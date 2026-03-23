Sungrow impulsa la transición ecológica mundial con el envío de nuevos proyectos a tres continentes

HEFEI, China, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow Hydrogen ha logrado un hito importante en su expansión mundial con el envío consecutivo de sus sistemas flexibles de hidrógeno verde a Omán, Italia y Brasil, lo que abarca Asia, Europa y Sudamérica. Este logro destaca el liderazgo tecnológico de la empresa y su gran capacidad para llevar a cabo proyectos en el sector del hidrógeno verde.

Equipos de hidrógeno de Sungrow distribuidos en todo el mundo (PRNewsfoto/Sungrow Hydrogen)

En lo que supone un paso significativo en la transición hacia la energía verde de Omán, Sungrow Hydrogen ha suministrado 160 MW de unidades de electrólisis alcalina del agua (AWE) como proveedor principal del emblemático proyecto de amoníaco verde del Grupo ACME. Como socio tecnológico principal, Sungrow Hydrogen ha demostrado una experiencia contrastada en la ejecución de proyectos complejos a escala industrial, respaldada por un avanzado sistema interno de gestión de la producción y líneas de montaje automatizadas de electrolizadores. Este ecosistema de fabricación avanzada garantiza tanto la escalabilidad como el control de calidad para futuras implementaciones a escala de gigavatios.

Tanto en Europa como en Sudamérica, Sungrow Hydrogen está impulsando la transición verde regional al mismo ritmo, a través de la innovación tecnológica. En el primer proyecto fotovoltaico-hidrógeno autónomo a escala de MW de Italia, la empresa ha estado suministrando un sistema PEM en contenedor de 3 MW, que se integrará con inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento en baterías bajo su potente sistema inteligente de gestión de hidrógeno HyBrain. Esta solución integrada "fotovoltaica-almacenamiento-hidrógeno" aborda los desafíos que plantea la combinación de energías renovables variables con la electrólisis en entornos aislados de la red, lo que ofrece un modelo replicable para la descarbonización industrial y la movilidad limpia en Europa.

Mientras tanto, en Brasil, Sungrow Hydrogen ha enviado un sistema de electrólisis flexible en contenedor a un proyecto pionero de hidrógeno verde. Diseñado para adaptarse a grandes fluctuaciones en la potencia solar de entrada, el sistema cumple con rigurosas normas internacionales —entre ellas, ASME e ISO 22734— además de las certificaciones locales brasileñas Inmetro y NR. Se espera que el sistema permita realizar pruebas de mezcla de hidrógeno y gas natural, lo que contribuirá a la transición energética de Brasil y al avance de su sector comercial de hidrógeno en funcionamiento.

Con una experiencia demostrada en la ejecución simultánea de múltiples proyectos internacionales, Sungrow Hydrogen sigue demostrando una gran capacidad de adaptación a diversas normas internacionales y situaciones complejas, un logro sólido que corrobora plenamente su capacidad para llevar a cabo proyectos en el mercado mundial. De cara al futuro, Sungrow Hydrogen seguirá ofreciendo soluciones de hidrógeno verde flexibles, de alto rendimiento y gran fiabilidad, y colaborará estrechamente con socios internacionales para ampliar la producción de hidrógeno verde en todo el mundo.

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FUENTE Sungrow Hydrogen