شركة Sungrow Hydrogen تدعم التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء من خلال شحنات مشاريع جديدة عبر ثلاث قارات

خفي، الصين، 24 مارس 2026 /PRNewswire/ -- حققت شركة Sungrow Hydrogen إنجازًا كبيرًا في مشاركتها العالمية من خلال شحن أنظمة الهيدروجين الأخضر المرنة الخاصة بها بشكلٍ متتالٍ إلى سلطنة عُمان وإيطاليا والبرازيل — لتغطي بذلك آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. يؤكد هذا الإنجاز الريادة التكنولوجية للشركة وقدراتها القوية في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع الهيدروجين الأخضر.

Sungrow Hydrogen Equipment Shipped Globally

في خطوة مهمة ضمن انتقال سلطنة عُمان إلى الطاقة الخضراء، قامت Sungrow Hydrogen بشحن وحدات تحليل كهربائي للماء القلوي (AWE) بقدرة 160 ميجاواط كمورّد رئيسي لمشروع الأمونيا الخضراء الرائد التابع لمجموعة ACME. بصفتها شريكًا تكنولوجيًا أساسيًا، أثبتت Sungrow Hydrogen خبرتها في تنفيذ المشاريع المعقّدة على نطاق المرافق الكبرى، بدعمٍ من إدارة الإنتاج المتقدمة داخل الشركة وخطوط تجميع آلية لمحلّلات التحليل الكهربائي. تضمن منظومة التصنيع المتقدمة إمكانية التوسع مع الحفاظ على الجودة، لنشر مشاريع على مستوى الجيجاواط في المستقبل.

في كلٍ من أوروبا وأمريكا الجنوبية، تواصل Sungrow Hydrogen دفع التحول نحو الطاقة الخضراء إقليميًا بالوتيرة نفسها من خلال الابتكار التكنولوجي. في أول مشروع في إيطاليا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الكهروضوئية (PV) خارج الشبكة الكهربائية بالميجاواط، قامت الشركة بشحن نظام غشاء تبادل البروتون (PEM) بقدرة 3 ميجاواط داخل حاوية، لدمجه مع محوّلات الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات ضمن نظام إدارة الهيدروجين الذكي HyBrain القوي. يعالج هذا الحل المتكامل "الطاقة الكهروضوئية – التخزين – الهيدروجين" تحديات ربط مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة مع عملية التحليل الكهربائي في الحالات خارج الشبكة، مما يقدّم نموذجًا قابلًا للتكرار لدعم إزالة الكربون داخل الصناعات في أوروبا وتعزيز النقل النظيف.

في الوقت نفسه، في البرازيل، قامت شركة Sungrow Hydrogen بشحن نظام تحليل كهربائي مرن داخل حاوية إلى مشروع رائد للهيدروجين الأخضر. تم تصميم النظام ليتحمل التغيّرات الكبيرة في مدخلات الطاقة الشمسية، وهو متوافق مع معايير دولية صارمة — بما في ذلك ASME وISO 22734 — إلى جانب الشهادات المحلية في البرازيل الصادرة عن Inmetro وNR. من المتوقع أن يدعم النظام تجارب مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، مما يسهم في دفع مسار تحول الطاقة في البرازيل، ويُعزز تطوير قطاع الهيدروجين التجاري لديها في العمليات.

بفضل خبرتها المثبتة في تنفيذ عدة مشاريع دولية في وقت واحد، تواصل Sungrow Hydrogen إظهار قدرة عالية على التكيّف مع المعايير الدولية المختلفة والسيناريوهات المعقّدة — وهو إنجاز مهم يؤكد بشكلٍ كامل قدرتها على تنفيذ المشاريع في السوق العالمية. مُستقبلًا، ستواصل Sungrow Hydrogen تقديم حلول مرنة للهيدروجين الأخضر ذات أداءٍ وموثوقيةٍ عاليين، وستعمل بشكلٍ وثيق مع شركائها حول العالم لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.

