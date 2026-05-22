Synergis Software inaugura Adept Experience 2026 con el mayor lanzamiento de productos en la historia de la empresa

"Nos comprometimos con esta comunidad respecto de hacia dónde se encaminaba Adept, qué era posible y en qué se convertiría. Después de años de inversión y miles de conversaciones con los clientes, hemos llegado a este momento. Gestión de documentos nativa de la nube, IA integrada en la plataforma y colaboración gestionada a lo largo del ciclo de vida de los activos de ingeniería: así es como se ve la próxima era de Adept para nuestros clientes".

— Kristen Tomasic, presidenta de Synergis Software

Obtenga más información sobre Adept Cloud y la plataforma completa de Adept en SynergisSoftware.com o regístrese en el seminario web de Adept Cloud del 17 de junio.

Adept Cloud: gestión galardonada de documentos de ingeniería sin infraestructura

Adept Cloud trae el poder de Adept, en los premios Best Software Awards 2026 de G2, a un entorno SaaS totalmente administrado y basado en navegador. Sin infraestructura local. Sin VPN. Sin tickets informáticos ni actualizaciones de fin de semana. Diseñado para organizaciones con uso intensivo de activos en los que la precisión de la documentación de ingeniería es una cuestión de seguridad operativa, cumplimiento normativo y resultados del proyecto.

Para los clientes existentes de Adept, la transición es perfecta: los flujos de trabajo, los datos y los permisos existentes se transfieren exactamente como están. Sin reaprendizaje. Sin interrupciones.

La seguridad es la base, no una característica. Implementado en Amazon AWS con inicio de sesión único incluido en todos los planes, análisis automatizado de vulnerabilidades y pruebas de penetración de terceros, Adept Cloud ofrece seguridad de nivel empresarial que sería prohibitiva para la mayoría de las organizaciones construir y administrar por su cuenta.

"Las organizaciones de ingeniería han estado administrando una infraestructura que nunca quisieron poseer. Adept Cloud elimina esa característica por completo. El control de documentos, la integración de CAD, la gestión de versiones, la pista de auditoría, todo sigue ahí. Se eliminó la sobrecarga que consumía recursos informáticos sin agregar valor de ingeniería".

— Todd Cummings, vicepresidente de Estrategia de Productos de Synergis Software

Usuarios ilimitados. Sin costo de licencia por usuario.

Cada plan de Adept Cloud (Essentials, Professional y Enterprise) incluye usuarios ilimitados, desde ingenieros en sus escritorios hasta equipos en el campo o en la planta.

Obtenga más información acerca de Adept Cloud.

Adept AI: inteligencia donde viven sus datos de ingeniería

Adept AI ayuda a las organizaciones de ingeniería a obtener información más rápido, acelerar el trabajo intensivo de documentos y extraer más valor de los datos de ingeniería que ya integran Adept, el sistema de registro.

Adept Catalyst: colaboración en SharePoint con Adept Governance

Adept Catalyst es una puerta de enlace de colaboración gestionada entre Adept y Microsoft SharePoint, diseñada teniendo en cuenta que el trabajo de ingeniería no se limita al entorno de la organización. Los proyectos de capital, las modificaciones de la planta y el trabajo de mantenimiento involucran a contratistas, socios de ingeniería y proveedores que trabajan fuera de su sistema de registro. Catalyst controla los egresos de Adept y recupera documentos mediante revisión, aprobación y control de versiones. Las partes externas colaboran en SharePoint: no se requiere acceso Adept ni VPN. En la entrega del proyecto, Adept refleja lo que realmente se construyó, de manera precisa y completa. El registro siempre está actualizado, porque la gestión nunca se detuvo.

"Las fallas en documentación de ingeniería no se anuncian de antemano, aparecen en el peor momento posible. Un incidente de seguridad. Una inspección fallida. Una costosa reelaboración después de la entrega que nadie vio venir. Adept y Catalyst se aseguran de que ese momento nunca llegue".

— Scott Lamond, vicepresidente de Marketing de Synergis Software

Obtenga más información sobre Adept Catalyst.

Integración de SOLIDWORKS de próxima generación

Adept Spring '26, la última versión de la plataforma local de Adept, incluye la integración de próxima generación de Adept SOLIDWORKS, que ofrece una interfaz de panel de tareas emparejada con SOLIDWORKS para operaciones de búsqueda, navegación y documentos y actualización bidireccional de propiedades. La solución integrada de visualización y marcado brinda a los revisores un fácil acceso a los diseños sin necesidad de una licencia de SOLIDWORKS.

Líderes del sector se reúnen en Adept Experience 2026

Adept Experience 2026 reunió a profesionales de ingeniería y operaciones de Merck & Co., Albemarle, Energy Transfer, Ruhrpumpen, Hoosier Energy, Buzzi Unicem y otros de todo el continente americano durante dos días de sesiones de productos, presentaciones de clientes y debates acerca del plan. Steve McClatchy, autor de éxitos de ventas del New York Times, pronunció un discurso magistral del Día 2, "Liderar el cambio en la era de la IA", basándose en dos décadas de trabajo con organizaciones como Google, Microsoft y John Deere. La conferencia continúa del 20 al 21 de mayo con dos días de capacitación técnica opcional.

Acerca de Adept Experience

Adept Experience es la conferencia anual de clientes de Adept, que reúne a líderes de ingeniería y operaciones de todo el continente americano para compartir buenas prácticas, explorar nuevas capacidades de plataforma y conectarse directamente con expertos de Synergis y sus colegas.

Acerca de Synergis Software

Synergis Software es creador de Adept, plataforma líder de gestión de documentos de ingeniería en la que confían organizaciones mundiales como Dow, Con Edison, Merck y General Mills y galardonada en los premios Best Software Awards 2026 de G2 como la mejor plataforma de gestión de documentos de ingeniería. Durante más de 35 años, Synergis ha ayudado a sectores con uso intensivo de activos, como los de fabricación, productos químicos, servicios públicos, petróleo y gas, ciencias biológicas y minería, a centralizar, gobernar y aprovechar la información de ingeniería para acelerar los proyectos, fortalecer el cumplimiento y reducir el riesgo operativo. Adept está disponible tanto como plataforma de software como servicio (SaaS) totalmente administrada como una solución local.

Para más información, visite SynergisSoftware.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Scott Lamond

Vicepresidente de Marketing de Synergis Software

[email protected]

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FUENTE Synergis Software