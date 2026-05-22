Synergis Software inaugure Adept Experience 2026 avec le plus grand lancement de produits de l'histoire de l'entreprise

« Nous nous sommes engagés auprès de cette communauté sur l'orientation d'Adept, sur ce qui était possible, sur ce qu'elle deviendrait. Après des années d'investissement et des milliers de conversations avec les clients, nous sommes arrivés à ce moment. La gestion de documents native dans le cloud, l'IA intégrée à la plateforme et la collaboration structurée tout au long du cycle de vie des actifs techniques, voilà à quoi ressemble la prochaine ère d'Adept pour nos clients. »

- Kristen Tomasic, Présidente, Synergis Software

Pour en savoir plus sur Adept Cloud et l'ensemble de la plateforme Adept, consultez le site SynergisSoftware.com, ou inscrivez-vous au webinaire Adept Cloud du 17 juin.

Adept Cloud : gestion primée de documents techniques, sans l'infrastructure

Adept Cloud apporte la puissance d'Adept, nommé dans les 2026 Best Software Awards de G2, dans un environnement SaaS entièrement géré et basé sur un navigateur. Pas d'infrastructure locale. Pas de VPN. Pas de tickets informatiques ni de mises à jour les week-ends. Conçu pour les organisations à forte intensité d'actifs où la précision de la documentation technique est une question de sécurité opérationnelle, de conformité réglementaire et de résultats de projet.

Pour les clients Adept existants, la transition est transparente, les flux de travail, les données et les autorisations existants sont conservés tels quels. Pas besoin de réapprendre. Pas de perturbation.

La sécurité est une base, pas une caractéristique. Déployé sur Amazon AWS avec l'authentification unique incluse dans chaque plan, l'analyse automatisée des vulnérabilités et les tests de pénétration par des tiers, Adept Cloud offre une sécurité de niveau professionnel dont le coût serait prohibitif pour la plupart des entreprises qui souhaiteraient la mettre en place et la gérer seules.

« Les entreprises d'ingénierie se retrouvent à gérer des infrastructures qu'elles ne voulaient pas gérer elles-mêmes. Adept Cloud permet d'éliminer totalement ce problème. Le contrôle des documents, l'intégration CAO, la gestion des versions, la piste d'audit, tout cela est toujours là. Ce qui a disparu, ce sont les frais généraux qui consommaient des ressources informatiques sans apporter de valeur ajoutée en termes d'ingénierie. »

- Todd Cummings, vice-président de la stratégie des produits, Synergis Software

Utilisateurs illimités. Pas de frais par poste.

Chaque plan Adept Cloud (Essentials, Professional et Enterprise) comprend un nombre illimité d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'ingénieurs à leur bureau ou d'équipes sur le terrain ou dans l'usine.

En savoir plus sur Adept Cloud.

Adept AI : l'intelligence intégrée au cœur de vos données techniques

Adept AI aide les organisations d'ingénierie à repérer plus rapidement l'information pertinente, à accélérer les tâches impliquant un volume important de documents, et à extraire davantage de valeur des données techniques déjà présentes dans leur système.

Adept Catalyst : collaborer dans SharePoint avec Adept Governance

Adept Catalyst est une passerelle de collaboration entre Adept et Microsoft SharePoint, conçue pour une réalité où l'ingénierie dépasse les frontières de l'entreprise. Les projets d'investissement, les modifications d'installations et les travaux d'entretien impliquent tous des entrepreneurs, partenaires techniques et fournisseurs qui travaillent en dehors de votre système d'enregistrement. Catalyst contrôle ce qui sort d'Adept et assure le suivi des documents tout au long des étapes de révision, d'approbation et de gestion des versions. Les parties externes collaborent dans SharePoint, aucun accès Adept ou VPN n'est nécessaire. Lors de la remise du projet, Adept reflète ce qui a été réellement construit, de manière précise et complète. Les données restent à jour en permanence grâce à une gouvernance continue.

« Les défaillances de la documentation technique ne s'annoncent pas d'elles-mêmes, elles se manifestent au pire moment possible. Un incident de sécurité. Un contrôle non conforme. Un remaniement coûteux après la livraison, que personne n'avait vu venir. Adept et Catalyst veillent à ce que ce moment ne survienne jamais. »

— Scott Lamond, vice-président du marketing, Synergis Software

En savoir plus sur Adept Catalyst.

Intégration de SOLIDWORKS de nouvelle génération

Adept Spring '26, la dernière version de la plateforme Adept on-premise, inclut la nouvelle génération d'intégration Adept SOLIDWORKS, offrant une interface de panneau de tâches associée à SOLIDWORKS pour les opérations de recherche, de navigation et de document, ainsi que pour la mise à jour bidirectionnelle des propriétés. La solution intégrée de visualisation et de balisage permet aux réviseurs d'accéder facilement aux conceptions sans avoir besoin d'une licence SOLIDWORKS.

Les leaders du secteur se réunissent à Adept Experience 2026

Adept Experience 2026 a réuni des professionnels de l'ingénierie et de l'exploitation issus de Merck & Co., Albemarle, Energy Transfer, Ruhrpumpen, Hoosier Energy, Buzzi Unicem ainsi que d'autres participants venus de tout le continent américain, pendant deux jours sur les produits, de présentations de clients et de discussions sur la feuille de route. Steve McClatchy, auteur à succès du New York Times, a présenté la conférence du second jour, intitulée « Diriger le changement à l'ère de l'IA », en s'appuyant sur deux décennies de travail avec des organisations telles que Google, Microsoft et John Deere. La conférence se poursuit les 20 et 21 mai avec deux jours de formation technique optionnelle.

À propos d'Adept Experience

Adept Experience est la conférence annuelle des clients d'Adept, qui réunit les responsables de l'ingénierie et des opérations de l'ensemble du continent américain pour partager les meilleures pratiques, explorer les nouvelles capacités de la plateforme et entrer directement en contact avec les experts de Synergis et leurs pairs.

À propos de Synergis Software

Synergis Software est le créateur d'Adept, une plateforme de gestion de documents techniques de premier plan à laquelle font confiance des entreprises internationales telles que Dow, Con Edison, Merck et General Mills, et qui a été désignée lors des Best Software Awards 2026 de G2 comme la meilleure plateforme de gestion de documents techniques. Depuis plus de 35 ans, Synergis aide les secteurs à forte intensité d'actifs, notamment les secteurs de l'industrie manufacturière, de la chimie, des services publics, du pétrole et du gaz, des sciences de la vie et de l'exploitation minière, à centraliser, gérer et exploiter les informations techniques afin d'accélérer la réalisation des projets, de renforcer la conformité et de réduire les risques opérationnels. Adept est disponible en tant que plateforme SaaS entièrement gérée et en tant que solution sur site.

Pour plus d'informations, visitez le site SynergisSoftware.com.

CONTACT MÉDIA

Scott Lamond

Vice-président du marketing, Synergis Software

[email protected]

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Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZEXh8gmLZdE

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