Supermicro anuncia a próxima família de servidores X14 com suporte futuro ao processador Intel® Xeon® 6 com programas de acesso antecipado

O extenso portfólio de sistemas da Supermicro oferece flexibilidade para atender à demanda atual por data centers otimizados para cargas de trabalho e refrigerados a líquido e incorpora os novos processadores de núcleo eficiente e núcleo de desempenho – soluções de rack plug and play em escala para fábricas de IA, cargas de trabalho empresariais/de nuvem e implantações de borda

SAN JOSÉ, Califórnia e PHOENIX, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Intel Vision 2024 -- A Supermicro, Inc. SMCI), fornecedora total de soluções de TI para nuvem, IA/ML, armazenamento e 5G/borda, está anunciando seu portfólio de servidores X14 com suporte futuro ao processador Intel® Xeon® 6. Com a combinação da arquitetura Building Block da Supermicro, soluções de rack plug-and-play e refrigeração líquida, além da amplitude da nova família de processadores Intel Xeon 6, a Supermicro pode fornecer soluções otimizadas para qualquer carga de trabalho e em qualquer escala, com desempenho e eficiência superiores. Acelerando o tempo de solução dos clientes, a Supermicro também está fornecendo acesso antecipado aos novos sistemas, que estão disponíveis para clientes qualificados, por meio do programa Early Ship da Supermicro e acesso remoto gratuito para testes e validação por meio do JumpStart Program.

"A Supermicro lidera a indústria no design e fornecimento de uma ampla gama de soluções otimizadas para aplicações, e nossos novos sistemas X14 com os futuros processadores Intel Xeon 6 expandirão ainda mais nossa já ampla gama de ofertas", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nossa capacidade de produção de 5.000 racks por mês em todo o mundo, incluindo 1.350 racks de 100 kW com refrigeração líquida, e um prazo de entrega curto de 2 semanas, a Supermicro é incomparável em sua capacidade de projetar, construir, validar e fornecer soluções de carga de trabalho totalmente personalizadas, soluções otimizadas em escala de rack para nossos clientes, incluindo o hardware de IA mais avançado disponível atualmente".

Os novos sistemas X14 em escala de rack da Supermicro aproveitarão a plataforma Intel compartilhada, oferecendo compatibilidade de soquete para o processador Intel Xeon 6 com uma arquitetura unificada. O próximo portfólio de processadores estará disponível com SKUs de núcleo eficiente (E-core), aumentando o desempenho por watt para cargas de trabalho de nuvem, rede, análise e dimensionamento, e SKUs de núcleo de desempenho (P-core), aumentando o desempenho por core para cargas de trabalho de IA, HPC, armazenamento e borda. Os próximos processadores também contarão com Intel Accelerator Engines integrados com novo suporte a FP16 em Intel Advanced Matrix Extensions. Os novos sistemas Supermicro X14 suportarão até 576 núcleos por nó, bem como PCIe 5.0, CXL 2.0 para todos os tipos de dispositivos, armazenamento NVMe e os mais recentes aceleradores de GPU, reduzindo significativamente os tempos de execução de aplicativos para usuários que executam cargas de trabalho de IA.

Os clientes podem aproveitar os processadores Intel Xeon 6 com núcleos eficientes e núcleos de desempenho em uma ampla variedade de servidores Supermicro X14, com redesign mínimo de software e novas vantagens de arquitetura de servidor incluídas.

"A Intel está mais uma vez na vanguarda da inovação na indústria e está animada para trazer mais opções e flexibilidade por meio das CPUs Intel Xeon 6 com núcleos E e P", disse Ryan Tabrah, vice-presidente da linha de produtos Intel Xeon 6 da Intel. "Essas CPUs oferecem duas microarquiteturas otimizadas exclusivamente em um design de plataforma comum com uma pilha de software compartilhada, ajudando os clientes a obter o melhor valor em suas diversas necessidades de carga de trabalho, independentemente do setor ou do modelo de implantação no local, na nuvem ou na borda. Nossa sólida parceria com a Supermicro ajudará a oferecer os benefícios desta nova geração de processadores aos clientes".

A Supermicro oferecerá disponibilidade de pré-lançamento de novos sistemas X14 equipados com o processador Intel® Xeon® 6 para clientes qualificados por meio de seus programas remotos JumpStart e Early Ship para executar validação de carga de trabalho.

O portfólio de sistemas X14 da Supermicro tem desempenho otimizado, eficiência energética, incorpora capacidade de gerenciamento e segurança aprimoradas, oferece suporte a padrões abertos da indústria, sendo otimizado em escala de rack.

Integração de resfriamento líquido e escala de rack para criar soluções otimizadas para aplicativos de qualquer tamanho. A Supermicro oferece serviços completos de projeto, construção, validação e entrega, desde um único rack até um cluster inteiro de data center. Além disso, uma solução completa de refrigeração líquida está disponível diretamente com a Supermicro, o que reduz o uso geral de eletricidade do data center.

Os sistemas são otimizados para carga de trabalho para máximo desempenho e eficiência, e a plataforma Supermicro X14 oferece suporte à última geração de GPUs, DPUs, memória DDR5, PCIe 5.0, armazenamento NVMe Gen5 e CXL 2.0.

Eficiência energética para reduzir o OPEX do data center com suporte a refrigeração líquida ao ar livre ou direta no chip. Os sistemas Supermicro X14 são projetados para operar em ambientes de data center de alta temperatura de até 40° C (104° F), reduzindo os custos de resfriamento. Os sistemas também suportam múltiplas zonas de resfriamento de fluxo de ar para desempenho máximo de CPU e GPU e são energizados por fontes de alimentação de nível Titanium projetadas internamente para maior eficiência operacional.

