible a la economía nacional. Al construir un ecosistema integrado basado en las mejores prácticas globales, un marco legislativo y regulatorio avanzado y un entorno empresarial eficiente, el centro aprovechará las ventajas competitivas únicas del Sultanato de Omán. Esto generará valor agregado para los inversionistas y consolidará la posición del Sultanato de Omán como un destino atractivo para la inversión y los negocios a nivel regional y mundial", señaló su alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, presidente de IFC Omán y viceprimer ministro de Asuntos Económicos.

La creación de la Junta Directiva coincide con un período de progreso sostenido y tangible en los indicadores económicos fundamentales de Omán. El Sultanato de Omán ha recuperado su calificación crediticia de grado de inversión después de una serie de mejoras soberanas que reflejan un mejor desempeño financiero, una reducción de la deuda pública y la ejecución disciplinada de reformas económicas. La deuda pública ha caído del 68 % del PIB en 2020 al 36,5 % a finales de 2025. Además, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía omaní crecerá un 3,5 % en 2026, lo que la sitúa entre las tasas de crecimiento más altas proyectadas en el Consejo de Cooperación del Golfo.

El éxito de la estrategia de diversificación económica de Omán es evidente, ya que los sectores no petroleros ahora contribuyen con alrededor del 70 % de la producción total. La Inversión Extranjera Directa (FDI, por sus siglas en inglés) en el Sultanato de Omán alcanzó aproximadamente 69.400 millones de dólares al final del tercer trimestre de 2024, con lo que registró un crecimiento del 17,6 % en cinco años. Este impulso refleja la creciente confianza de los inversionistas internacionales en la economía omaní y su atractivo permanente para la inversión a largo plazo. La ubicación geográfica estratégica del Sultanato de Omán, en la intersección del Golfo, África Oriental y Asia Meridional, fortalece su propuesta de inversión, ya que proporciona conectividad directa a las redes de comercio internacional y las rutas marítimas mundiales.

Los fondos soberanos del Consejo de Cooperación del Golfo gestionan actualmente billones de dólares en activos, con lo que ejercen una influencia cada vez mayor en los flujos de inversión internacionales. A través del IFC Omán, el Sultanato de Omán mejora su capacidad para conectar sin problemas el capital mundial con oportunidades de inversión en el Golfo, África y Asia. Esto consolida su posición global como un destino de inversión de primer nivel definido por la diversificación económica, la competitividad y la sostenibilidad.

Contacto para los medios: [email protected]

FUENTE IFC Oman