SUV Inteligente Urbano Classe C S07 da SOUEAST Lançado Globalmente

TASHKENT, Uzbequistão, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 26 de setembro, a SOUEAST organizou a Cerimônia de Lançamento Global da Marca 2024 em Tashkent, Uzbequistão. Durante o evento, a SOUEAST revelou seu SUV Urban Intelligent C-Class, o S07, para um público global pela primeira vez e anunciou o início das pré-vendas no Uzbequistão.

O SOUEAST S07 oferece opções de 5 e 7 lugares, com foco em design moderno e tecnologia inteligente, com o objetivo de trazer uma experiência de viagem confortável e moderna para os jovens. Ele é construído em torno da "Inspiração ao Vivo", ajudando os usuários a descobrir sua singularidade na vida urbana.

O design futurista cria uma estética inspirada

A fusão de moda de vanguarda e tecnologia futurista inspira o design do SOUEAST S07. Mede 4724 mm de comprimento, 1900 mm de largura e 1720 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2720 mm. O veículo oferece uma seleção de sete cores exteriores inspiradas na natureza. Todos os modelos vêm de fábrica com uma grade digital estrelada de alta qualidade na frente, tiras de luz LED dianteiras e traseiras contínuas.

No interior, o S07 apresenta um teto solar panorâmico ultra largo de 62 polegadas para observação de estrelas, painéis de portas flutuantes, pedais de boas-vindas e luzes de boas-vindas, criando um ambiente futurista.

A tecnologia capacita uma cabine confortável

A primeira fila do S07 está equipada com duas telas de ligação dupla de 12,3 polegadas, integrando o painel de instrumentos e a tela de controle central.

O interior também possui um sistema de controle climático de 3 zonas, com um controle de tela sensível ao toque de 9 polegadas para os usuários da segunda fila, garantindo conforto personalizado para cada ocupante. O S07 também está equipado com iluminação ambiente multicamadas e o efeito sonoro imersivo de 8 sons pode melhorar a atmosfera da cabine. Os bancos são macios e confortáveis, com o banco do condutor a oferecer ajuste elétrico de 6 vias e uma função de memória.

Dirigir de formainteligente facilita as viagens

Em relação ao controle de direção, a função de partida remota oferece aos proprietários controle total do veículo para conveniência diária. A imagem 360° HD e o chassi transparente de 180° oferecem uma visão completa do veículo, ajudando os usuários a dirigir com segurança, enquanto a versão FWD do S07 é alimentada pelo chip Qualcomm Snapdragon, garantindo uma resposta rápida do sistema.

Em termos de potência, o S07 apresenta uma combinação de potência de 1,6TD + 7DCT para uma saída de potência eficiente e mudanças suaves.

O lançamento global do S07 injetou nova vitalidade e inspiração no mercado automotivo global. Com sua qualidade excepcional e experiência de condução incomparável, a SOUEAST está pronta para se tornar a escolha ideal para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518528/image_5011064_26730285.jpg

FONTE SOUEAST