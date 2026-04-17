Tageos lança as primeiras linhas de produtos RFID baseadas em FlexIC do mundo alimentadas pela tecnologia Pragmatic Semiconductor

A parceria oferece inovação sustentável líder do setor para desbloquear oportunidades de mercado para conectividade NFC de baixo carbono em escala.

As novas linhas de produtos Tageos 'EOS Lite' e 'EOS Zero ® Lite' são soluções específicas, minimizando a pegada de carbono por meio de projetos inovadores de antenas, tecnologia FlexIC ultrafina da Pragmatic Semiconductor e processos de fabricação sustentáveis.

A EOS-932 Zero Lite PR1301 é um inlay NFC sustentável de papel e o primeiro produto desta nova gama de inlays e etiquetas.

As famílias EOS Lite e EOS Zero Lite usam a mais nova tecnologia RFID com o chip Pragmatic NFC Connect PR1301 para reduzir significativamente os materiais, a pegada de carbono e os custos.

MONTPELLIER, França e CAMBRIDGE, Inglaterra, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Tageos, líder global em inlays RFID e BLE, e a Pragmatic Semiconductor, pioneira em tecnologia de semicondutores flexíveis, anunciaram hoje a expansão de sua parceria estratégica de longo prazo com o lançamento do mais recente portfólio de produtos da Tageos, baseado na linha de produtos flexíveis e sustentáveis NFC Connect da Pragmatic. As novas linhas Tageos EOS Lite e EOS Zero Lite oferecem designs inovadores de antenas com pegadas finas e de baixo carbono, apoiando a crescente demanda por inteligência em nível de item e novas oportunidades de mercado para conectar os nossos mundos físicos e digitais.

A EOS-932 Zero Lite PR1301 é um inlay NFC de papel sustentável e econômico, projetado para integração perfeita em embalagens e rótulos de papel. Permite uma ampla variedade de aplicativos de mercado de massa, como engajamento do consumidor e autenticação de produtos, onde a sustentabilidade, o fator de forma e a conectividade digital são críticos. A combinação do chip NFC Connect ultrafino da Pragmatic com uma antena em inlay à base de papel permite uma integração fluida para viabilizar a fabricação em larga escala, a implementação econômica e a melhoria da reciclabilidade do papel em embalagens e rótulos do varejo.

Desenvolvidos no Centro de Excelência em Inovação da Tageos (ICoE), os novos produtos aproveitam a experiência da empresa em inlays e etiquetas RFID sustentáveis e são os primeiros a apresentar o chip NFC Connect PR1301 da Pragmatic. Com seu design ultrafino e flexível, o chip é imperceptível ao toque, permitindo uma integração discreta em superfícies curvas, na embalagem ou nos produtos, para desbloquear a inteligência em nível de item do mercado de massa em áreas tradicionalmente restritas por custos, cadeia de suprimentos e desafios de sustentabilidade.

Ao permitir identidade digital escalável de produto e interação com smartphones do consumidor, o novo inlay suporta a integração físico-digital emergente, a reciclagem em cadeias de suprimentos de varejo modernas e a digitalização da jornada do cliente. Marcas e varejistas agora podem incorporar funcionalidade NFC discretamente nas embalagens sem alterar sua aparência, reduzir sua pegada de carbono geral e transformar produtos em poderosos canais de marketing para engajamento do consumidor, autenticação de produtos e proteção da marca.

"A nossa colaboração próxima com a Pragmatic Semiconductor combina inovação com uma visão clara de sustentabilidade, permitindo que os clientes ofereçam inlays NFC altamente escaláveis, econômicos e verdadeiramente sustentáveis para aplicações de embalagens inteligentes", declarou Matthieu Picon, CEO da Tageos. "As novas e crescentes linhas de produtos baseadas em FlexIC EOS Lite e EOS Zero Lite são mais um exemplo do nosso caminho para o sucesso, abrindo novas possibilidades para as marcas se conectarem com os seus clientes por meio de seus produtos e do dispositivo mais pessoal do consumidor, o smartphone."

"Trazer essa inovação para o mercado é uma implantação empolgante da nossa tecnologia FlexIC. Com a Tageos, estamos abordando a oportunidade que cresce rapidamente de integrar a inteligência dos itens de forma fluida e entregar experiências sustentáveis e conectadas em larga escala", declarou David Moore, CEO da Pragmatic Semiconductor. "Juntos, estamos moldando uma nova era de embalagens mais inteligentes, permitindo o envolvimento direto do consumidor com praticamente qualquer item para comprovar autenticidade, aprofundar a confiança e desbloquear percepções baseadas em dados e transparência em toda a cadeia de valor."

Amostras de protótipo da nova EOS-932 Zero Lite PR1301 estarão disponíveis até o final do segundo trimestre, mediante solicitação. Uma nova série de produtos complementares será lançada ainda este ano. Espera-se que os pedidos em volume estejam disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2026.

Sobre a Tageos

Tageos® é líder global de mercado no design e fabricação de inlays e etiquetas RFID e IoT sem fio. A empresa fornece um portfólio abrangente de produtos e sensores inovadores e de alta qualidade (RAIN RFID/UHF, NFC/HF, BLE), permitindo que clientes finais, como varejistas, proprietários de marcas e fabricantes industriais, identifiquem, autentiquem, rastreiem e localizem uma ampla gama de produtos e ativos. A Tageos possui certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e possui Certificação de Qualidade ARC pelo Laboratório RFID da Auburn University. Com sede mundial em Montpellier, França, a Tageos opera fábricas e escritórios na França, nos EUA, na China, na Alemanha, em Hong Kong (RAE), na Índia, na Itália e no México. A Tageos faz parte do Grupo Fedrigoni desde 2022.

Saiba mais em www.tageos.com.

Sobre a Pragmatic Semiconductor

A Pragmatic Semiconductor é pioneira na tecnologia flexível de semicondutores em larga escala para conectar de forma sustentável os mundos digitais e físicos. Com design otimizado, orientado por propósitos e inovação sustentável em seu núcleo, a Pragmatic projeta e fabrica circuitos integrados flexíveis (FlexICs) — semicondutores ultrafinos em formato flexível.

Os produtos da Pragmatic, as plataformas FlexIC e os serviços de fundição capacitam os clientes a oferecer inovação flexível com capacidades de conexão, detecção e computação, possibilitando inteligência sustentável na borda e no nível do item, em escala e com rapidez. A Pragmatic FlexIC Foundry opera um processo exclusivo e inovador que oferece produção sustentável e ciclos de inovação acelerados, ao mesmo tempo que fortalece a resiliência da cadeia de suprimentos.

Saiba mais em www.pragmaticsemi.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2956992/Pragmatic_x_Tageos_Logo.jpg

FONTE Pragmatic Semiconductor Ltd.