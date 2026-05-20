Synergis Software eröffnet die Adept Experience 2026 mit der größten Produkteinführung in der Unternehmensgeschichte

„Wir haben dieser Community versprochen, wohin Adept sich entwickeln würde, was möglich ist und was daraus werden würde. Nach jahrelangen Investitionen und Tausenden von Gesprächen mit Kunden sind wir nun an diesem Punkt angelangt. Cloud-natives Dokumentenmanagement, in die Plattform integrierte KI und geregelte Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Engineering-Assets hinweg – so sieht die nächste Ära von Adept für unsere Kunden aus."

- Kristen Tomasic, President, Synergis Software

Erfahren Sie mehr über Adept Cloud und die gesamte Adept-Plattform unter SynergisSoftware.com, oder registrieren Sie sich für das Adept Cloud-Webinar am 17. Juni.

Adept Cloud: Preisgekröntes Dokumentenmanagement für den Ingenieurbereich – ganz ohne eigene Infrastruktur

Adept Cloud bringt die Leistungsfähigkeit von Adept – ausgezeichnet bei den „G2 Best Software Awards 2026" – in eine vollständig verwaltete, browserbasierte SaaS-Umgebung. Keine lokale Infrastruktur. Kein VPN. Keine IT-Tickets oder Wochenend-Upgrades. Entwickelt für anlagenintensive Unternehmen, in denen die Genauigkeit der technischen Dokumentation entscheidend für die Betriebssicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Projekterfolg ist.

Für bestehende Adept-Kunden verläuft die Umstellung reibungslos – bestehende Arbeitsabläufe, Daten und Berechtigungen bleiben unverändert erhalten. Kein Umlernen. Keine Unterbrechung.

Sicherheit ist die Grundlage, nicht eine Funktion. Adept Cloud wird auf Amazon AWS bereitgestellt und umfasst in jedem Tarif Single Sign-On, automatisierte Schwachstellenscans sowie Penetrationstests durch externe Anbieter. Damit bietet Adept Cloud Sicherheit auf Unternehmensniveau, deren Aufbau und Verwaltung für die meisten Organisationen aus Kostengründen unerschwinglich wäre.

„Ingenieurbüros haben bisher Infrastruktur verwaltet, die sie eigentlich gar nicht besitzen wollten. Adept Cloud macht dem ein für alle Mal ein Ende. Die Dokumentenverwaltung, die CAD-Integration, die Versionsverwaltung, der Prüfpfad – all das bleibt erhalten. Was wegfällt, ist der Aufwand, der IT-Ressourcen beanspruchte, ohne einen Mehrwert für die technische Arbeit zu schaffen."

— Todd Cummings, Vice President of Product Strategy, Synergis Software

Unbegrenzte Benutzerzahl. Keine Kosten pro Arbeitsplatz.

Jeder Adept Cloud-Tarif – Essentials, Professional und Enterprise – umfasst eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, von Ingenieuren am Schreibtisch bis hin zu Teams im Außendienst oder in der Fertigung.

Erfahren Sie mehr über Adept Cloud.

Adept AI: Intelligenz, wo Ihre technischen Daten gespeichert sind

Adept AI unterstützt Ingenieurbüros dabei, Informationen schneller zu finden, dokumentenintensive Arbeitsabläufe zu beschleunigen und mehr Nutzen aus den bereits in Adept – dem zentralen Datensystem – vorhandenen technischen Daten zu ziehen.

