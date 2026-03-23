Sungrow Hydrogen contribue à la transition écologique mondiale grâce à de nouvelles livraisons de projets sur trois continents

HEFEI, Chine, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow Hydrogen s'est distingué par une réalisation majeure dans son engagement mondial avec l'expédition consécutive de ses systèmes flexibles d'hydrogène vert à Oman, en Italie et au Brésil, couvrant ainsi l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud. Cette réussite souligne le leadership technologique de l'entreprise et ses solides capacités d'exécution de projets dans le secteur de l'hydrogène vert.

Sungrow Hydrogen Equipment Shipped Globally

Marquant une étape importante dans la transition vers l'énergie verte à Oman, Sungrow Hydrogen a livré 160 MW d'unités d'électrolyse alcaline de l'eau (AWE) en tant que fournisseur principal du projet historique d'ammoniac vert d'ACME Group. En tant que partenaire technologique principal, Sungrow Hydrogen a démontré son expertise dans l'exécution de projets complexes à grande échelle, soutenus par une gestion de production interne de pointe et des lignes d'assemblage d'électrolyseurs automatisées. Cet écosystème de fabrication amélioré garantit à la fois l'évolutivité et l'assurance qualité pour les futurs déploiements à l'échelle du gigawatt.

En Europe et en Amérique du Sud, Sungrow Hydrogen mène la transition écologique régionale par l'innovation technologique, au même rythme. Dans le cadre du premier projet italien de conversion du photovoltaïque à l'hydrogène à l'échelle d'un MW, l'entreprise a livré un système PEM conteneurisé d'une puissance de 3 MW afin de l'intégrer aux onduleurs photovoltaïques et au stockage par batterie dans le cadre de son puissant système de gestion intelligente de l'hydrogène HyBrain. Cette solution intégrée « PV-Stockage-Hydrogène » permet de relever les défis liés à l'association d'une énergie renouvelable variable à l'électrolyse dans une situation hors réseau, offrant ainsi un modèle reproductible pour la décarbonisation de l'industrie européenne et la mobilité propre.

Parallèlement, au Brésil, Sungrow Hydrogen a expédié un système d'électrolyse flexible conteneurisé pour un projet d'hydrogène vert de référence. Conçu pour s'adapter aux fluctuations importantes de l'apport en énergie solaire, le système est conforme aux normes internationales rigoureuses, notamment ASME et ISO 22734, ainsi qu'aux certifications brésiliennes Inmetro et NR. Le système devrait permettre d'effectuer des essais de mélange d'hydrogène et de gaz naturel, contribuant ainsi à la transition énergétique du Brésil et à l'avancement de son secteur commercial de l'hydrogène.

Grâce à son expertise éprouvée dans la mise en œuvre simultanée de plusieurs projets internationaux, Sungrow Hydrogen continue de faire preuve d'une forte capacité d'adaptation à diverses normes internationales et à des scénarios complexes, un accomplissement solide qui valide pleinement ses capacités de réalisation de projets sur le marché mondial. À l'avenir, Sungrow Hydrogen continuera à fournir des solutions d'hydrogène vert flexibles, hautement performantes et fiables, et à travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux afin d'augmenter la production d'hydrogène vert dans le monde.

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