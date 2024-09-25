إشراق يماثل ضوء النهار: إطلاق Dahua تقنية WizColor لتجربة بصرية أفضل حتى في الليل

هانغتشو، الصين، 25 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- أطلقت بفخر شركة Dahua Technology، وهي المزود العالمي الرائد لحلول وأجهزة إنترنت الأشياء (AIoT) الموجهة للفيديو، تقنية WizColor التي تجمع بكل سلاسة وفي كاميرا واحدة بين معالج الصور القوي المدعوم بالذكاء الصناعي AI-ISP ومستشعر ببيكسلات كبيرة الحجم وفتحة عدسة F1.0 الكبيرة. يمكّن هذا التكامل الفريد الكاميرات من التقاط صور عالية الجودة بسهولة بألوان نابضة بالحياة خلال الليل، مما يضمن الحفاظ على التفاصيل الدقيقة وتقليل الضبابية الحركية في الصورة.

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تقدم تقنية WizColor ميزات ووظائف ذكية وفيرة، فهي تستخدم شريحة AI-ISP عالية الأداء التي تزيد من كفاءة معالجة النماذج المرئية بنسبة 40٪ وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 30٪، كما أن خوارزمية معالجة الصور العميقة AI-ISP توفر زيادة في استعادة التفاصيل بنسبة 50٪ وتقليل في ضبابية الحركة بنسبة 80٪. وهي مجهزة أيضًا بتدريب على مستوى نموذج ملياري يوفر مكتبة سيناريوهات على مستوى ملياري، وأكثر من 50 شبكة تدريب مرئي، بالإضافة إلى أكثر من 30 فئة من خوارزميات السيناريوهات القصوى.

بالإضافة إلى ذلك، تمتص فتحة العدسة الكبيرة F1.0 كمية أكبر من الضوء، مما يتيح لكاميرا WizColor التقاط صور أكثر حيويةً وأكثر إشراقًا في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة. في الواقع، إن كمية الضوء الوارد من فتحة F1.0 من WizColor هي 2.5 ضعف كمية الضوء الوارد من فتحة عدسة F1.6. علاوة على ذلك، فإن مستشعرها الخاص ببيكسلاته كبيرة الحجم يعني أيضًا أنه يمكن استقبال المزيد من الفوتونات وتحويلها إلى إشارات كهربائية أقوى. ويعزز هذا الإشارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى صورة ذات سطوع أعلى وضوضاء أقل.

ومن حيث جودة الصورة، تقدم تقنية WizColor مجموعة من الفوائد البارزة للمستخدمين، بما في ذلك:

تفاصيل دقيقة وواضحة: تستعيد WizColor تفاصيل الصورة بنسبة 50٪. ويكتشف معالج AI-ISP ضوضاء الصورة (وغيرها من المعلومات المستهدفة ذات الصلة) ويقللها بفعالية باستخدام خوارزمية التخلص من الضوضاء الدقيقة على مستوى البكسل.

صور بألوان أكثر واقعيةً: إذ تستعيد الألوان في الصورة بنسبة 30٪ وتوفر قدرة ممتازة على التخلص من ضوضاء اللون. يمكن للصور ذات الألوان الأدق استخراج معلومات أدق عن الهدف.

ضبابية أقل: يمكنها أن تميز بسهولة الأهداف المتحركة عن خلفياتها، ولا تُظهِر الصور ذات الأهداف المتحركة أي ضبابية أو تشويه للصورة. وقد ازدادت دقة اكتشاف الحركة بنسبة 200٪، بينما انخفضت ضبابية الحركة بنسبة 80٪.

مسافة مرئية طويلة: تتيح المسافة المرئية الطويلة مسافة اكتشاف أطول، وتقلل من التلوث الضوئي ليلاً، وتزيل انعكاسات الحشرات والغبار.

تصحيحات تشويه الصورة: إذ إنها تمتلك تقنية تصحيح التشوه الكلي على مستوى النظام والتي تقوم بإصلاح أي حافة مشوهة للصورة، وبالتالي استعادة الصورة الحقيقية والدقيقة للمشهد.

لوحة ترخيص السيارة واضحة: تقدم WizColor صورة أوضح للوحة ترخيص السيارة (بدون تعرض زائد أو ناقص)، وتوفر تفاصيل أوضح للأهداف في المشهد المُراقب.

بشكل عامّ، تعمل تقنية WizColor من Dahua على تعزيز جودة الصورة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يوفر بفعالية تفاصيل أوضح وأكثر حيويةً للأهداف في المشهد المُراقب. بفضل سطوع الصورة الأعلى بكثير وضوضاء الصورة الأقل، تُعَدّ WizColor مثالية لمجموعة واسعة من سيناريوهات الاستخدام التي تتنوع بين المصانع، والمزارع، ومواقف السيارات، وبِرَك الأسماك، والفناءات، وغيرها.

لمعرفة المزيد عن WizColor، تُرجى زيارة صفحة الويب الرسمية هنا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2513970/image.jpg

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