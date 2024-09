Aussi clair que la lumière du jour : Dahua lance la technologie WizColor pour une meilleure expérience visuelle même la nuit

HANGZHOU, Chine, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un leader mondial de la fourniture de solutions et de services IAdO centrés sur la vidéo, est fier de présenter la technologie WizColor, qui combine de manière transparente la puissante technologie AI-ISP, un capteur à grand nombre de pixels et des fonctions de grande ouverture F1.0 dans une caméra unique. Cette intégration unique permet aux caméras de capturer sans effort des images de haute qualité avec des couleurs éclatantes pendant la nuit, garantissant une conservation des détails fins et minimisant le flou de mouvement dans l'image.

image

La technologie WizColor offre de nombreuses caractéristiques et fonctions intelligentes. Elle utilise une puce AI-ISP haute performance qui augmente l'efficacité du traitement des modèles visuels de 40 % et réduit la consommation d'énergie de 30 %. L'algorithme de traitement d'images en profondeur AI-ISP permet d'améliorer de 50 % la restauration des détails et de réduire de 80 % le flou de mouvement. Elle intègre également un modèle d'entraînement à un milliard de niveaux qui fournit une bibliothèque de scénarios à un milliard de niveaux, plus de 50 réseaux d'entraînement visuel, ainsi que plus de 30 catégories d'algorithmes de scénarios extrêmes.

En outre, sa grande ouverture F1.0 absorbe une plus grande quantité de lumière, ce qui permet à la caméra WizColor de capturer des images plus vives et plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité. En fait, la quantité de lumière entrante de l'ouverture F1.0 de WizColor est 2,5 fois supérieure à celle de l'ouverture F1.6. De plus, son capteur à grand nombre de pixels permet de recevoir plus de photons et de les convertir en signaux électriques plus puissants. Le signal est ainsi considérablement amélioré, ce qui permet d'obtenir une image plus lumineuse et avec moins de bruit.

En termes de qualité d'image, la technologie WizColor apporte un certain nombre d'avantages notables aux utilisateurs, notamment :

Des détails précis et clairs : WizColor restaure les détails de l'image à hauteur de 50 %. Son système AI-ISP détecte le bruit de l'image (et d'autres informations pertinentes sur la cible) et le réduit efficacement grâce à son algorithme précis de débruitage au niveau pixel.

WizColor restaure les détails de l'image à hauteur de 50 %. Son système AI-ISP détecte le bruit de l'image (et d'autres informations pertinentes sur la cible) et le réduit efficacement grâce à son algorithme précis de débruitage au niveau pixel. Des images aux couleurs plus réalistes : Elle restaure les couleurs de l'image à hauteur de 30 % et offre une excellente capacité de débruitage des couleurs. Des images aux couleurs plus précises permettent d'extraire des informations plus précises sur la cible.

Elle restaure les couleurs de l'image à hauteur de 30 % et offre une excellente capacité de débruitage des couleurs. Des images aux couleurs plus précises permettent d'extraire des informations plus précises sur la cible. Moins de flou : Elle peut facilement distinguer les cibles mobiles de leur arrière-plan. Les images avec des cibles en mouvement ne présentent pas de flou ni d'image fantôme. La précision de la détection des mouvements est augmentée de 200 %, tandis que le flou de mouvement est réduit de 80 %.

Elle peut facilement distinguer les cibles mobiles de leur arrière-plan. Les images avec des cibles en mouvement ne présentent pas de flou ni d'image fantôme. La précision de la détection des mouvements est augmentée de 200 %, tandis que le flou de mouvement est réduit de 80 %. Longue distance visible : Sa longue distance visible permet une plus grande distance de détection. Il réduit la pollution lumineuse nocturne et élimine les reflets des insectes et des poussières.

Sa longue distance visible permet une plus grande distance de détection. Il réduit la pollution lumineuse nocturne et élimine les reflets des insectes et des poussières. Corrections de la distorsion d'image : Elle intègre une technologie de correction de la distorsion omnidirectionnelle au niveau du système qui corrige tout bord déformé de l'image, rétablissant ainsi l'image réelle et précise de la scène.

Elle intègre une technologie de correction de la distorsion omnidirectionnelle au niveau du système qui corrige tout bord déformé de l'image, rétablissant ainsi l'image réelle et précise de la scène. Des plaques d'immatriculation des véhicules claires : WizColor présente une image plus distincte de la plaque d'immatriculation du véhicule (sans exposition) et fournit des détails plus clairs des cibles dans la scène surveillée.

Globalement, la technologie WizColor de Dahua améliore encore la qualité de l'image, même dans des conditions de faible luminosité, ce qui permet d'obtenir des détails plus clairs et plus vifs sur les cibles dans la scène surveillée. Grâce à sa luminosité des images nettement supérieure et à son bruit d'image réduit, WizColor est idéale pour un large éventail d'applications telles que les usines, les fermes, les parkings, les étangs à poissons, les cours intérieures, etc.

Pour en savoir plus sur WizColor, veuillez visiter la page web officielle ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513970/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg