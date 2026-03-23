Sungrow impulsiona a transição ecológica global com novas entregas de projetos em três continentes

HEFEI, China, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sungrow Hydrogen conseguiu um grande feito em sua atuação global com a entrega consecutiva de seus sistemas flexíveis de hidrogênio ecológico para Omã, Itália e Brasil — abrangendo a Ásia, a Europa e a América do Sul. Esse feito evidencia a liderança tecnológica da empresa e sua sólida capacidade de execução de projetos no setor de hidrogênio ecológico.

Equipamentos de hidrogênio da Sungrow vendidos no mundo todo (PRNewsfoto/Sungrow Hydrogen)

Marcando um passo significativo na transição para a energia limpa em Omã, a Sungrow Hydrogen enviou unidades de eletrólise alcalina da água (AWE) com capacidade total de 160 MW, atuando como principal fornecedora do projeto pioneiro de amônia ecológica do ACME Group. Como principal parceira tecnológica, a Sungrow Hydrogen comprovou sua experiência na execução de projetos complexos em escala comercial, graças ao avançado sistema interno de gestão da produção e às linhas automatizadas de montagem de eletrolisadores. Esse ecossistema de fabricação avançada oferece escalabilidade e garantia de qualidade para futuras implantações na escala de gigawatts.

Em toda a Europa e América do Sul, a Sungrow Hydrogen está promovendo a transição ecológica regional por meio da inovação tecnológica, mantendo o mesmo ritmo. No primeiro projeto fotovoltaico italiano independente da rede para produção de hidrogênio em escala de MW, a empresa vem fornecendo um sistema PEM em contêiner de 3 MW, para integração com inversores fotovoltaicos e armazenamento em baterias, sob o comando de seu avançado sistema inteligente de gerenciamento de hidrogênio HyBrain. Esta solução "Fotovoltaica-Armazenamento-Hidrogênio" integrada responde aos desafios de combinar energia renovável variável com a eletrólise fora da rede, oferecendo um modelo replicável para a descarbonização industrial e a mobilidade limpa na Europa.

Enquanto isso, no Brasil, a Sungrow Hydrogen entregou um sistema de eletrólise flexível em contêiner para um projeto pioneiro de hidrogênio ecológico. Projetado para lidar com grandes variações nos níveis de energia solar recebida, o sistema está em conformidade com rigorosas normas internacionais —incluindo a ASME e a ISO 22734 —, além das certificações locais brasileiras do Inmetro e da NR. Espera-se que o sistema dê suporte a testes de mistura de hidrogênio com gás natural, contribuindo para a transição energética do Brasil e para o avanço do setor de hidrogênio comercial em operação.

Com expertise comprovada na entrega simultânea de múltiplos projetos internacionais, a Sungrow Hydrogen continua a demonstrar forte adaptabilidade a diferentes normas internacionais e cenários complexos – um resultado sólido que valida plenamente sua capacidade de execução de projetos no mercado global. Olhando para o futuro, a Sungrow Hydrogen continuará a fornecer soluções flexíveis de hidrogênio ecológico de alto desempenho e alta confiabilidade, trabalhando em estreita colaboração com parceiros globais para ampliar a produção desse tipo de hidrogênio em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2939822/image1.jpg

FONTE Sungrow Hydrogen