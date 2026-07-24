Supermicro apresenta um novo portfólio de servidores com CPUs AMD EPYC™ Série 9006 de 6ª geração, oferecendo melhorias de desempenho 1,7x superiores em relação à geração anterior

33% mais núcleos, largura de banda PCIe 2x maior e largura de banda de memória 2,6x maior potencializam cargas de trabalho de alto desempenho

Equipados com CPUs AMD EPYC de 6 ª geração e GPUs AMD Instinct™, os sistemas abrangentes em escala de rack, desenvolvidos na arquitetura DCBBS, são otimizados para cargas de trabalho de Nuvem, Empresarial, Armazenamento, HPC e IA

O portfólio mais abrangente do setor também inclui a plataforma AMD Helios de 72 GPUs, projetada para treinamento de IA em larga escala e inferência de alto desempenho

SAN JOSE, Califórnia, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas em IA, computação corporativa, armazenamento e TI 5G/Edge, que oferece as Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje seu portfólio de servidores H15 de última geração, equipados com CPUs AMD EPYC™ Série 9006 de 6ª geração, otimizados para GPUs de última geração, incluindo AMD Instinct™, e conectados pela rede AMD Pensando™. Com até 256 núcleos e 512 threads, os sistemas H15 atendem às crescentes demandas da computação em nuvem, corporativas, de armazenamento, computação de alto desempenho (HPC) e cargas de trabalho de IA com agentes. Com uma melhoria revolucionária de desempenho de CPU de 1,7x em relação à geração anterior1, memória e largura de banda de E/S expandidas e densidade de computação líder do setor, os clientes agora podem executar mais agentes de IA simultâneos, acelerar aplicativos empresariais e maximizar o desempenho do nó host, operando dentro dos limites de energia existentes.

Servidores Supermicro totalmente novos com CPUs AMD EPYC série 9006

"As mais recentes adições à nossa família DCBBS, equipadas com processadores AMD, oferecem a próxima geração de infraestrutura de IA, otimizada para alto desempenho, escalabilidade rápida e máxima eficiência", disse Vik Malyala, diretor comercial da Supermicro. "Apoiados por nossa equipe global de serviços, uma cadeia de suprimentos resiliente nos EUA e investimentos consistentes em inovação de IA nos EUA, continuamos a ajudar os clientes a implantar e expandir a IA com confiança."

Saiba mais sobre o portfólio de servidores AMD da Supermicro aqui e neste resumo em vídeo.

"À medida que as empresas expandem a IA ativa, elas precisam de uma infraestrutura que ofereça desempenho, eficiência e flexibilidade excepcionais", disse Dan McNamara, vice-presidente sênior e gerente geral de Computação e IA Empresarial da AMD. "Ao combinar as mais recentes CPUs AMD EPYC, GPUs Instinct e a rede AMD Pensando com os designs modulares de servidor e rack da Supermicro, os clientes podem implantar infraestrutura de IA mais rapidamente, melhorando a utilização, reduzindo o consumo de energia e diminuindo o custo total de propriedade."

O portfólio H15 oferece infraestrutura otimizada para todas as cargas de trabalho.

O novo portfólio H15 inclui sistemas desenvolvidos especificamente para uma ampla gama de implantações de infraestrutura empresarial e de IA:

Hyper – A plataforma de dois soquetes carro-chefe projetada para aplicações empresariais, inferência de IA, virtualização e cargas de trabalho em nuvem, com design térmico avançado para suportar os processadores AMD EPYC de mais alto desempenho.

CloudDC – Um servidor de soquete único ou de soquete duplo projetado para ambientes de escala de nuvem e desenvolvido na especificação Open Compute Project (OCP) Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) para compatibilidade com padrões de data center abertos.

GrandTwin® – Uma arquitetura de alta densidade 2U, com quatro nós, projetada para ambientes de expansão horizontal (scale-out), incluindo armazenamento de objetos, virtualização, serviços em nuvem e computação de alto desempenho.

FlexTwin™ – Um sistema de computação de CPU 1OU, dois nós, alto desempenho e alta densidade, que maximiza a densidade computacional e a eficiência energética para implantações nativas da nuvem e hiperescala usando resfriamento líquido.

Armazenamento em Petascale – Plataformas de armazenamento all-flash de alta capacidade 1U e 2U otimizadas para data lakes de IA baseados em armazenamento definido por software, análise de dados em larga escala e ambientes de HPC, com suporte para até 4,8 PB por sistema.

