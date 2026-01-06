A Supermicro leva desempenho de IA em nível empresarial para os mercados corporativo, de edge e consumidor

Expande significativamente o portfólio de soluções de edge com plataformas avançadas baseadas em NVIDIA, Intel e AMD.

SAN JOSE, Califórnia e LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para IA/ML, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, apresentará sua mais recente Super AI Station de alto desempenho em Las Vegas, Nevada. Projetado para desenvolvedores de IA, startups e profissionais do ensino superior e da pesquisa, o novo portfólio de produtos da Supermicro traz a mais recente inovação tecnológica e alto desempenho para os mercados de desktop, edge e de consumo.

Novas estações de trabalho e sistemas de PCs com IA

"O cenário da tecnologia de consumo está evoluindo em um ritmo mais acelerado do que nunca, impulsionado por avanços em aplicações de IA voltadas ao consumidor", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A Supermicro apresenta suas mais recentes inovações, que oferecem desempenho e eficiência energética sem precedentes, capacitando a próxima geração de usuários, incluindo criadores e desenvolvedores."

A Supermicro apresentará sistemas de última geração, com as tecnologias mais recentes da NVIDIA, Intel e AMD.

Sistemas em destaque

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) – Ao incorporar o superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop de nível de servidor de ponta em um formato de mesa, esta plataforma é a primeira do gênero, oferecendo desempenho incomparável e resultando em mais de 5x AI PFLOPS de poder de computação, em comparação com as estações de trabalho GPU tradicionais baseadas em PCIe. Esta nova Super AI Station é uma solução completa para modelos de IA, ajuste fino, inferência, prototipagem e desenvolvimento de aplicações e algoritmos, que pode ser implementada localmente para latência incomparável e total segurança dos dados, suportando modelos massivos localmente com 775 GB de memória coerente. Esta plataforma autônoma com refrigeração líquida é ideal para instituições de ensino superior, startups, empresas de tecnologia avançada e laboratórios de pesquisa que podem não ter acesso à infraestrutura tradicional de servidores para o desenvolvimento de IA e não conseguem aproveitar serviços de IA em nuvem ou em escala de cluster devido a preocupações com disponibilidade, custo, privacidade e latência.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

