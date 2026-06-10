LE SULTANAT D'OMAN CONFIRME SON STATUT DE DESTINATION SÛRE ET ATTRACTIVE POUR LES CAPITAUX INTERNATIONAUX

MUSCAT, Oman, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Sultanat d'Oman continue de renforcer son attractivité pour les capitaux et les investissements internationaux. Cette trajectoire repose sur des fondamentaux économiques solides, une notation de crédit de qualité investissement et des cadres financiers et réglementaires conformes aux normes internationales les plus strictes. Face à l'importance croissante accordée par les investisseurs internationaux à la gouvernance, à la clarté juridique et à la stabilité à long terme, le Sultanat d'Oman offre un environnement particulièrement sûr et attractif pour l'allocation de capitaux.

HH Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said

Le Centre financier international d'Oman (IFC Oman) joue un rôle fondamental dans cet écosystème, puisqu'il a été créé pour servir de pilier central à ce positionnement stratégique. L'IFC Oman offre aux investisseurs internationaux, aux institutions financières et aux cabinets de services professionnels un cadre juridique et réglementaire aligné sur les pratiques des principales juridictions financières mondiales. Cet environnement favorise la mise en place d'investissements et la conduite d'activités transfrontalières en assurant une clarté et une sécurité juridique de premier ordre.

Réaffirmant la priorité stratégique de l'IFC Oman dans le cadre du programme économique du Sultanat d'Oman, Sa Majesté le sultan Haitham bin Tarik a procédé à la nomination du conseil d'administration du Centre, présidé par Son Altesse Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, vice-Premier ministre chargé des affaires économiques, aux côtés de hauts responsables économiques omanais. La mise en place rapide du Centre et la composition de haut niveau de son conseil d'administration témoignent d'un engagement sans réserve envers ce projet stratégique. Bénéficiant du soutien direct des plus hautes instances économiques, l'IFC Oman constitue un pilier de la stratégie visant à attirer les capitaux internationaux et à accélérer la diversification et la croissance économiques.

Le Centre fonctionne comme un écosystème intégré composé de trois institutions indépendantes chargées respectivement des opérations et de l'octroi de licences, de la réglementation financière et du règlement des litiges. Cette séparation structurelle des fonctions garantit la transparence et l'indépendance réglementaire, conformément aux normes en vigueur dans les principaux centres financiers mondiaux. Il est pleinement conforme aux meilleures pratiques internationales, notamment aux principes du Groupe d'action financière (GAFI) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), offrant ainsi aux investisseurs internationaux la souplesse requise pour structurer leurs investissements et gérer efficacement leurs opérations transfrontalières.

« Notre objectif est de devenir la place financière internationale de référence. L'IFC Oman se veut un pôle de confiance, innovant et favorable aux entreprises, qui contribue durablement à l'économie nationale. En mettant en place un écosystème intégré fondé sur les meilleures pratiques mondiales, un cadre législatif et réglementaire de pointe et un environnement commercial efficace, le Centre tirera parti des atouts concurrentiels uniques du Sultanat d'Oman. Ce contexte offrira une valeur ajoutée aux investisseurs et permettra de consolider la position du Sultanat d'Oman en tant que destination attractive pour les investissements et les affaires, tant au niveau régional qu'international », a déclaré Son Altesse Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, président de l'IFC Oman et vice-Premier ministre chargé des Affaires économiques.

La création du Conseil coïncide avec une période de progrès constants et tangibles au niveau des indicateurs économiques fondamentaux d'Oman. Le Sultanat d'Oman a retrouvé sa notation de crédit de catégorie investissement à la suite d'une série de reclassements de sa notation souveraine, reflétant des résultats financiers plus solides, la réduction de la dette publique et la mise en œuvre rigoureuse des réformes économiques. La dette publique est passée de 68 % du PIB en 2020 à 36,5 % à la fin de l'année 2025. Par ailleurs, le Fonds monétaire international prévoit que l'économie omanaise connaîtra une croissance de 3,5 % en 2026, ce qui devrait constituer un des taux de croissance les plus élevés du Conseil de coopération du Golfe.

Le succès de la stratégie de diversification économique d'Oman est indéniable, les secteurs non pétroliers représentant désormais environ 70 % de la production totale. Les investissements directs étrangers (IDE) dans le Sultanat d'Oman se sont élevés à près de 69,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024, enregistrant une progression de 17,6 % sur cinq ans. Cette dynamique témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux envers l'économie omanaise et de son attrait durable pour les investissements à long terme. La situation géographique stratégique du Sultanat d'Oman, à la croisée du Golfe, de l'Afrique de l'Est et de l'Asie du Sud, renforce son statut de destination privilégiée pour les investisseurs du fait qu'elle offre une connectivité directe aux réseaux commerciaux internationaux et aux voies maritimes mondiales.

Les fonds souverains du Conseil de coopération du Golfe gèrent actuellement des actifs se chiffrant en milliers de milliards de dollars, exerçant ainsi une influence croissante sur les flux d'investissement internationaux. Par l'intermédiaire de l'IFC Oman, le Sultanat d'Oman confirme son rôle de passerelle entre les capitaux internationaux et les opportunités d'investissement dans le Golfe, en Afrique et en Asie. Le Sultanat d'Oman s'impose ainsi comme une destination d'investissement de premier plan sur la scène mondiale, caractérisée par la diversification économique, la compétitivité et la durabilité.

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