Supermicro ने Early Access प्रोग्रामों के साथ Intel® Xeon® 6 प्रोसेसर के लिए भविष्य के लिए सपोर्ट के साथ आगामी X14 सर्वर परिवार की घोषणा की

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और फ़ीनिक्स, 10 अप्रैल 2024 /PRNewswire/ -- Intel Vision 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), क्लाउड, AI/ML, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, Intel® Xeon® 6 प्रोसेसर के लिए भविष्य में सपोर्ट के साथ अपने X14 सर्वर पोर्टफोलियो की घोषणा कर रहा है। Supermicro के बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर, रैक प्लग-एंड-प्ले और लिक्विड कूलिंग समाधानों के संयोजन, तथा नए Intel Xeon 6 प्रोसेसर परिवार की व्यापकता का अर्थ है कि Supermicro किसी भी कार्यभार तथा किसी भी पैमाने पर, बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के साथ अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकता है। ग्राहकों के लिए समाधान-के-समय में गति लाने के लिए, Supermicro नए सिस्टमों तक शीघ्र पहुंच भी प्रदान कर रही है, जो Supermicro के Early Ship प्रोग्राम के माध्यम से योग्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं और JumpStart Programके माध्यम से परीक्षण और सत्यापन के लिए निःशुल्क दूरस्थ पहुंच प्रदान कर रही है।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang ने कहा, "एप्लीकेशन उद्योग में Supermicro अनुकूलित समाधानों की विस्तृत शृंखला के डिजाइन और वितरण में अग्रणी है, और आगामी Intel Xeon 6 प्रोसेसरों के साथ हमारे नए X14 सिस्टम हमारी प्रस्तुतियों की पहले से ही विस्तृत शृंखला का अधिक विस्तार करेंगे।" "वैश्विक स्तर पर हमारी 1,350 लिक्विड-कूल्ड 100 किलोवाट रैक सहित 5,000 रैक प्रति माह की उत्पादन क्षमता के साथ, तथा 2 सप्ताह तक के छोटे लीड टाइम के साथ, Supermicro अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से वर्तमान में उपलब्ध सबसे उन्नत AI हार्डवेयर सहित अनुकूलित, कार्यभार-अनुकूलित रैक-स्केल समाधानों का डिजाइन, रचना, सत्यापन तथा वितरित करने की अपनी क्षमता में बेजोड़ है।"

Supermicro के नए रैक-स्केल X14 सिस्टम एकीकृत आर्किटेक्चर के साथ Intel Xeon 6 प्रोसेसर के लिए सॉकेट अनुकूलता प्रदान करने वाले साझा Intel प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। आगामी प्रोसेसर पोर्टफोलियो कुशल-कोर (E-कोर) SKU के साथ उपलब्ध होगा, जो क्लाउड, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स और स्केल-आउट वर्कलोड के लिए प्रति-वाट प्रदर्शन में वृद्धि करेगा, और AI, HPC, स्टोरेज तथा Edge वर्कलोड के लिए प्रदर्शन-कोर (P-कोर) SKU के लिए प्रति-कोर प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। आगामी प्रोसेसरों में Intel Advanced Matrix Extensions पर FP16 के लिए नई सपोर्ट के साथ अन्तर्निहित Intel Accelerator Engines भी सम्मिलित होंगे। नए Supermicro X14 सिस्टम प्रति नोड 576 कोर तक के साथ-साथ सभी डिवाइस प्रकारों के लिए PCIe 5.0, CXL 2.0, तथा NVMe स्टोरेज और नवीनतम GPU एक्सेलरेटर को सपोर्ट करेंगे, जिससे AI वर्कलोड चलाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एप्लिकेशन निष्पादन के समय में काफी कमी आएगी।

ग्राहक न्यूनतम सॉफ्टवेयर पुनः डिजाइन और नए सर्वर आर्किटेक्चरल लाभ सहित Supermicro X14 सर्वरों की एक विस्तृत शृंखला में कुशल-कोर और प्रदर्शन-कोर के साथ Intel Xeon 6 प्रोसेसरों का उपयोग कर सकते हैं।

