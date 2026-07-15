Supermicro expande seu portfólio completo de resfriamento líquido DCBBS com trocadores de calor e porta traseira para infraestrutura de IA e HPC de alta densidade.

O portfólio expandido de dez modelos oferece suporte a capacidades de resfriamento de portas de 10kW a 120 kW, para fábricas de IA em escala de sistema ou de rack.

Os trocadores de calor flexíveis com porta traseira proporcionam resfriamento líquido rápido e com mínima interrupção para centros de dados novos e legados.

Os sistemas integrados DCBBS oferecem infraestrutura validada em escala de rack, software de gerenciamento inteligente e serviços de implantação mundial.

SAN JOSÉ, Califórnia, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de IA, corporativas, armazenamento e TI 5G/borda, apresentando Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje a expansão de seu portfólio de Rear Door Heat Exchanger (RDHx), que reforça ainda mais suas soluções de resfriamento líquido de ponta a ponta para infraestrutura de IA e HPC de alta densidade. Como componente essencial de DCBBS, o portfólio expandido de RDHx oferece capacidades de resfriamento flexíveis, proporcionando aos operadores de centros de dados um caminho fácil de implementar para o resfriamento líquido, tanto para centros de dados novos como para os já existentes.

Trocadores de calor com porta traseira otimizados para racks de centros de dados de alta densidade para IA e HPC

"Continuamos expandindo nossa oferta de DCBBS para proporcionar a nossos clientes opções incomparáveis de personalização e otimização", disse Charles Liang, Presidente e Diretor Executivo da Supermicro. "Nosso portfólio expandido de RDHx ajuda os clientes a perceberem os benefícios do resfriamento líquido, com uma capacidade de resfriamento que varia de 10 a 120 kW no nível de porta, com um máximo de 240 kW de capacidade de resfriamento no nível de rack, permitindo operações de centros de dados mais eficientes."

Saiba mais sobre o portfólio RDHx da Supermicro aqui e neste resumo em vídeo.

Os clientes podem criar e implementar soluções de resfriamento em escala de rack validadas e adaptadas às necessidades de suas instalações, restrições de infraestrutura e demandas de carga de trabalho, permitindo maior densidade de computação, melhor eficiência de refrigeração e menor custo total de propriedade (TCO). O portfólio expandido de dez modelos RDHx pode ser implementado como uma solução primária de resfriamento líquido ou integrado às tecnologias de resfriamento líquido 'Direct-to-Chip' (D2C) da Supermicro como parte de uma solução completa de infraestrutura de DCBBS.

Com suporte para capacidades de resfriamento de 10 a 120 kW por rack, o RDHx permite que as organizações aumentem a densidade de computação e a eficiência de resfriamento para cargas de trabalho de IA e HPC sem a necessidade de grandes modificações nas instalações. Compatíveis com racks padrão EIA, ORv3 e MGX, as soluções se integram perfeitamente tanto em novas implantações de centros de dados como em instalações já existentes. Como parte do portfólio de DCBBS validado da Supermicro, o RDHx pode ser fornecido com sistemas acelerados, integração em escala de rack, alimentação e resfriamento para as instalações, software de gerenciamento inteligente e serviços de implantação, permitindo que os clientes simplifiquem a aquisição, reduzam o risco de integração e diminuam o tempo de entrada em operação (TTO).

Os principais benefícios das soluções do RDHx da Supermicro incluem a capacidade de:

Implantar em qualquer lugar — Monte diretamente em racks padrão EIA, ORv3 e MGX para implantação rápida, tanto em novos centros de dados como em reformas, sem a necessidade de água gelada dedicada ou hardware extra.

— Monte diretamente em racks padrão EIA, ORv3 e MGX para implantação rápida, tanto em novos centros de dados como em reformas, sem a necessidade de água gelada dedicada ou hardware extra. Maximizar a confiabilidade — Otimize a eficiência energética com controle inteligente de ventiladores, redundância N+1 e proteção contra condensação para operação contínua e manutenção simplificada.

— Otimize a eficiência energética com controle inteligente de ventiladores, redundância N+1 e proteção contra condensação para operação contínua e manutenção simplificada. Simplificar a integração de energia — Integre modelos alimentados por CC com barramentos de rack para uma implantação simplificada ou modelos alimentados por CA para ampla compatibilidade com a infraestrutura.

— Integre modelos alimentados por CC com barramentos de rack para uma implantação simplificada ou modelos alimentados por CA para ampla compatibilidade com a infraestrutura. Monitorar a infraestrutura — Acompanhe a temperatura, pressão, vazão e status da bomba em tempo real usando Redfish®, SNMP, gerenciamento baseado na web e Supermicro SuperCloud Composer® (SCC)

A DCBBS da Supermicro oferece infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, permitindo uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e a nível de centros de dados, incluindo software e serviços.A Supermicro continua liderando o setor com seu portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de IA, permitindo que organizações em todo o mundo implementem centros de dados de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

Explore a gama completa de soluções de resfriamento líquido da Supermicro e opções de infraestrutura modular de DCBBS.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções completas de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos uma provedora de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes ao redor do mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas formados a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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FONTE Super Micro Computer, Inc.