A segurança aprimorada inclui plataforma de hardware Root of Trust (RoT) compatível com NIST 800-193 em cada nó de servidor e Silicon RoT de segunda geração projetada para incorporar padrões do setor. Atestação/garantia da cadeia de fornecimento baseada em padrões industriais abertos da Supermicro, desde a fabricação das placas-mãe até a produção de servidores para os clientes, atestando criptograficamente a integridade de cada componente e firmware usando certificados assinados e identidade segura de dispositivo. As proteções BMC em tempo de execução monitoram continuamente ameaças e fornecem serviços de notificação, e os TPMs de hardware fornecem recursos e medições adicionais necessários para executar sistemas em ambientes seguros.

A capacidade de gerenciamento aprimorada inclui gerenciamento remoto baseado em padrões do setor e APIs Redfish seguras, um conjunto de software abrangente que permite o gerenciamento de rack em escala para soluções de infraestrutura de TI implantadas, do núcleo até a borda, e soluções integradas e verificadas com hardware e firmware padrão de terceiros permitem a melhor experiência pronta para uso para administradores de TI.

A Supermicro está comprometida em oferecer suporte a padrões abertos do setor, incluindo unidades de armazenamento EDSFF E1.S e E3.S, arquiteturas de sistema modular de hardware de data center (DC-MHS), placas de módulo IO avançado (AIOM) compatíveis com OCP 3.0 para largura de banda de até 400 Gbps com base em PCIe 5.0, projetos de placa base universal de módulo OCP Open Accelerator para o complexo de GPU, barra de barramento de rack com alimentação CC compatível com Open ORV3 e Open BMC.

O portfólio Supermicro X14 inclui o seguinte:

Servidores GPU com PCIe GPUs - Sistemas que suportam aceleradores avançados para oferecer ganhos extraordinários de desempenho e economia de custos. Estes sistemas são concebidos para cargas de trabalho de HPC, IA/ML, representação gráfica e VDI.

Servidores universais GPU - Servidores abertos, modulares e baseados em padrões que proporcionam desempenho e facilidade de manutenção superiores com opções de GPU, incluindo as mais recentes tecnologias PCIe, OAM e NVIDIA SXM.



SuperBlade® – Plataforma de vários nós de alto desempenho, densidade otimizada e eficiência energética da Supermicro, otimizada para cargas de trabalho de IA, análise de dados, HPC, nuvem e corporativas. O Supermicro SuperBlade tem a maior densidade de núcleo em nível de rack do setor – 120 nós SuperBlade por rack podem conter até 34.560 núcleos de CPU.

Armazenamento em petaescala – Densidade e desempenho de armazenamento líderes do setor com unidades EDSFF E1.S e E3.S, permitindo capacidade e desempenho sem precedentes em um único chassi de 1U ou 2U. Os novos sistemas de armazenamento em petaescala também contarão com a arquitetura DC-MHS.

Hyper - Os servidores de montagem em rack de alto desempenho são concebidos para suportar as cargas de trabalho mais exigentes, junto com a flexibilidade de armazenamento e I/O que fornece um ajuste personalizado para uma ampla gama de necessidades de aplicativos.

CloudDC – Plataforma completa para data centers em nuvem, baseada no OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS), com configurações flexíveis de I/O e armazenamento e slots AIOM duplos (PCIe 5.0; OCP 3.0) para máxima capacidade de processamento de dados.

BigTwin® - Plataforma 2U de 2 nós ou de 4 nós que propicia densidade, desempenho e capacidade de manutenção superiores com processadores duplos por nó e design com troca a quente sem ferramentas. Estes sistemas são ideais para cargas de trabalho em nuvem, armazenamento e mídia.

GrandTwin® – Concebido especificamente para desempenho de processador único e densidade de memória, com nós frontais (corredor frio) com troca a quente e I/O frontal ou traseira para facilitar a manutenção.

Hyper-E - Oferece a potência e a flexibilidade de nossa principal família Hyper, otimizada para implantação em ambientes de borda. Os recursos compatíveis à borda incluem um chassi de curta profundidade e I/O frontal, tornando o Hyper-E adequado para centrais de dados de borda e gabinetes de telecomunicações.

Servidores de borda - Potência de processamento de alta densidade em formas compactas otimizadas para instalação em gabinetes de telecomunicações e centrais de dados de borda. Configurações opcionais de alimentação DC e melhores temperaturas operacionais de até 55°C (131°F).

Armazenamento corporativo - Otimizado para cargas de trabalho de armazenamento de objetos em grande escala, com uso mídia giratória de 3,5" para alta densidade e TCO excepcional. As configurações de carregamento frontal e superior proporcionam fácil acesso às unidades, enquanto suportes sem ferramentas simplificam a manutenção.

WIO - Oferece uma ampla gama de opções de I/O para fornecer sistemas realmente otimizados conforme exigências corporativas específicas.



Convencional - Plataformas econômicas de processador duplo para cargas de trabalho corporativas diárias.

Estações de trabalho - Oferecendo desempenho de centrais de dados em fatores de forma portáteis e sob a mesa, as estações de trabalho Supermicro X14 são ideais para IA, design 3D e cargas de trabalho de mídia e entretenimento em escritórios, laboratórios de pesquisa e escritórios de campo.

Para mais informações sobre a família de servidores X14 da Supermicro, visite: https://www.supermicro.com/x14

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e 5G de telecomunicações / borda. Estamos nos transformando em um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, enquanto fornecemos produtos avançados de placas-mãe, energia e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para escala e eficiência, e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Computação Ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão, ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

