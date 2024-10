Tata Communications alia-se à Palo Alto Networks para reforçar a resiliência cibernética das empresas

Uma aliança global para fortalecer as empresas com uma defesa cibernética robusta na atual era digital

MUMBAI, Índia, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Tata Communications anunciou hoje uma colaboração com a Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética, para oferecer soluções completas de segurança cibernética para empresas do mundo todo.

A mudança acelerada para a transformação digital, a adoção da nuvem e as equipes de trabalho remotas ampliaram e complicaram consideravelmente as possibilidades de ataque às organizações, tornando-as mais vulneráveis a ameaças cibernéticas sofisticadas. Para combater esses desafios, as empresas precisam de soluções de segurança cibernética robustas, integradas e controladas.

A melhor oferta do mercado reunirá as avançadas tecnologias da Palo Alto Networks com a matriz digital de soluções da Tata Communications e a profunda experiência do setor em segurança de rede, segurança na nuvem, detecção e resposta a ameaças cibernéticas, avaliação de segurança e serviços de consultoria, resultando em uma aliança poderosa capaz de lidar com o cenário de ameaças cibernéticas em constante evolução.

A parceria suprirá essas demandas críticas ao oferecer uma estrutura robusta de serviços e tecnologias de nuvem e segurança cibernética, focada em proporcionar os seguintes benefícios principais:

Recursos avançados de detecção de ameaças, resposta a incidentes e conformidade: Conforme as empresas fazem a transição para soluções baseadas na nuvem, surgem novos desafios de segurança, como o acesso não autorizado e a falta de visibilidade dos ambientes de nuvem. Em contraste com outras ferramentas tradicionais do Centro de Operações de Segurança (SOC), que muitas vezes ficam aquém dessas configurações, a plataforma Precision AI da Palo Alto Networks combina os recursos de SIEM, XDR, SOAR e outras ferramentas de SOC para simplificar as operações de segurança.

"As empresas precisam adotar uma abordagem de segurança cibernética centrada na plataforma, uma vez que as possibilidades de ataque estão aumentando e as ameaças estão se tornando mais complexas", disse Vaibhav Dutta,Vice-presidente Associado e Diretor Global de Produtos e Serviços de Segurança Cibernética da Tata Communications. "Nossa colaboração estratégica com a Palo Alto Networks combina todas as soluções e ferramentas essenciais em uma única estrutura de nuvem e segurança cibernética, simplificando e agilizando o gerenciamento da segurança corporativa."

"A capacidade comprovada da Tata Communications como prestadora de serviços gerenciados de segurança cibernética e seu compromisso com a excelência são um complemento perfeito para nossas tecnologias avançadas", disse Michelle Saw, vice-presidente de GTM e ecossistemas, JAPAC da Palo Alto Networks. "Juntos, temos a certeza de que capacitaremos as empresas do futuro em todo o mundo a fortalecer ainda mais sua postura de segurança, melhorar a sua eficiência operacional e reduzir os eventuais riscos de forma eficaz."

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, visite www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e preventivas

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

