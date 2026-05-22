Synergis Software abre a Adept Experience 2026 com o maior lançamento de produto da história da empresa

"Assumimos compromissos com esta comunidade sobre o rumo que a Adept iria tomar, o que era possível e no que ela se transformaria. Após de anos de investimento e milhares de conversas com os clientes, chegamos a este momento. Sistema de gestão de documentos nativo da nuvem, IA integrada à plataforma e colaboração governada em todo o ciclo de vida dos ativos de engenharia — é assim que a próxima era da Adept se apresenta para nossos clientes."

— Kristen Tomasic, presidente da Synergis Software

Saiba mais sobre a Adept Cloud e a plataforma Adept completa em SynergisSoftware.com ou se inscreva no webinar Adept Cloud de 17 de junho.

Adept Cloud: Gestão de Documentos de Engenharia Premiada, Sem a Infraestrutura

A Adept Cloud traz o poder da Adept — nomeada para os Prêmios de Melhor Software 2026 da G2 — para um ambiente SaaS totalmente gerenciado e baseado em navegador. Sem infraestrutura local. Sem VPN. Sem tickets de TI ou upgrades de fim de semana. Construído para organizações com uso intensivo de ativos, onde a precisão da documentação de engenharia é uma questão de segurança operacional, conformidade regulatória e resultados do projeto.

Para os clientes Adept atuais, a transição é contínua — fluxos de trabalho, dados e permissões existentes são transferidos exatamente como estão. Sem reaprendizagem. Sem interrupções.

A segurança é o alicerce, não um recurso. Implantado na Amazon AWS, com Single Sign-On incluído em cada Plano, varredura automatizada de vulnerabilidades e testes de penetração de terceiros, o Adept Cloud oferece segurança de nível empresarial que seria proibitiva em termos de custo para a maioria das organizações construir e gerenciar sozinhas.

"As organizações de engenharia gerenciam uma infraestrutura que nunca quiseram possuir. O Adept Cloud remove isso completamente. O controle de documentos, a integração com CAD, o gerenciamento de versões, o registro de auditoria — tudo isso ainda está lá. O que já não existe mais são os custos indiretos que consumiam recursos de TI sem agregar valor à engenharia."

— Todd Cummings, vice-presidente de Estratégia de Produtos da Synergis Software

Usuários Ilimitados. Sem custos por usuário.

Todos os planos Adept Cloud — Essentials, Professional e Enterprise — incluem usuários ilimitados, desde engenheiros em suas mesas até equipes em campo ou no chão de fábrica.

Saiba mais sobre o Adept Cloud.

IA Adept: inteligência onde residem seus dados de engenharia

A Adept AI ajuda organizações de engenharia a revelar informações mais rapidamente, acelerar o trabalho intensivo em documentos e extrair mais valor dos dados de engenharia que já residem no Adept — o sistema de registro.

Adept Catalyst: Colabore no SharePoint com Adept Governance

O Adept Catalyst é um portal de colaboração governado entre o Adept e o Microsoft SharePoint — desenvolvido para a realidade de que o trabalho de engenharia não fica dentro dos limites organizacionais. Projetos de capital, modificações de plantas e trabalhos de manutenção envolvem empreiteiros, parceiros de engenharia e fornecedores que trabalham fora do seu sistema de registro. O Catalyst controla o que sai do Adept e traz os documentos de volta por meio de revisão, aprovação e controle de versão. Partes externas colaboram no SharePoint — sem necessidade de acesso ao Adept ou VPN. Na entrega do projeto, o Adept reflete o que foi realmente construído — de forma precisa e completa. O histórico está sempre atualizado — porque a governança nunca parou.

"As falhas na documentação de engenharia não avisam — elas surgem no pior momento possível. Um incidente de segurança. Uma inspeção reprovada. A costly rework after handover that nobody saw coming. O Adept e o Catalyst têm como objetivo garantir que esse momento nunca chegue."

— Scott Lamond, vice-presidente de Marketing, Synergis Software

Saiba mais sobre o Adept Catalyst.

Integração com o SOLIDWORKS de última geração

O Adept Spring '26, a versão mais recente da plataforma local Adept, inclui a integração de última geração Adept SOLIDWORKS — entregando uma interface de painel de tarefas combinada com o SOLIDWORKS para operações de busca, navegação e documentos, além de atualização bidirecional de propriedades. A solução integrada de visualização e marcação oferece aos revisores acesso fácil aos projetos sem exigir uma licença do SOLIDWORKS.

Líderes do setor se reúnem na Adept Experience 2026

O Adept Experience 2026 reuniu profissionais de engenharia e operações da Merck & Co., Albemarle, Energy Transfer, Ruhrpumpen, Hoosier Energy, Buzzi Unicem e outras empresas de todo o continente americano para dois dias de sessões sobre produtos, apresentações de clientes e discussões sobre planos de desenvolvimento. O autor best-seller do New York Times, Steve McClatchy, fez a palestra principal do segundo dia, intitulada "Liderando a mudança na era da IA", com base em duas décadas de trabalho com organizações que incluem Google, Microsoft e John Deere. A conferência continua de 20 a 21 de maio com dois dias de treinamento técnico opcional.

Sobre a Adept Experience

A Adept Experience é a conferência anual de clientes da Adept, reunindo líderes de engenharia e operações de todas as Américas para compartilhar melhores práticas, explorar novos recursos da plataforma e se conectar diretamente com especialistas da Synergis e seus colegas.

Sobre a Synergis Software

A Synergis Software é a criadora do Adept, uma plataforma líder de gerenciamento de documentos de engenharia confiável por organizações globais, incluindo Dow, Con Edison, Merck e General Mills — e nomeada para o Prêmio de Melhor Software 2026 da G2 como a melhor plataforma de gerenciamento de documentos de engenharia. Por mais de 35 anos, a Synergis ajudou os setores de ativos intensivos — incluindo fabricação, produtos químicos, serviços públicos, petróleo e gás, ciências da vida e mineração — a centralizar, governar e alavancar informações de engenharia para acelerar projetos, fortalecer a conformidade e reduzir o risco operacional. O Adept está disponível tanto como uma plataforma SaaS totalmente gerenciada quanto uma solução on-premise.

Para mais informações, acesse SynergisSoftware.com.

CONTATO COM A IMPRENSA

Scott Lamond

vice-presidente de Marketing, Synergis Software

[email protected]

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FONTE Synergis Software