Intel में Intel Xeon 6 उत्पाद लाइन के उपाध्यक्ष, Ryan Tabrah ने कहा, "उद्योग में नवाचार के मामले में Intel एक बार फिर से अग्रणी है और E-कोर और P-कोर के साथ Intel Xeon 6 CPU के माध्यम से अधिक विकल्प और लचीलापन लाने के लिए उत्साहित है।" "ये CPU एक साझा सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ एक सामान्य प्लेटफॉर्म डिजाइन में दो विशिष्ट रूप से अनुकूलित माइक्रो-आर्किटेक्चर प्रस्तुत करते हैं, जिससे ग्राहकों को उनकी विविध कार्यभार आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम महत्व प्राप्त करने में सहायता मिलती है, चाहे वह उद्योग या ऑन-प्रैमडिप्लॉयमेंट मॉडल, क्लाउड में या Edge पर हो। ग्राहकों को Supermicro के साथ हमारी मजबूत साझेदारी से प्रोसेसरों की इस नई पीढ़ी के लाभ पहुंचाने में सहायता मिलेगी।"

Supermicro कार्यभार सत्यापन करने के लिए अपने दूरस्थ JumpStart और Early Ship कार्यक्रमों के माध्यम से योग्य ग्राहकों को Intel® Xeon® 6 प्रोसेसर द्वारा संचालित नए X14 सिस्टम की प्री-लॉन्च उपलब्धता प्रस्तुत करेगा।

X14 सिस्टम का Supermicro पोर्टफोलियो प्रदर्शन अनुकूलित और ऊर्जा कुशल है, इसमें बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा सम्मिलित है, यह प्रचलित उद्योग मानकों का अनुपालन करता है, और यह रैक-स्केल अनुकूलित है।

किसी भी आकार के एप्लीकेशन-अनुकूलित समाधान बनाने के लिए लिक्विड कूलिंग और रैक-स्केल एकीकरण । Supermicro सिंगल रैक से लेकर सम्पूर्ण डेटा केंद्र क्लस्टर तक सम्पूर्ण डिजाइन, निर्माण, सत्यापन और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, समग्र डेटा केंद्र बिजली खपत को कम करने के लिए, Supermicro से सीधा एक सम्पूर्ण लिक्विड कूलिंग समाधान भी उपलब्ध है।

सिस्टम अधिकतम प्रदर्शन और दक्षता के लिए कार्यभार-अनुकूलित हैं, और Supermicro X14 प्लेटफ़ॉर्म नवीनतम पीढ़ी के GPU, DPU, DDR5 मेमोरी, PCIe 5.0, Gen5 NVMe स्टोरेज और CXL 2.0 को सपोर्ट करता है।

डेटा केंद्र OPEX को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल फ्री-एयर या डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग की सपोर्ट के साथ। कुलिंग लागत कम करने के लिए Supermicro X14 सिस्टमों को 40° C (104° F) तक के उच्च तापमान वाले डेटा केंद्र वातावरण में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिकतम CPU और GPU प्रदर्शन के लिए सिस्टम कई एयरफ्लो कूलिंग क्षेत्रों को भी सपोर्ट करते हैं और बेहतर परिचालन दक्षता के लिए इन-हाउस डिज़ाइन किए गए टाइटेनियम स्तर की बिजली सप्लाई द्वारा संचालित किए जाते हैं।

बेहतर सुरक्षा में प्रत्येक सर्वर नोड पर NIST 800-193 के अनुरूप हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म रूट ऑफ़ ट्रस्ट (RoT) और उद्योग मानकों को सम्मिलित करने के लिए डिज़ाइन की गई दूसरी पीढ़ी का सिलिकॉन RoT सम्मिलित है। Supermicro का प्रचलित उद्योग मानकों पर आधारित सत्यापन/सप्लाई शृंखला आश्वासन, मदरबोर्ड विनिर्माण से लेकर सर्वर उत्पादन के माध्यम से ग्राहकों तक, हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों और सुरक्षित डिवाइस पहचान का उपयोग करते हुए प्रत्येक घटक और फर्मवेयर की अखंडता को क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित करता है। रन-टाइम BMC सुरक्षा खतरों की अनवरत निगरानी करती है और अधिसूचना सेवाएं प्रदान करती है, तथा हार्डवेयर TPM सुरक्षित वातावरण में सिस्टम चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमताएं और माप प्रदान करते हैं।

