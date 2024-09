Tão claro quanto o dia: Dahua lança tecnologia WizColor para uma melhor experiência visual mesmo à noite

HANGZHOU, China, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, uma fornecedora líder mundial de soluções e serviços de AIoT focada em vídeo, lançou orgulhosamente a tecnologia WizColor, que combina perfeitamente a poderosa AI-ISP, sensor de tamanho de pixel grande e recursos de grande abertura F1.0 em uma câmera. Essa integração única permite às câmeras capturar sem problemas imagens de alta qualidade com cores vibrantes durante a noite, garantindo que os mínimos detalhes sejam preservados e minimizando o desfoque de movimento da imagem.

A tecnologia WizColor oferece recursos abundantes e funções inteligentes. Ela utiliza um chip AI-ISP de alta performance que aumenta a eficiência de processamento do modelo visual em 40% e reduz o consumo de energia em 30%. O algoritmo de processamento de imagem profunda AI-ISP fornece um aumento de 50% na restauração de detalhes e 80% na redução do desfoque de movimento. Também está equipado com um modelo de treinamento de nível de bilhão que fornece uma biblioteca de bilhões de cenários, mais de 50 redes de treinamento visual, bem como mais de 30 categorias de algoritmos de cenários extremos.

Além disso, sua abertura maior F1.0 absorve quantidades maiores de luz, permitindo que a câmera WizColor capture imagens mais vívidas e brilhantes sob condições de luz baixa. Na verdade, a quantidade de luz incidente na abertura F1.0 da WizColor é 2,5 vezes maior que a da abertura F1.6. Ainda mais, seu sensor de grande tamanho de pixel também significa que mais fótons podem ser recebidos e convertidos em sinais elétricos mais fortes. Isso fortalece muito o sinal, resultando em uma imagem com mais brilho e menos ruído.

Em termos de qualidade de imagem, a tecnologia WizColor traz uma quantidade de benefícios notáveis aos usuários, incluindo:

Detalhes precisos e claros : WizColor restaura os detalhes da imagem em 50%. Sua AI-ISP detecta o ruído na imagem (e outras informações relevantes do alvo) e o reduz efetivamente, utilizando o seu algoritmo preciso de redução de ruído a nível de pixel.

WizColor restaura os detalhes da imagem em 50%. Sua AI-ISP detecta o ruído na imagem (e outras informações relevantes do alvo) e o reduz efetivamente, utilizando o seu algoritmo preciso de redução de ruído a nível de pixel. Imagens coloridas mais realistas: Ela restaura a cor da imagem em 30% e oferece uma excelente capacidade de redução de ruído de cor. Imagens com cores mais precisas podem extrair mais informações precisas do alvo.

Ela restaura a cor da imagem em 30% e oferece uma excelente capacidade de redução de ruído de cor. Imagens com cores mais precisas podem extrair mais informações precisas do alvo. Menos desfoque: Pode distinguir facilmente alvos em movimento de seus fundos. As imagens com alvos em movimento não apresentam desfoque na imagem e efeito fantasma. A precisão de detecção de movimento é aumentada em 200%, enquanto o desfoque de movimento é diminuído em 80%.

Pode distinguir facilmente alvos em movimento de seus fundos. As imagens com alvos em movimento não apresentam desfoque na imagem e efeito fantasma. A precisão de detecção de movimento é aumentada em 200%, enquanto o desfoque de movimento é diminuído em 80%. Distância longa visível: Sua distância longa visível permite uma distância maior de detecção. Ela reduz a poluição luminosa à noite e elimina reflexos de insetos e poeira.

Sua distância longa visível permite uma distância maior de detecção. Ela reduz a poluição luminosa à noite e elimina reflexos de insetos e poeira. Correções de distorções da imagem: Possui uma tecnologia de correção de distorção omnidirecional a nível de sistema que corrige qualquer borda distorcida da imagem, restaurando assim a imagem real e precisa da cena.

Possui uma tecnologia de correção de distorção omnidirecional a nível de sistema que corrige qualquer borda distorcida da imagem, restaurando assim a imagem real e precisa da cena. Número de placa nítido de veículo: A WizColor apresenta uma imagem mais distinta do número de placa do veículo (sem exposição) e fornece detalhes mais nítidos dos alvos na cena monitorada.

Em geral, a tecnologia WizColor aprimora ainda mais a qualidade de imagem mesmo sob condições de baixa luminosidade, fornecendo efetivamente detalhes mais nítidos e vívidos dos alvos na cena monitorada. Com seu brilho de imagem expressivamente maior e menos ruído, a WizColor é ideal para uma vasta gama de cenários de aplicação como fábricas, fazendas, estacionamentos, lagos de pesca, pátios, entre outros.

