A Supermicro anuncia suporte às futuras plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e HGX Rubin NVL8, além de expandir sua capacidade de fabricação em escala de rack para soluções de IA com resfriamento a líquido.

Super Micro Computer, Inc.

05 jan, 2026, 23:00 GMT

As soluções Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) e a tecnologia avançada de resfriamento líquido direto (DLC), projetadas e fabricadas internamente pela Supermicro nos EUA, aceleram significativamente o tempo de implantação da infraestrutura de IA de última geração com resfriamento a líquido.

SAN JOSE, Califórnia, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/edge, anunciou hoje expansões em sua capacidade de fabricação e recursos de resfriamento a líquido, em colaboração com a NVIDIA, para permitir a entrega pioneira no mercado de soluções em escala de data center otimizadas para as plataformas NVIDIA Vera Rubin e Rubin. Graças ao desenvolvimento acelerado e à estreita colaboração com a NVIDIA, a Supermicro está em uma posição única para implementar rapidamente os sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, seus principais produtos. A abordagem comprovada da Supermicro para Soluções Integradas de Data Center (DCBBS) oferece produção simplificada, extensas opções de personalização e menor tempo de implantação, proporcionando aos clientes uma vantagem competitiva decisiva na infraestrutura de IA de próxima geração.

Cluster Vera Rubin
"A parceria de longa data da Supermicro com a NVIDIA e nossas soluções ágeis de componentes integrados nos permitem levar ao mercado as plataformas de IA mais avançadas com maior rapidez do que a concorrência", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com a expansão da nossa capacidade produtiva e a expertise líder do setor em resfriamento a líquido, estamos capacitando provedores de hiperescala e empresas a implantar, em escala, a infraestrutura das plataformas NVIDIA Vera Rubin e Rubin, com velocidade, eficiência e confiabilidade incomparáveis."

Para obter informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin

Produtos de destaque:

  • NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster: O principal sistema em escala de rack unifica 72 GPUs NVIDIA Rubin e 36 CPUs NVIDIA Vera, NVIDIA ConnectX®-9 SuperNICs e DPUs NVIDIA BlueField®-4 em uma plataforma plenamente compatível com NVIDIA NVLink 6 e que escala com NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e NVIDIA Spectrum-X Ethernet, para impulsionar a revolução industrial da IA. Oferece desempenho NVFP4 de 3,6 exaflops, largura de banda HBM4 de 1,4 PB/s e 75 TB de memória rápida. Construída sobre a arquitetura de rack NVIDIA MGX de terceira geração, para oferecer maior facilidade de manutenção, confiabilidade aprimorada e alta disponibilidade, a implementação da Supermicro incorpora uma pilha avançada de tecnologias de resfriamento a líquido para data centers, com Unidades de Distribuição de Líquido de Arrefecimento (CDUs) em linha. Isso viabiliza a operação de resfriamento com água quente em escala, minimizando o consumo de energia e o uso de água, ao mesmo tempo em que maximiza a densidade e a eficiência operacionais.
  • Sistemas NVIDIA HGX Rubin NVL8 resfriados a líquido 2U: Esse sistema compacto com 8 GPUs é otimizado para cargas de trabalho de IA e HPC, oferecendo desempenho de ponta e eficiência excepcional para empresas que buscam inteligência em escala. Ele oferece 400 petaflops NVFP4, 176 TB/s de largura de banda HBM4, 28,8 TB/s de largura de banda NVLink e SuperNICs de rede NVIDIA ConnectX-9 de 1600 Gb/s. A Supermicro oferece um design em escala de rack com máxima flexibilidade de implementação e opções de configuração, compatível com CPUs x86 de ponta, como os processadores Intel® Xeon® ou AMD EPYC™ de última geração. As opções disponíveis incluem um design de barramento 2U de alta densidade, ideal para integração otimizada em racks, incorporando a tecnologia avançada de Resfriamento a Líquido Direto (DLC), líder do setor, da Supermicro.

Os principais recursos da plataforma NVIDIA Vera Rubin incluem:

  • NVIDIA NVLink™ 6: Interconexões de alta velocidade que permitem uma comunicação sem precedentes entre GPUs e entre CPUs e GPUs para o treinamento e a inferência de modelos massivos de mistura de especialistas.
  • CPU NVIDIA Vera: Núcleos Arm personalizados projetados pela NVIDIA que oferecem o dobro do desempenho em relação à geração anterior, com multithreading espacial (88 núcleos/176 threads). Memória LPDDR5X com largura de banda de 1,2 TB/s, oferecendo 3 vezes mais capacidade, e NVLink-C2C com largura de banda de 1,8 TB/s para GPUs (o dobro da anterior).
  • Motor Transformer de 3ª Geração: Aceleração otimizada para o processamento de cargas de trabalho de contexto longo e cálculos de alta precisão, essenciais para a escalabilidade das cargas de trabalho modernas de IA.
  • Computação Confidencial de 3ª Geração: Oferece computação confidencial em escala de rack com um ambiente de execução confiável e unificado em nível de GPU, que mantém modelos, dados e solicitações protegidos e isolados.
  • Motor RAS de 2ª geração: Recursos avançados de confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção, incluindo verificações de integridade em tempo real sem interrupção do serviço.

Além disso, a plataforma NVIDIA Vera Rubin se beneficia da recém-anunciada rede NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics, baseada no ASIC Ethernet Spectrum-6, com capacidade de comutação de 102,4 Tb/s, fabricado em processo TSMC de 3 nm, óptica SerDes coempacotada de 200G e buffers totalmente compartilhados. Isso entrega até cinco vezes mais eficiência energética, dez vezes mais confiabilidade e cinco vezes mais tempo de atividade das aplicações em comparação com ópticas plugáveis tradicionais. Os modelos disponíveis incluem o SN6800 com resfriamento a líquido (CPO de 409,6 Tb/s, 512 portas 800G), o SN6810 (CPO de 102,4 Tb/s, 128 portas 800G) e o SN6600 conectável, com 128 portas 800G e opções de resfriamento a ar ou a líquido. Complementando isso, destacam-se as soluções de armazenamento da Supermicro, que utilizam servidores de armazenamento all-flash em escala petascale e sistemas JBOF, com suporte à DPU NVIDIA BlueField-4, executando múltiplas soluções avançadas de gerenciamento de dados.

Os investimentos estratégicos da Supermicro em instalações de fabricação ampliadas e em uma plataforma tecnológica completa de resfriamento a líquido são projetados especificamente para otimizar a produção e a implantação das plataformas NVIDIA Vera Rubin e Rubin, com resfriamento a líquido integral. Combinadas com a arquitetura modular DCBBS, essas capacidades aceleram a implantação e o tempo de entrada em operação, permitindo configuração rápida, validação rigorosa e escalonamento perfeito de plataformas de alta densidade, garantindo que os clientes obtenham vantagens de pioneirismo no mercado.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

