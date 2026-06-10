오만 술탄국, 글로벌 자본의 안정적 투자처로서의 입지 강화

무스카트, 오만, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- 오만 술탄국(Sultanate of Oman)이 국제 자본 및 투자의 관문으로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다. 이러한 행보는 탄탄한 경제 기반, 투자 적격 신용 등급, 최고 국제 기준에 부합하는 금융 및 규제 프레임워크를 기반으로 한다. 글로벌 투자자들이 거버넌스, 법적 명확성, 장기적 안정성을 점점 더 중시하고 있음에 따라 오만 술탄국은 자본 배분을 위한 매우 안전하고 매력적인 환경을 제공하고 있다.

오만 국제금융센터(International Financial Centre of Oman, IFC Oman)는 이러한 전략적 포지셔닝을 지원하는 핵심 축으로 설립되어, 해당 생태계에서 근본적인 역할을 담당하고 있다. IFC 오만(IFC Oman)은 국제 투자자, 금융 기관, 전문 서비스 기업에 세계 주요 금융 관할권의 관행을 반영한 법적 및 규제적 프레임워크를 제공한다. 이 환경은 탁월한 명확성 및 법적 확실성을 바탕으로 투자의 구조화와 국경 간 비즈니스 수행을 지원한다.

HH Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said

오만 술탄국의 경제 의제에서 IFC 오만의 전략적 우선순위를 재확인하며, 하이삼 빈 타리크(Haitham bin Tarik) 술탄은 경제 담당 부총리인 사이이드 테야진 빈 하이삼 알 사이드(Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said) 전하를 의장으로 하여 오만의 주요 경제 지도자들로 구성된 센터 이사회를 임명했다. 센터 운영의 빠른 진전과 고위급으로 구성된 이 이사회는 이 전략적 프로젝트에 대한 국가적 의지를 반영한다. 최고 수준의 경제 리더십의 직접적인 지원 아래 추진되는 IFC 오만은 글로벌 자본 유치와 경제 다각화 및 성장 가속화의 핵심이다.

센터는 운영 및 라이선싱, 금융 규제, 분쟁 해결을 담당하는 세 개의 독립 기관으로 구성된 통합 생태계로 운영된다. 이러한 역할의 구조적 분리는 세계 주요 금융 센터의 기준에 부합하는 투명성과 규제 독립성을 보장한다. 국제투자자들이 투자를 구조화하고 국경 간 운영을 효과적으로 관리하는 데 필요한 유연성을 제공하며, 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)와 국제증권감독기구(International Organization of Securities Commissions, IOSCO)의 원칙을 포함한 국제 모범 관행에 완전히 부합한다.

IFC 오만 의장 겸 경제 담당 부총리인 사이이드 테야진 빈 하이삼 알 사이드 전하는 "우리의 목표는 최우선 국제 금융 센터가 되는 것이다. IFC 오만은 국가 경제에 지속 가능한 방식으로 기여하는, 신뢰할 수 있고 혁신적이며 비즈니스 친화적인 허브로 설계됐다. 세계적 모범 관행, 선진적인 입법 및 규제 프레임워크, 효율적인 비즈니스 환경을 기반으로 한 통합 생태계를 구축함으로써 센터는 오만 술탄국의 독보적인 경쟁 우위를 활용할 것이다. 이는 투자자들에게 부가가치를 제공하고 오만 술탄국을 지역 및 글로벌 차원에서 매력적인 투자 및 비즈니스 목적지로서의 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.

이사회 구성은 오만의 핵심 경제 지표가 지속적으로 실질적인 진전을 이루는 시기와 맞물린다. 오만 술탄국은 개선된 재무 성과, 공공 부채 감소, 경제 개혁의 규율 있는 실행을 반영하는 일련의 국가 신용 등급 상향 이후 투자 적격 신용 등급을 회복했다. 공공 부채는 2020년 GDP 대비 68%에서 2025년 말 36.5%로 감소했다. 또한 국제통화기금(IMF)은 오만 경제가 2026년 3.5% 성장할 것으로 전망하며, 이는 걸프협력회의(Gulf Cooperation Council) 내에서 가장 높은 예상 성장률 중 하나에 해당한다.

오만의 경제 다각화 전략의 성공은 비석유 부문이 현재 전체 생산의 약 70%를 차지하는 것에서 명확히 드러난다. 오만 술탄국의 외국인직접투자(FDI)는 2024년 3분기 말 기준 약 미화 694억 달러에 달해 5년간 17.6% 성장을 기록했다. 이러한 모멘텀은 오만 경제에 대한 국제 투자자들의 높아지는 신뢰와 장기 투자처로서의 지속적인 매력을 반영한다. 걸프, 동아프리카, 남아시아가 교차하는 오만 술탄국의 전략적 지리적 위치는 국제 무역 네트워크 및 글로벌 해운 항로와의 직접적인 연결성을 제공함으로써 투자 가치를 높인다.

걸프협력회의의 국부 펀드들은 현재 수조 달러의 자산을 운용하며 국제 투자 흐름에 대한 영향력을 높여가고 있다. IFC 오만을 통해 오만 술탄국은 글로벌 자본을 걸프, 아프리카 및 아시아 전역의 투자 기회와 원활하게 연결하는 역량을 강화하고 있다. 이는 경제 다각화, 경쟁력 및 지속 가능성을 특징으로 하는 최우선 투자 목적지로서의 글로벌 위상을 공고히 한다.

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SOURCE IFC Oman