SuperBlade® - O H15 8U 10 SuperBlade representa uma arquitetura inovadora de próxima geração, em escala de rack, para HPC, inferência de IA, IA agente e cargas de trabalho de computação de classe empresarial com CPU e GPU. A plataforma conta com suporte para configurações de blades com um ou dois soquetes, com versões refrigeradas a ar e a líquido otimizadas para máxima densidade, alto desempenho e eficiência em uma série de implantações de infraestrutura.

Expandindo a infraestrutura de IA com tecnologia de GPU da AMD

Complementando o portfólio de servidores H15, a Supermicro continua a expandir sua infraestrutura de IA com GPUs AMD, com novos servidores com GPUs PCIe e a plataforma Supermicro AMD Helios em escala de rack. Conforme demonstrado na Computex 2026, estas soluções oferecem às empresas opções de implantação flexíveis, que variam desde inferência de IA empresarial até treinamento de IA em larga escala.

Servidores GPU PCIe 5U equipados com GPUs AMD Instinct™ MI350P

As placas-mãe Supermicro AS-5126GS-TNRT e AS-5126GS-TNRT2 foram projetadas para maximizar o desempenho das GPUs AMD Instinct MI350P PCIe. Com suporte para até dez GPUs em uma plataforma padrão 5U com refrigeração a ar, estes sistemas oferecem aceleração de IA excepcional, operando dentro das infraestruturas de energia e refrigeração existentes em data centers.

Ao combinar a arquitetura PCIe de alta densidade da Supermicro com as GPUs AMD Instinct MI350P, que oferecem até 144 GB de memória HBM3e e suporte para formatos de IA de baixa precisão, as empresas podem acelerar a inferência e o treinamento de IA, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência da infraestrutura, reduzem a área ocupada pelo data center e diminuem o custo total de propriedade.

Rede Ethernet aberta com a NIC (Networking Interface Card, Placa de interface de rede) para IA AMD Pensando™ Pollara 400

A placa de rede (NIC) para IA AMD Pensando Pollara 400 oferece rede Ethernet aberta de alto desempenho para infraestrutura de IA, permitindo conectividade de front-end, armazenamento e expansão horizontal para sistemas baseados em AMD Instinct MI350P com a alta largura de banda, baixa latência e eficiência necessárias para treinamento e inferência de IA. Juntas, as GPUs AMD Instinct MI350P e a placa de rede de IA AMD Pensando Pollara 400 permitem que os clientes construam clusters de IA abertos e de alto desempenho, escaláveis desde um único servidor até grandes implantações em múltiplos racks, utilizando infraestrutura Ethernet padrão.

Plataforma Supermicro AMD Helios

Para empresas que implementam modelos de IA de ponta, a Supermicro está colaborando com a AMD para oferecer a plataforma Supermicro AMD Helios, uma solução em escala de rack com 72 GPUs, projetada para treinamento de IA em larga escala e inferência de alto desempenho.

A plataforma com refrigeração líquida combina GPUs AMD Instinct MI455X, processadores AMD EPYC de 6a geração, tecnologias de rede AMD Pensando e a pilha de software AMD ROCm™ para criar uma infraestrutura de IA aberta e de alto desempenho. A plataforma, que suporta implantações de todos os tamanhos, permite que os clientes escalem de forma eficiente, maximizando o desempenho, a eficiência energética e a flexibilidade operacional.

O DCBBS da Supermicro reúne estas tecnologias em uma infraestrutura de IA completa e validada, permitindo que as empresas implementem soluções que variam de servidores individuais a sistemas totalmente integrados em escala de rack e em nível de data center. Com design, fabricação, refrigeração líquida, redes, software e serviços de suporte global líderes do setor, a Supermicro continua a ajudar os clientes a acelerar a adoção da IA, reduzindo o tempo de implementação, melhorando a eficiência energética e diminuindo o custo total de propriedade.

Para uma demonstração detalhada do produto conduzida por especialistas da Supermicro, não deixe de visitar o estande da Supermicro no AMD Advancing AI Day 2026, de 22 a 23 de julho de 2026, no Moscone West em São Francisco. A Supermicro também exibirá a implementação de rack EPYC 9006 mais densa, com 96 CPUs EPYC 9006 em um rack de 42U utilizando o sistema FlexTwin, que será apresentado na área de demonstração da AMD.

1Melhoria de desempenho de 1,7x com base nos resultados do SPECInt Rate 2017 publicados pela AMD.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções completas de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos uma provedora de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes ao redor do mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas formados a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm e suas respectivas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc.

FONTE Super Micro Computer, Inc.