बेहतर प्रबंधनीयता में उद्योग मानकों और सुरक्षित Redfish APIs पर निर्मित दूरस्थ प्रबंधन सम्मिलित है, जो एक व्यापक सॉफ़्टवेयर सैट है तथा कोर से लेकर Edge तक तैनात IT इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के लिए बड़े पैमाने पर रैक प्रबंधन करता है और तृतीय पक्ष के मानक हार्डवेयर और फ़र्मवेयर के साथ एकीकृत और सत्यापित समाधान IT एडमिनिस्टरेटरों के लिए सबसे अच्छा आउट-ऑफ़-द-बॉक्स अनुभव प्रदान करता है।

Supermicro प्रचलित उद्योग मानकों को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें EDSFF E1.S और E3.S स्टोरेज ड्राइव, डेटा केंद्र मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम (DC-MHS) आर्किटेक्चर, PCIe 5.0 पर आधारित 400 Gbps बैंडविड्थ के लिए OCP 3.0 के अनुरूप एडवांस्ड IO मॉड्यूल (AIOM) कार्ड, GPU कॉम्प्लेक्स के लिए OCP ओपन एक्सेलरेटर मॉड्यूल यूनिवर्सल बेस बोर्ड डिज़ाइन, ओपन ORV3-अनुरूप DC-संचालित रैक बस-बार और ओपन BMC सम्मिलित हैं।

Supermicro X14 पोर्टफोलियो में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

PCIe GPU के साथ GPU सर्वर – नाटकीय प्रदर्शन लाभ और लागत बचत, दोनों प्रदान करने के लिए उन्नत एक्सेलरेटर को सपोर्ट करने वाले सिस्टम। इन सिस्टमों को HPC, AI/ML, रेंडरिंग और VDI वर्कलोड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यूनिवर्सल GPU सर्वर – ये ओपन, मॉड्यूलर और मानकों पर आधारित सर्वर हैं, जो GPU विकल्पों के साथ नवीनतम PCIe, OAM और NVIDIA SXM टेक्नोलॉजी सहित बेहतर प्रदर्शन और सर्विस की सुविधा देते हैं।



SuperBlade® – Supermicro का उच्च-प्रदर्शन, घनत्व-अनुकूलित और ऊर्जा-कुशल मल्टी-नोड प्लेटफ़ॉर्म AI, डेटा एनालिटिक्स, HPC, Cloud और Enterprise वर्कलोड के लिए अनुकूलित है। Supermicro SuperBlade में उद्योग का उच्चतम रैक स्तरीय कोर घनत्व है - प्रति रैक 120 SuperBlade नोड्स में 34,560 CPU कोर तक हो सकते हैं।

Petascale स्टोरेज – EDSFF E1.S और E3.S ड्राइव के साथ उद्योग-अग्रणी स्टोरेज घनत्व और प्रदर्शन, जो एक सिंगल 1U या 2U चेसिस में अभूतपूर्व क्षमता और प्रदर्शन संभव बनाता है। नए Petascale स्टोरेज सिस्टमों में DC-MHS आर्किटेक्चर भी सम्मिलित होगा।

Hyper – अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध रैकमाउंड सर्वरों को सबसे चुनौतीपूर्ण वर्कलोड्स को संभालने के लिए ही बनाया गया है। ये आपको स्टोरेज और I/O सुविधा प्रदान करते हैं, जो ऐप्लिकेशन की कई प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में बिलकुल सही होता है।

CloudDC - क्लाउड डेटा केंद्रों के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफ़ॉर्म, जो लचीले I/O और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और अधिकतम डेटा थ्रूपुट के लिए दोहरे AIOM स्लॉट (PCIe 5.0; OCP 3.0 के अनुरूप) के साथ OCP डेटा केंद्र मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम (DC-MHS) पर आधारित है।