Adept Catalyst: Zusammenarbeit in SharePoint mit Adept Governance

Adept Catalyst ist eine regulierte Schnittstelle für die Zusammenarbeit zwischen Adept und Microsoft SharePoint – entwickelt für die Realität, dass ingenieurtechnische Arbeit nicht innerhalb von Unternehmensgrenzen verbleibt. Bei Investitionsprojekten, Anlagenumbauten und Wartungsarbeiten sind Auftragnehmer, Ingenieurbüros und Lieferanten beteiligt, die außerhalb Ihres Stammdatensystems arbeiten. Catalyst steuert den Datenfluss aus Adept heraus und führt Dokumente durch die Phasen der Prüfung, Genehmigung und Versionskontrolle zurück. Externe Partner arbeiten in SharePoint mit – ohne Adept-Zugang oder VPN. Bei der Projektübergabe gibt Adept genau und vollständig wieder, was tatsächlich gebaut wurde. Die Aufzeichnungen sind stets auf dem neuesten Stand – denn die Governance wurde nie unterbrochen.

„Fehler in der technischen Dokumentation kündigen sich nicht an – sie treten immer im ungünstigsten Moment auf. Ein Sicherheitsvorfall. Eine fehlgeschlagene Inspektion. Eine kostspielige Nachbesserung nach der Übergabe, die niemand kommen sah. Adept und Catalyst wollen sicherstellen, dass dieser Moment nie eintritt."

— Scott Lamond, Vice President of Marketing, Synergis Software

Erfahren Sie mehr über Adept Catalyst.

SOLIDWORKS-Integration der nächsten Generation

Adept Spring '26, die neueste Version der Adept-On-Premise-Plattform, umfasst die Adept-SOLIDWORKS-Integration der nächsten Generation – mit einer Aufgabenbereich-Oberfläche, die mit SOLIDWORKS für Such-, Durchsuchungs- und Dokumentenoperationen sowie für die bidirektionale Aktualisierung von Eigenschaften kombiniert ist. Die integrierte Visualisierungs- und Anmerkungslösung ermöglicht Prüfern einen einfachen Zugriff auf Konstruktionen, ohne dass eine SOLIDWORKS-Lizenz erforderlich ist.

Branchenführer versammeln sich auf der Adept Experience 2026

Die Adept Experience 2026 brachte Fachleute aus den Bereichen Technik und Betrieb von Merck & Co., Albemarle, Energy Transfer, Ruhrpumpen, Hoosier Energy, Buzzi Unicem und anderen Unternehmen aus ganz Nord- und Südamerika zu einer zweitägigen Veranstaltung mit Produktvorstellungen, Kundenpräsentationen und Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung zusammen. Der New-York-Times-Bestsellerautor Steve McClatchy hielt am zweiten Tag die Keynote mit dem Titel „Leading Change in the Age of AI" und stützte sich dabei auf seine zwanzigjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Google, Microsoft und John Deere. Die Konferenz wird am 20. und 21. Mai mit einer zweitägigen, optionalen Fachschulung fortgesetzt.

Informationen zur Adept Experience

Adept Experience ist die jährliche Adept-Kundenkonferenz, auf der Führungskräfte aus den Bereichen Technik und Betrieb aus ganz Nord- und Südamerika zusammenkommen, um bewährte Verfahren auszutauschen, neue Plattformfunktionen zu erkunden und direkt mit Synergis-Experten und Kollegen ins Gespräch zu kommen.

Informationen zu Synergis Software

Synergis Software ist der Entwickler von Adept, einer führenden Plattform für das Dokumentenmanagement im Ingenieurwesen, auf die weltweit tätige Unternehmen wie Dow, Con Edison, Merck und General Mills vertrauen – und die bei den „G2 Best Software Awards 2026" als bestbewertete Plattform für das Dokumentenmanagement im Ingenieurwesen ausgezeichnet wurde. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt Synergis anlagenintensive Branchen – darunter Fertigung, Chemie, Versorgungswirtschaft, Öl und Gas, Biowissenschaften und Bergbau – dabei, technische Informationen zu zentralisieren, zu verwalten und zu nutzen, um Projekte zu beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und Betriebsrisiken zu verringern. Adept ist sowohl als vollständig verwaltete SaaS-Plattform als auch als Vor-Ort-Lösung verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter SynergisSoftware.com.

MEDIENKONTAKT

Scott Lamond

Vice President of Marketing, Synergis Software

[email protected]

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