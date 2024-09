SOUEAST's Urban Intelligent C-class SUV S07 weltweit eingeführt

TASHKENT, Usbekistan, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. September veranstaltete SOUEAST die 2024 Global Brand Launch Ceremony in Tashkent, Usbekistan. Während der Veranstaltung stellte SOUEAST seinen Urban Intelligent C-Class SUV, den S07, zum ersten Mal einem weltweiten Publikum vor und kündigte den Beginn des Vorverkaufs in Usbekistan an.

Der SOUEAST S07 bietet sowohl eine 5- als auch eine 7-sitzige Variante und setzt auf trendiges Design und intelligente Technologie, um jungen Menschen ein komfortables und trendiges Reiseerlebnis zu bieten. Im Mittelpunkt steht die "Live Inspiration", die den Nutzern hilft, ihre Einzigartigkeit im städtischen Leben zu entdecken.

Futuristisches Design schafft eine inspirierte Ästhetik

Die Verschmelzung von avantgardistischer Mode und futuristischer Technologie inspiriert das Design der SOUEAST S07. Er misst 4724 mm in der Länge, 1900 mm in der Breite und 1720 mm in der Höhe, bei einem Radstand von 2720 mm. Das Fahrzeug bietet eine Auswahl von sieben von der Natur inspirierten Außenfarben. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem hochwertigen Starry Digital Kühlergrill an der Front und durchgehenden LED-Lichtleisten vorne und hinten ausgestattet.

Im Innenraum bietet der S07 ein 62-Zoll-Panorama-Schiebedach für den Blick in die Sterne, schwebende Türverkleidungen, Willkommenspedale und Willkommensleuchten, die ein futuristisches Ambiente schaffen.

Technologie sorgt für eine komfortable Kabine

Die vordere Reihe des S07 ist mit zwei 12,3-Zoll-Dual-Link-Bildschirmen ausgestattet, die die Instrumententafel und den zentralen Kontrollbildschirm integrieren.

Der Innenraum verfügt außerdem über eine 3-Zonen-Klimaautomatik mit einem 9-Zoll-Touchscreen für die zweite Sitzreihe, die jedem Insassen einen individuellen Komfort bietet. Der S07 ist außerdem mit einer mehrschichtigen Umgebungsbeleuchtung und einem 8-SONY Immersive Sound Effect ausgestattet, die die Atmosphäre im Innenraum verbessern. Die Sitze sind weich und bequem, wobei der Fahrersitz elektrisch 6-fach verstellbar ist und über eine Memory-Funktion verfügt.

Intelligentes Fahren macht das Reisen mühelos

Die Fernstartfunktion gibt dem Besitzer die volle Kontrolle über das Fahrzeug und erleichtert ihm den Alltag. Die 360°-HD-Bildgebung und das transparente 180°-Gehäuse bieten eine vollständige Sicht auf das Fahrzeug und unterstützen den Benutzer beim sicheren Fahren, während die FWD-Version des S07 von einem Qualcomm Snapdragon-Chip angetrieben wird, der eine schnelle Systemreaktion gewährleistet.

Was die Leistung betrifft, so verfügt der S07 über eine 1.6TD+7DCT-Kombination, die für eine effiziente Leistungsabgabe und sanfte Schaltvorgänge sorgt.

Die weltweite Einführung des S07 hat dem globalen Automobilmarkt neuen Schwung und Inspiration verliehen. Mit seiner außergewöhnlichen Qualität und seinem unvergleichlichen Fahrerlebnis ist SOUEAST auf dem besten Weg, die ideale Wahl für Verbraucher weltweit zu werden.