BigTwin® – 2U 2-नोड या 4-नोड प्लेटफ़ॉर्म जो प्रति नोड दोहरे प्रोसेसर और हॉट-स्वैपेबल टूल-रहित डिज़ाइन के साथ बेहतर घनत्व, प्रदर्शन और सेवा-क्षमता प्रदान करता है। ये सिस्टम क्लाउड, स्टोरेज और मीडिया वर्कलोड्स के लिए उपयुक्त हैं।

GrandTwin® – सिंगल-प्रोसेसर प्रदर्शन और मेमोरी घनत्व के लिए उद्देश्य-निर्मित, जिसमें आसान सेवा-क्षमता के लिए फ्रंट (कोल्ड एयल) हॉट-स्वैपेबल नोड्स और फ्रंट या रियर I/O सम्मिलित हैं।

Hyper-E – हमारी जानी-मानी Hyper परिवार की ताकत और सहूलियत प्रदान करता है और इसे Edge एनवार्यनमेंटों में उपयोग करने के लिए इष्टतम बनाया गया है। Edge के लिए उपयुक्त सुविधाओं में शॉर्ट-डेप्थ चेसिस और फ़्रंट I/O सम्मिलित हैं, जो Hyper-E को Edge डेटा केंद्रों और Telco केबिनेट्स के लिए उपयुक्त हैं।

Edge सर्वर – कॉम्पैक्ट आकार वाली उपयोगिताओं के साथ इसकी उच्च-घनत्व प्रोसेसिंग पावर को Telco कैबिनेट और Edge डेटा केंद्र इंस्टॉलेशन के लिए इष्टतम बनाया गया है। वैकल्पिक DC पावर कॉन्फ़िगरेशन्स और अधिकतम 55° C (131° F) तक बढ़ाया गया संचालन तापमान।

Enterprise स्टोरेज – इसे बड़े पैमाने के ऑब्जेक्ट स्टोरेज वर्कलोड्स के लिए इष्टतम बनाया गया है, और यह उच्च-घनत्व और बेजोड़ TCO के लिए 3.5" के स्पिनिंग मीडिया का उपयोग करता है। फ्रंट और टॉप-लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि टूल-रहित ब्रैकेट रखरखाव को सरल बनाते हैं।

WIO – Enterprise की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए वास्तव में इष्टतम बनाए गए सिस्टमों को डिलीवर करने के लिए I/O द्वारा विकल्पों की विस्तृत शृंखला प्रस्तुत की जाती है।



Mainstream - दैनिक Enterprise वर्कलोड के लिए लागत-प्रभावी दोहरे प्रोसेसर प्लेटफ़ॉर्म।

Workstations – पोर्टेबल, अंडर-डेस्क आकार उपयोगिता में डेटा केंद्र प्रदर्शन प्रदान करते हुए, कार्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और फील्ड कार्यालयों में Supermicro X14 वर्कस्टेशन के AI, 3D डिज़ाइन और मीडिया और मनोरंजन कार्यभार के लिए आदर्श हैं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ऐप्लिकेशन-अनुकूलित सम्पूर्ण IT समाधानों के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है। Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जॉस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, बाजार में सबसे पहले नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT और स्विच सिस्टमों, सॉफ़्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में स्वयं को संपूर्ण IT समाधान प्रदाता के रूप में बदलने के साथ-साथ उन्नत उच्च-वॉल्यूम के मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद भी डिलीवर कर रहे हैं। इन उत्पादों की डिज़ाइनिंग और निर्माण इन-हाउस (यूएस, ताइवान और नीदरलैंड्स में) किया जाता है और इनकी पैमाइश और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वैश्विक संचालनों का उपयोग किया जाता है, ताकि TCO को बेहतर बनाया जा सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव (ग्रीन कम्प्यूटिंग) को कम किया जा सके। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे लचीले और पुनः प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लीकेशन को अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो आकार उपयोगिताओं, प्रोसेसर, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के व्यापक सैट को सपोर्ट करते हैं।

